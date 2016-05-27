10 özgün lego ev projesi

Günümüzde klasikleşmiş ev projeleri her yerde karşımıza çıktığından artık standart bir mimariye sahip ev yerine lego gibi istediğimiz mimariye sahip evler tasarlayabilir veya istediğimiz tasarımı klasik bir proje üzerine işleyerek farklı ve havalı bir mimariye sahip bir eve sahip olabiliriz. Gelişen teknoloji ile birlikte bodrum katından çatısına kadar farklı mimari tasarıma sahip evler projelendirilip inşa edilmektedir. Homify bu gün sizler için lego modeli evlerden oluşan farklı mimarilere sahip evleri bir araya getirerek klasik ve standart ev modellerinden farklı evler inşa etmek istediğinizde bu ev modellerinden yararlanmanıza fırsat sunuyor. Gelin birlikte bu ev modellerini yakından inceleyelim ve ev tasarımınızın farklı mimarilere sahip olmasını sağlayalım.
Bu ev modeli geniş bir aile için ideal olan bir ev modelidir. Yakından baktığınızda evin diğer evlerden çok farklı bir mimariye sahip olduğunu, lego tasarımla dışa çıkarılmış bölümleri olduğunu görebilirsiniz. Özellikle çeşitli ihtiyaçları karşılaması açısından yapılan çalışmalar ile ortaya çok farklı bir mimariye sahip bir ev çıkarılmış.
Bir evi lego tasarıma sahip şekilde tasarlamak bu evin modern bir şekilde inşa edilmeyeceğini göstermez. Bu resimde olduğu gibi modern bir şekilde inşa edilmiş ve çok şık renkler seçilerek evin göz alıcı bir güzelliğe sahip olması sağlanmış. evin pencereleri beyaz renklere boyanarak görsellik katlanmış.
Lego tasarımlar sadece şehir evlerinde olmaz. Köy evleri, çiftlik evleri gibi kır evlerinde de bu tasarımlar yapılır. Kır evlerinde genel olarak ihtiyaçların karşılanması ön planda olsa da sonuç olarak şık ve estetik olarak üst düzey tasarımlara sahip evler inşa ediliyor. Bu örnekteki gibi bir evi geniş bir araziye ihtiyaç duymadan inşa edebilirsiniz.
Bir evin lego tasarıma sahip olması için evin tamamının bu şekilde tasarlanmış olması gerekmiyor. evin farklı bölümlerini bu şekilde tasarlayıp inşa ettiğinizde de benzer bir tasarım yapmış olursunuz. Bu resimde olduğu gibi evin teras bölümüne görsellik kazandırmak ve eve bir karakter kazandırmak adına çok şık bir teras tasarımı yapılmış.
Başka bir teras tasarımı da yine lego tasarımı ile yapılmış ve inşası sırasında ahşaplar kullanılarak doğal bir teras alanı oluşturulmuş. Evin çevre düzenlemesi de muhteşem güzellikte yapılarak teras alanının göz alıcı bir görselliğe sahip olması sağlanmış.
eğer aykırı bir kişiliğiniz varsa resimdeki gibi aykırı bir tasarıma sahip evi tercih edebilir lego tasarımın dibine vurabilirsiniz. Evi farklı bölümlere ayırıp estetik bir şekilde tasarlayarak üzerine aykırı ama muhteşem bir üst örtü inşa ederek evin karakter sahibi bir ev olması sağlanmış.
Evinizi bir çiftlik evi gibi tasarlayarak özgün bir tasarıma sahip olmasını sağlayabilirsiniz. Bu özgün tasarımı doğal ahşaplar ile hayata geçirerek resimdeki gibi kendine has bir güzelliği ve doğallığı olan bir eve sahip olabilirsiniz. Özellikle doğal bir veranda bir evin ihtiyacı olan yegane alandır.
Resimde yer alan evin tasarımı tam bir lego tasarımdır. evin her cephesinde farklı bir mimari tasarım yapılmış ve evin hem ihtiyaçlara cevap erebilmesi sağlanmış hem de göz alıcı ve cezbedici bir görselliğe sahip olması sağlanmış. Cam ve ahşap kullanılarak evin dış cephe güzelliği pekiştirilmiş.
Lego tasarım evlere en ideal örneklerden biri de prefabrik evlerdir. Bu evler çelik konstrüksiyon evler olduğundan istenilen tasarımlarda yapılabilir ayrıca eve ek olarak bölümler yapılmak istendiğinde çok kolay bir şekilde montaj yapılabilir olması ideal ev tercihi olmasını sağlıyor.
Lego tasarıma sahip evlere bir örnek te resimdeki şık ve estetik bir tasarıma sahip olan evdir. Prefabrik bir ev olarak inşa edilmiş olup sonrasında bir ahşap duvar eklenerek mimari açıdan muhteşem hale getirilmiş olan bu ev, tasarım açısından ve görsellik bakımından eksiksiz ve kusursuz bir ev olmuş.