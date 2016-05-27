Masal gibi görünen 10 müstakil ev

Apartman daireleri ve benzeri toplu konut sistemlerinin popülaritesini yitirdiği son yıllarda, yükselen konut tipi müstakil ve bahçeli evler oluyor. Üçgen çatısı, bahçesi ve mimarisi ile yediden yetmişe herkesin kalbini kazanan müstakil evler yetenekli mimarların ellerinde masal gibi yapılara dönüşüyor. Eğer siz de müstakil konutlara ilgi duyuyorsanız bu yazıda tanıtacağımız evlere yakından bakın. Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere 10 masalsı müstakil konut tanıtacağız.

Masal gibi bir müstakil konuta sahip olmanın tek yolu sıfırdan bir ev satın almak değildir elbette. Eğer şehre uzak yerlerde eski de olsa bir müstakil eviniz varsa detaylı bir yenileme muhteşem bir eve sahip olabilirsiniz, üstelik daha ekonomik yoldan. Bu konuda fikir alabileceğiniz bir dönüşüm projesi için “Geleneksel taş evin zarif dönüşümü” başlıklı yazımıza bakabilirsiniz.