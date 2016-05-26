Türkiye'den parmak ısırtan 10 salon

Ev dekorasyonuna başlarken ya da dekorasyon yenilerken ilk adımı genelde salon dekorasyonu için atarız. Mobilyasından aksesuarlarına kadar her detayı için ayrı bir özen gösteririz çünkü salonlar evin görünen yüzüdür. Konuklarımızı ağırladığımız en özel aksesuarlarımızı sergilediğimiz alandır. Salon dekorasyonu için uygulanabilecek birçok yaratıcı stil ve konsept olmasına rağmen son yıllarda ülkemizde klasik, avangart, modern, eklektik ve minimal stil dekorasyonlar yoğun ilgi görüyor. Homify ekibi olarak biz de bu ilgiye kulak verip, sizlere parmak ısırtan 10 salon dekorasyonu derledik. Türkiye'den tasarımcılar tarafından dizayn edilmiş bu salon dekorasyonlarına bayılacaksınız.

Salon dekorasyonundan sonra mutfak varsa onun için de bir tavsiyemiz olacak. “Türkiye'den 15 mutfak, 15 harika fikir!” başlıklı yazımızda Türkiye'den birbirinden güzel 15 mutfak dekorasyonu bulabilirsiniz.