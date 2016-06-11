Basit görünen muhteşem bir ev

Bir evin muhteşem olması için çok devasa bütçeler ayırmaya, evin iç dekorasyonuna çok zaman ayırmaya veya çok emek harcamaya gerek yoktur. Bir eve karakter kazandırmak, evin modern bir ev olmasına katkı da bulunmak için küçük dokunuşlar yeterli olacaktır. Bu gün ziyaret edeceğimiz evde basit dokunuşlar ile bir evin nasıl modern ve muhteşem bir ev haline geldiğini göreceksiniz. evin iç dekorasyonu için bir renk seçilip her oda da bu rengi belirli ölçülerde kullanabilirsiniz. Basit yer değişiklikleri ve odaları bölümlendiren seperatörleri kaldırarak yapabilirsiniz. Homify tam da bu özelliklere uygun olarak dekore edilmiş bir eve götürüyor sizleri. Bu evi ziyaret ederek bir evin ne kadar muhteşem olabileceğini görüp evinizde benzer dekorasyonlar yapmak isteyeceksiniz.
Evin dış cephesi geleneksel bir dış cephe şeklinde dekor edilmiş ve basit bir görünüm kazandırılmış. Bir ahşap kapı ve ahşap pencereden oluşan beyaz duvar geleneksel bir ev görüntüsü veriyor. Evin dış cephesinin bu kadar basit bir şekilde dekore edilmiş olması ilk bakışta insanı şaşırtsa da bütçe açısından ideal bir tercih olarak çıkıyor karşımıza.
Evin iç kısmına adımınızı attığınızda karşınıza oldukça modern bir dekorasyon ile dekore edilmiş ve görenlerde hayranlık uyandıran bir ev çıkıyor. Giriş holü, şık yer fayansları ile kaplanmış ve sarı zemin içinde mavi desenler muhteşem bir görüntü oluşturmuş. Beyaz duvara asılan tablo görsel açıdan çok zarif bir görüntü oluşturmuş. Basit iki mobilya ile hol oldukça sade ve şık olmuş.
Evin salonu ile bütün bir parça olarak düşünülmüş olan mutfak niş mutfak şeklinde yapılmış ve salonun içinde göze batmayan şık bir açık mutfak haline getirilmiş. Mutfağın zemininde sarı renk tercih edilerek genel dekorasyon rengi burada da kullanılmış. Zarif bir yemek ması ve mutfak yemek barı mutfağın hem zarif hem de fonksiyonel olmasını sağlamış.
Mutfakta kullanılan yemek barı aynı zamanda mutfak tezgahı şeklinde kullanıldığından mutfağın fonksiyonel olmasına katkıda bulunmuş. Basit yemek barı tabureleri ile mutfağın bu kısmı oldukça şık ve minimalsit bir şekilde dekor edilmiş.
Evin salonunda da sarı renkli zemin tercih edilmiş. Sarı genel dekorasyon rengi olarak kullanıldığı için ev içinde şık bir görüntü oluşmuş. salon mobilyaları mutfakta ki gibi sade ve şık tercihler ile seçilmiş ve resimdeki gibi zarif ve estetik bir salon oluşmuş. Aydınlatma sistemi de zemin rengi ile uyumlu bir şekilde yapılarak modern bir salon ortaya çıkmış.
Yatak odası ayrı bir oda şeklinde dekore edilmiş ve yatak odasından bahçeye bir kapı yapılarak yatak odasının manzarası sahibi olması sağlanmış. Bu alan modern bir peyzaj çalışması ile şık bir yatak odası bahçesi haline getirilmiş. yatak odasında da sarı renk ağırlıklı olarak kullanılarak evin genel konsepti korunmuş.
Evin ön avlusu taş ile kaplanarak bu alana bir havuz yapılmış. yazın sıcak havalarından bunaldığınızda serinlemenizi sağlayacak havuz aynı zamanda bahçeye ve avluya modern bir görünüm kazandırmış. Aydınlat sistemi de havuz ve peyzaja uygun bir şekilde yapılarak resimdeki gibi şık bir alan oluşturulmuş.