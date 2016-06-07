Evinizi yenilemek için 5 mükemmel fikir

Bahar ayı ile birlikte evinizi yeniden düzenlemek, bahara hazırlık yaparak evinizde yenileme yapmak için mükemmel fikirler ve önerileri bir araya getiren homify, evinizin şıklığını ve estetiğini artırmanız için size alternatif fikirler sunuyor. Etkileyici yenileme projeleri ile harika bir bahçeye, bir terasa, banyoya sahip olabilir, bu projelerin vereceği ilham ile evinizi baştan yaratabilirsiniz. Özellikle bahar ayının kendine özgü havasının tadını çıkarmak için teras ve bahçenin yenilenerek mükemmel bir yaşam alanı ortaya çıkarabilir ve evinizin dışarıdan bakıldığında daha çekici ve daha göz alıcı bir ev olmasını sağlayabilirsiniz. Homify bu konuda sizlere yardımcı olabilmek adına en parlak yenileme fikirlerini bir araya derleyip size sunuyor.
Londra'da yaşayan bir ailenin evinin arka bahçesi bakımsızlıktan ve ilgisizlikten çok kötü ve gür otların işgali altında çirkin bir görüntüye sahip. uzamış dalları ile bahçenin ortasında yer alan ağaç bahçenin görselliğini daha kötü bir hale getirmiş. Bu bahçeyi baştan yaratmak için öncelikle ağaçları budamalı ve çimleri biçerek toprağı havalandırmalısınız. Sonrasında bir bahçe içerisine bir yürüyüş yolu ve çiçek alanları yapmalısınız. Bu işlemler sonrasında muhteşem bir bahçeye sahip olarak bahar ayının tadını çıkarabilirsiniz.
Evinizde beşik çatı var ise mutlaka çatı arasını değerlendirmelisiniz. Çatı katında kullanmadığınız alanları tadilattan geçirerek yaşam alanı haline getirebilirsiniz. Örnek resimde yer alan çatı arasını önce yalıtımı iyi olan bir pencere kasası montajı ile sonrasında da açık tonlarda bir boya ile bu alanı kaba bir şekilde düzenlemiş olursunuz. Son olarak buraya küçük mobilyalar yerleştirerek minimalist bir düzende hobi alanı, oyun odası, dinlenme veya kitap okuma odası haline getirebilirsiniz. Bu şekilde bahar aylarının serin günlerini burada geçirebilirsiniz.
Bahçenizin bakımını düzenli bir şekilde yapıyorsanız yapmanız gereken doğal ortamın tadını çıkarabilmek için doğal bir oturum alanı yapmaktır. hazır olarak alacağınız endüstriyel mobilyalar doğallığı ortadan kaldıracaktır. Bu nedenle yapmanız gereken resimdeki gibi ahşaplardan yapılmış bir oturum alanı yapmalı ve bahçenizin, baharın tadını çıkarmalısınız. Oturum alanı üzerine küçük minderler yerleştirip doğallığı ve özgünlüğü bozmadan şık bir bahçe oluşturabilirsiniz.
Bahar ayına girdiğinizde evinizi daha ferah bir ev haline getirmek için verandanızı yenileyebilirsiniz. Verandalar kışın kasvetli ve soğuk havası, yağmurlar nedeniyle yıpranacak ve eskiyecektir. Bu etkilerden dolayı boyası dökülecek ve kötü bir görünüme sahip olacaktır. Bu nedenle bahara girdiğiniz andan itibaren önce verandanızın ahşaplarını canlı pastel boyalar ile boyamalı ve sonrasında ahşap parlatıcı kullanarak daha canlı olmasını sağlayabilirsiniz.
Evinizin banyosunu her daim temiz ve yeni tutmak kişisel olarak yapmanız gereken en temek işlemdir. Banyo bir kişinin mahrem alanı olduğundan kişiliğinin de göstergesidir. Bu nedenle eskimiş olan tuvaletinizi yenilemeli ve klozetinizden başlayarak fayanslar, lavabo ve kapınızı yenilemelisiniz. Eski görünen tüm unsurları banyonuzdan uzaklaştırıp temiz ve ferah bir banyo ve tuvalete sahip olarak kendinizi mutlu edebilirsiniz.