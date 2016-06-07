Evinizi yenilemek için 5 mükemmel fikir

Bahar ayı ile birlikte evinizi yeniden düzenlemek, bahara hazırlık yaparak evinizde yenileme yapmak için mükemmel fikirler ve önerileri bir araya getiren homify, evinizin şıklığını ve estetiğini artırmanız için size alternatif fikirler sunuyor. Etkileyici yenileme projeleri ile harika bir bahçeye, bir terasa, banyoya sahip olabilir, bu projelerin vereceği ilham ile evinizi baştan yaratabilirsiniz. Özellikle bahar ayının kendine özgü havasının tadını çıkarmak için teras ve bahçenin yenilenerek mükemmel bir yaşam alanı ortaya çıkarabilir ve evinizin dışarıdan bakıldığında daha çekici ve daha göz alıcı bir ev olmasını sağlayabilirsiniz. Homify bu konuda sizlere yardımcı olabilmek adına en parlak yenileme fikirlerini bir araya derleyip size sunuyor.