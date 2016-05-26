Türkiye'den parmak ısırtan 10 salon

Ev dekorasyonuna başlarken ya da dekorasyon yenilerken ilk adımı genelde salon dekorasyonu için atarız. Mobilyasından aksesuarlarına kadar her detayı için ayrı bir özen gösteririz çünkü salonlar evin görünen yüzüdür. Konuklarımızı ağırladığımız en özel aksesuarlarımızı sergilediğimiz alandır. Salon dekorasyonu için uygulanabilecek birçok yaratıcı stil ve konsept olmasına rağmen son yıllarda ülkemizde klasik, avangart, modern, eklektik ve minimal stil dekorasyonlar yoğun ilgi görüyor. Homify ekibi olarak biz de bu ilgiye kulak verip, sizlere parmak ısırtan 10 salon dekorasyonu derledik. Türkiye'den tasarımcılar tarafından dizayn edilmiş bu salon dekorasyonlarına bayılacaksınız.
Salon dekorasyonundan sonra mutfak varsa onun için de bir tavsiyemiz olacak. “Türkiye'den 15 mutfak, 15 harika fikir!” başlıklı yazımızda Türkiye'den birbirinden güzel 15 mutfak dekorasyonu bulabilirsiniz.
Sedefli görünüme sahip, kadife ve saten gibi parlak kumaşları beğeniyorsanız bu dekorasyona bayılacaksınız. Mimoza mimarlık imzası taşıyan bu dekorasyonda beyaz fon ile kusursuz bir uyum oluşturan tekstil ürünleri dikkat çekiyor. Perdelerden duvar dekorasyonuna, tavan dekorasyonundan aksesuarlarına kadar her detayında parıltılı bir güzellik barındıran bu salon dekorasyonu konuklarınızın gözünü alacak.
Farklı dekorasyonları tercih ediyorsanız ve sadelikten de vazgeçemeyecekseniz bu dekorasyon tam size göre olabilir. Toprak tonlarından oluşturulan ve modern izler taşıyan dekorasyonda ikonik mobilyalar ve fonksiyonel ögeler kullanılmış.
Fonksiyonel ögelerden bahsetmişken bu dekorasyon da ilginizi çekebilir. Modern stili göz alıcı bir şıklık ile birleştiren bu dekorasyonda konforlu mobilyalar ve ferah bir alan dikkat çekiyor. Şöminesi ve sıradışı duvar dekorasyonu ile özgün bir çizgi yakalayan dekorasyonda aksesuarlar da büyük bir özenle seçilmiş.
Klasik stilin parıltılı dünyasından vazgeçemiyorsanız, desenli kumaşlar, oymalı ve ayaklı mobilyalar, altın yaldızlar, avizeler ve duvar kağıtları ile stili tamamlayan bu dekorasyondan ilham alabilirsiniz. Neredeyse hiçbir eksiği bulunmayan bu muhteşem klasik dekorasyonda kendinizi sarayda gibi hissedeceksiniz.
Genelde klasik ve avangart sevenlerin ilgisini çeken oymalı ve varaklı koltuklar son yıllarda hiç olmadığı kadar popüler. Bu popülaritesi nedeniyle yalnızca klasik stilde değil başka birçok stilde de kendine yer buluyor. Eğer salon dekorasyonum gösterişli koltuklar olmadan olmaz diyorsanız bu dekorasyonu çok seveceksiniz.
Salon ve oturma odasını tek bir oda olarak planladıysanız hem şık ve modern hem de konforlu ve sağlam bir dekorasyona ihtiyacınız var demektir. Salon dekorasyonunda şıklığı, oturma odası dekorasyonunda rahatlığı ön planda tutabilirsiniz ama birlikte kullanacaksanız o zaman ihtiyacınız olan böyle bir dekorasyon olabilir. Geniş ve rahat koltukların şık mobilyalarla birlikte kullanıldığı bu oturma odası ilham kaynağınız olabilir.
Taş duvar dekorasyonu özellikle kırsal, iskandinav, endüstriyel gibi stillerde kendini gösterse de modern ve klasik stillerde de yer buluyor. Özellikle deri mobilyalar ve dokulu tekstil ürünleri ile birlikte muhteşem bir kış dekorasyonu oluşturan taş duvarları siz de salonunuzda kullanabilirsiniz.
Salon dekorasyonunda en sevilen renk dengeleri pastel tonlardan oluşturulanlar oluyor. Özellikle açık renk ahşap malzemeler ve ferah bir ortam ile buluştuğunda muhteşem bir dizayn yaratan pastel tonlarını her stil ve temada rahatlıkla kullanabilirsiniz. Gri, krem, beyaz, bej, füme ve gül kurusu gibi renkleri pastel bir renk dengesi oluşturmak için kullanabilirsiniz.
Ferah ve aydınlık bir dekorasyon istiyorsanız elbette tercihinizi beyaz renkten yana yaparsınız. Aydınlık bir dekorasyonun altın anahtarı olan beyaz renk ışığı yansıtma özelliği ile dar alanları bile ferahlatma gücüne sahiptir.
Yansıtıcı yüzeylerin ve ışık kaynaklarının bol kullanıldığı dekorasyonları seviyorsanız bu tasarım size ilham verebilir. Bu detaylar sayesinde ışıl ışıl bir dekorasyona sahip olabilirsiniz. Eklektik stili ile dikkat çeken bu dekorasyonda mobilyalar ve aksesuarlar göz alıyor.