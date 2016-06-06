Bu gün yumuşak renklerin kullanılarak modern bir şekilde dekore edilmiş rüya gibi bir eve konuk oluyoruz. Almanya'nın Flensburg şehrinde bulunan bu ev basit bir tasarıma sahip ve işlevsel bir şekilde dekore edilerek aile bireyleri için yaşam standartlarını en üst noktaya taşımış. Tasarım ve planlama ile örnek bir ev olması sağlanmış, renk seçimleri titiz bir şekilde yapılarak ortaya muhteşem bir görselliği olan rüya gibi bir ev çıkarılmış. Lorenzen mimarlık ofisi uzmanları tarafından yapılan çalışma sonucunda modern ve zarafet dolu bir aile evi oluşturulmuş. Bu evi homify farkı ile ziyaret ediyor ve inceliyoruz.
Bir aile evi olarak tasarlanmış olan bu ev fonksiyonel aynı zamanda basit bir şekilde planlanmış.Beşik çatısı ve beyaz duvarları çok uyumlu bir şekilde birleştirilmiş, çatısı için kullanılan kiremitler koyu gri renkte tercih edilerek ortaya dışarıdan bakılınca çok şık duran bir dış cephe çıkarılmış. Bu rüya ev için özenli bir çalışma yapılarak bu bölge de bulunan 16 ev için tip proje olması sağlanmış. Bu görsel dış cephe ile diğer evlerin birer yıldız gibi görünmesi sağlanmış. Pencereleri ve ana giriş kapısı ile saf beyaz duvarın bir yağlı boya tablosu gibi görünmesi sağlanmış.
Bu aile evi örnek bir ev olarak tasarlandığı için çevre dostu olmasına özen gösterilmiş. Beşik çatı üzerine güneş panelleri yerleştirilerek enerjisini güneşten üretmesi sağlanmış. kendi kendine yeten bir ev olarak hem doğal hem de çevre dostu bir ev olması sağlanmış. Çatı kiremitleri paneller ile aynı renk tonlarında seçilerek panellerin çatıda sırıtmaları önlenmiş.
Evin iç kısmını gezmeye mutfaktan başlıyoruz. evin mutfak bölümü açık mutfak tarzında tasarlanmış. Parlak ve canlı renkleri tercih ederek muhteşem canlılıkta bir mutfak yapılmış. Özellikle bahçeye bakan cephe de büyük ve geniş bir pencere açılmış, bu sayede parlak olan mutfağın daha aydınlık ve daha iç açıcı bir mutfak olması sağlanmış. Mutfak mobilyaları çok şık mobilyalar olarak seçilmiş, renk uyumuna dikkat edilerek mutfağın uyumlu ve şık bir mutfak olması sağlanmış.
Evin bahçe manzarasına bakan cephesinin mutfak olarak tercih edilmesi mutfağın şık ve zarif bir mutfak olduğu kadar ferah ve doğal bir mutfak olmasına katkı sunmuş. Geniş bir pencere açılarak doğal güzelliğin mutfaktan rahatlıkla seyredilmesi sağlanmış. Günümüz standart evlerinin dört duvardan oluşan mutfaklarını göz önüne aldığımızda bu doğal güzellik bize cennetten bir parça gibi geliyor.
Evin banyo bölümü de standart banyolardan farklı olarak dekore edilmiş. Çatı katına tasarlanana banyo, saf beyaz renk ile doğal bir aydınlığa kavuşturulmuş, aydınlığın artırılması için terasa açılan kapının yanına bir pencere eklenmiş. Banyonun içine bir duş kabini, lavabo, küvet ve klozet yerleştirilerek minimalist bir banyo oluşturulmuş. Duvara asılan aynın büyük boylu olması doğal olan aydınlığın banyoya daha fazla yayılmasını sağlayarak ışıl ışıl ve saf bir banyo oluşması sağlanmış.