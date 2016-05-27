10 özgün lego ev projesi

Günümüzde klasikleşmiş ev projeleri her yerde karşımıza çıktığından artık standart bir mimariye sahip ev yerine lego gibi istediğimiz mimariye sahip evler tasarlayabilir veya istediğimiz tasarımı klasik bir proje üzerine işleyerek farklı ve havalı bir mimariye sahip bir eve sahip olabiliriz. Gelişen teknoloji ile birlikte bodrum katından çatısına kadar farklı mimari tasarıma sahip evler projelendirilip inşa edilmektedir. Homify bu gün sizler için lego modeli evlerden oluşan farklı mimarilere sahip evleri bir araya getirerek klasik ve standart ev modellerinden farklı evler inşa etmek istediğinizde bu ev modellerinden yararlanmanıza fırsat sunuyor. Gelin birlikte bu ev modellerini yakından inceleyelim ve ev tasarımınızın farklı mimarilere sahip olmasını sağlayalım.