Bu gün yumuşak renklerin kullanılarak modern bir şekilde dekore edilmiş rüya gibi bir eve konuk oluyoruz. Almanya'nın Flensburg şehrinde bulunan bu ev basit bir tasarıma sahip ve işlevsel bir şekilde dekore edilerek aile bireyleri için yaşam standartlarını en üst noktaya taşımış. Tasarım ve planlama ile örnek bir ev olması sağlanmış, renk seçimleri titiz bir şekilde yapılarak ortaya muhteşem bir görselliği olan rüya gibi bir ev çıkarılmış. Lorenzen mimarlık ofisi uzmanları tarafından yapılan çalışma sonucunda modern ve zarafet dolu bir aile evi oluşturulmuş. Bu evi homify farkı ile ziyaret ediyor ve inceliyoruz.