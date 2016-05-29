Kolonyal stilde tasarlanmış rüya gibi bir konak

Brezilya'da bulunan Flavio Berredo adlı mimarlık firması taş mimarisi ve kolonyal stili ile dikkat çeken muhteşem bir konak tasarımına imza atmış. Hayalinizdeki ev tarihi bir görüntüye sahip, büyük ve bahçeli bir evse bu konağa bayılacaksınız. İç mekan tasarımı ve mimarisinde rustik izlere de rastlayabileceğiniz bu konağın dekorasyonu ise kolonyal stile göre yapılmış. Yeni ve farklı dekorasyon stilleri arıyorsanız kolonyal stil dekorasyon örneklerini sitemizde bulabilirsiniz.
Stilin genel özelliklerinden kısaca bahsetmek gerekirse, kolonyal stili bir dönem stili olarak tanımlayabiliriz. Kolonyal stili ikiye ayırarak incelemek daha doğru olur. İlki Amerikan kolonyal stilidir. 1700'li yıllardaki Amerikan koloni dönemini yansıtan ve o dönemdeki sömürgelerin Amerikan stiline kattığı bütün detayları bir zenginlik olarak değerlendiren vintage bir stildir. İkincisi ise ingiliz kolonyal stilidir, amerikan stilinden bir yüz yıl sonraki İngiliz kolonyal etkilerini temel alır. Bu iki stilin de en belirgin özelliği ağaç ve ahşap malzemeleri yoğun olarak kullanması ve 18. ve 19. yy tasarım anlayışının sömürge ülkelerinin etnik tarzı ile sentezini yansıtmasıdır. Kolonyal stilde koyu renk ahşap mobilyalar, açık renk kumaşlar, oymalı işlemeli mobilyalar, çiçeksiz yeşil bitkiler, desenli halılar, çini ve seramik vazolar öne çıkar. Bu stili daha yakından tanımak için gelin bu muhteşem konağı birlikte gezelim.
Kolonyal stilin klasik stil ile farklılıklarını görebilmek için size klasik bir ev tanıtımı tavsiye edebiliriz. “Güzel ve klasik bir ev” başlıklı yazımızda bulacağınız ev klasik stilin en seçkin özelliklerini taşıyor.
Rustik, kırsal ve endüstriyel stillerde olduğu gibi kolonyal stilde de taş dış cephenin önemli bir yeri var. Ahşap kapı ve pencereler, taş ve tuğla duvarlar, kiremit çatı gibi her detayında natürel ve etnik izler taşıyan bu yapı stilinin eşsiz bir örneği.
Kolonyal stilde ahşap ve ağaç kullanımının öneminden bahsetmiştik. Bu konağın dekorasyonunda masif ağaç kullanımına geniş yer verilmiş. Mobilyalardan kapı ve pencerelere, duvar dekorasyonundan aksesuarlara her detayda ham ağaç malzemeden imal edilmiş ögeler görebiliyorsunuz. Ayrıca taş ocak, demir kapı, kilim gibi etnik ve otantik birçok ögeye rastlamak da mümkün.
Kolonyal stilde tropikal ya da havai temasından ögelere sık sık rastlayabilirsiniz. Dekorasyonu yumuşatmak ve sıcak bir hava katmak için oldukça etkili olan bu detayı tasarımcılar başarılı bir şekilde değerlendirmişler. Evin verandaya bakan alanını yarı açık yemek odası olarak planlayan mimarlar, odanın üzerini saz ve bambularla kapatarak tropikal bir etki yaratmışlar.
Dekorasyonda tropikal stili yansıtacak birçok otantik öge kullanılmış. Bakır aksesuarlar, kilimler, tropikal tablolar ve içki şişeleri bu dekorasyonun ufak güzellikleri olmuş. Ahşap eşyalar ile başarılı bir uyum oluşturan bu detaylar hem stili güçlendiriyor hem de evin havasını ısıtıyor.
Desenli seramik karoları ve ahşap dolapları ile stili tamamlayan mutfak dekorasyonunun en dikkat çeken detayı kırmızı duvarları olmuş. Ahşap raflarında döküm çaydanlıkları taşıyan bu mutfak kolonyal stil için mükemmel bir örnek.
Kolonyal stilin tuğla duvarlarını, tropikal bambu ve saz tavan kaplaması ile birleştiren tasarımcılar bu kombinasyona bir de demir kapı gibi brütal ögeler ekleyerek özgün bir hava yakalamış. Eski görünümlü dolap ve masanın çizgisini, bank ve tahta sandalye ile devam ettiren tasarımcılar göz alıcı bir kolonyal stil oluşturmuşlar.