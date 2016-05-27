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Masal gibi görünen 10 müstakil ev

Homify Homify
Ramsden House, Peterculter, Aberdeen, Roundhouse Architecture Ltd Roundhouse Architecture Ltd Akdeniz Evler
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Apartman daireleri ve benzeri toplu konut sistemlerinin popülaritesini yitirdiği son yıllarda, yükselen konut tipi müstakil ve bahçeli evler oluyor. Üçgen çatısı, bahçesi ve mimarisi ile yediden yetmişe herkesin kalbini kazanan müstakil evler yetenekli mimarların ellerinde masal gibi yapılara dönüşüyor. Eğer siz de müstakil konutlara ilgi duyuyorsanız bu yazıda tanıtacağımız evlere yakından bakın. Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere 10 masalsı müstakil konut tanıtacağız.

Masal gibi bir müstakil konuta sahip olmanın tek yolu sıfırdan bir ev satın almak değildir elbette. Eğer şehre uzak yerlerde eski de olsa bir müstakil eviniz varsa detaylı bir yenileme muhteşem bir eve sahip olabilirsiniz, üstelik daha ekonomik yoldan. Bu konuda fikir alabileceğiniz bir dönüşüm projesi için “Geleneksel taş evin zarif dönüşümü” başlıklı yazımıza bakabilirsiniz.

Ahşap büyüsü

Дом из сруба, Ново-Рижское шоссе, Amazing Studio Светланы Панариной Amazing Studio Светланы Панариной Rustik Evler
Amazing Studio Светланы Панариной

Amazing Studio Светланы Панариной
Amazing Studio Светланы Панариной
Amazing Studio Светланы Панариной

Şehrin dışında bir müstakil ev için en iyi biçim ahşap malzeme ile oluşturulabilir. Dağ evi, orman evi, deniz evi, çiftlik evi ya da konak tipi evlerin hepsinde kullanılabilen ağaç ev konsepti doğallığı ve güzelliği ile ününü hak ediyor. Rusya'da bulunan Amazing Studio adlı firma tarafından tasarlanan evin ahşap dış cephesi ve kiremit çatısı dikkat çekici bir güzelliğe sahip.

Taş mimari

Exterior with grounds Nutshell Construction Kırsal Evler
Nutshell Construction

Exterior with grounds

Nutshell Construction
Nutshell Construction
Nutshell Construction

Uzun yıllar kilise olarak kullanıldıktan sonra sıkı bir renovasyon ile konuta dönüştürülen evleri biliyorsunuzdur. Taş yapıları, klasik mimarileri ve tarihi dokuları ile muhteşem bir görüntüye sahip olan bu tip evler özellikle filmlerde sıkça kullanılıyor. Eğer siz de filmlerdeki gibi masalsı bir eve sahip olmak istiyorsanız bu yapılardan ilham alabilirsiniz. Taş mimari bu konuda en büyük yardımcınız olacaktır.

Modern taş mimari

The Nook, Hall + Bednarczyk Architects Hall + Bednarczyk Architects Modern Evler
Hall + Bednarczyk Architects

The Nook

Hall + Bednarczyk Architects
Hall + Bednarczyk Architects
Hall + Bednarczyk Architects

Taş yapıların popülerliği klasik stil ile sınırlı değil elbette. Modern stilde tasarlanan birçok yapıda taş ögelere rastlamak mümkün. Özellikle dış cephe malzemesi olarak kullanılan taşlar evlere doğal ve sağlam bir görüntü kazandırıyorlar. Gerçek taştan inşa edilen yapılar size çekici gelmiyorsa, dış cephelerinin taş plakalarla kaplandığı modern betonarme yapıları değerlendirebilirsiniz.

Sıradışı yapılar

Gebze Ev, Plano Mimarlık ve Teknoloji Plano Mimarlık ve Teknoloji Kırsal Evler
Plano Mimarlık ve Teknoloji

Gebze Ev

Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji

Hem kullanılan malzemeleri ile hem de biçimi ile farklılık sunan modern yapılar diğer müstakil evlere göre daha çok ilginizi çekebilir. Örneğin silindir formlu bir segmente sahip olan bu ev farklı biçimi ile kendini benzerlerinden kolayca ayırıyor.

Siyah ve kiremit

Rear Garden Beech Architects Kır evi
Beech Architects

Rear Garden

Beech Architects
Beech Architects
Beech Architects

Dış cephede görmeye alışkın olduğunuz açık renkler ve ahşap gibi malzemeleri unutun. Siyah tutkunuysanız siz de kendinize masal gibi siyah bir ev yaptırabilirsiniz. Dış cephede kullanacağınız siyah ahşap malzeme sayesinde hem farklı hem de şık bir müstakil eve sahip olabilirsiniz.

Konak tipi evler

Bağyüzü Taş Ev, Plano Mimarlık ve Teknoloji Plano Mimarlık ve Teknoloji Kırsal Evler Taş
Plano Mimarlık ve Teknoloji

Bağyüzü Taş Ev

Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji

Sıradan müstakil evlere göre çok daha büyük olan ve kalabalık aileler için ideal olan konak tipi evler biraz bütçenizi aşabilir. Ancak kalabalık ailenizle birlikte huzurlu ve güzel bir yaşam için daha iyi bir ev bulamazsınız.

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Tuğla duvarlar

Wickham House, C7 architects C7 architects Modern Evler
C7 architects

Wickham House

C7 architects
C7 architects
C7 architects

Gri çatısı, taş ve tuğla dış cephesi ile masalsı bir görünüme sahip olan bu ev özellikle çocukların hayallerini süsleyecek güzellikte. Küçük bahçesi ve avlusuyla güzel vakit geçirmek için her detaya sahip olan böyle bir evde yaşamak istemez miydiniz?

Masalsı bir ev

Residential Development, West Yorkshire, Wildblood Macdonald Wildblood Macdonald Eklektik Evler
Wildblood Macdonald

Residential Development, West Yorkshire

Wildblood Macdonald
Wildblood Macdonald
Wildblood Macdonald

Bakımlı bahçesi ve sevimli mimarisi ile göze çarpan bu ev de tıpkı masallarda anlatılan evler kadar güzel. Yemyeşil çimenlerle kaplı ve bakımlı bir bahçeye sahip olmak kimileri için evin dış görünüşünden daha önemli olabilir. Eğer siz de bahçenin genişliğini ve güzelliğini ön planda tutuyorsanız böyle bir ev düşünebilirsiniz.

Zarif ve beyaz

Ramsden House, Peterculter, Aberdeen, Roundhouse Architecture Ltd Roundhouse Architecture Ltd Akdeniz Evler
Roundhouse Architecture Ltd

Ramsden House, Peterculter, Aberdeen

Roundhouse Architecture Ltd
Roundhouse Architecture Ltd
Roundhouse Architecture Ltd

Taş, ahşap gibi natürel görünüm kazandıran malzemelerle inşa edilmiş evlerin yanı sıra beyaz rengi ile dikkat çeken evler de çok seviliyor. Ferahlığın rengi olan beyaz hem dış cephede hem de iç mekan tasarımında en çok aranan renklerden biri. Bu ev de beyaz biçimi ile göz alıcı bir güzelliğe sahip.

Ormanın içinde modern bir yapı

VIVOOD Landscape Hotel, SARGRUP İNŞAAT VE ENERJİ LTD.ŞTİ. SARGRUP İNŞAAT VE ENERJİ LTD.ŞTİ. Minimalist Evler
SARGRUP İNŞAAT VE ENERJİ LTD.ŞTİ.

VIVOOD Landscape Hotel

SARGRUP İNŞAAT VE ENERJİ LTD.ŞTİ.
SARGRUP İNŞAAT VE ENERJİ LTD.ŞTİ.
SARGRUP İNŞAAT VE ENERJİ LTD.ŞTİ.

Kutu formundaki yapısı ile farklı ve modern görünen bu ev ormanın içinde adeta bir saklı konut. Modern bir yapının sunabileceği bütün avantajlara sahip olan bu ev, ahşap bir dış cepheye sahip. Ağaçların arasında, yemyeşil bir dünyaya uyanmak için daha iyi bir ev düşünülemezdi.

Ayaklarınızı yerden kesecek 2 ahşap ev
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