Kolonyal stilde tasarlanmış rüya gibi bir konak

Brezilya'da bulunan Flavio Berredo adlı mimarlık firması taş mimarisi ve kolonyal stili ile dikkat çeken muhteşem bir konak tasarımına imza atmış. Hayalinizdeki ev tarihi bir görüntüye sahip, büyük ve bahçeli bir evse bu konağa bayılacaksınız. İç mekan tasarımı ve mimarisinde rustik izlere de rastlayabileceğiniz bu konağın dekorasyonu ise kolonyal stile göre yapılmış. Yeni ve farklı dekorasyon stilleri arıyorsanız kolonyal stil dekorasyon örneklerini sitemizde bulabilirsiniz.

Stilin genel özelliklerinden kısaca bahsetmek gerekirse, kolonyal stili bir dönem stili olarak tanımlayabiliriz. Kolonyal stili ikiye ayırarak incelemek daha doğru olur. İlki Amerikan kolonyal stilidir. 1700'li yıllardaki Amerikan koloni dönemini yansıtan ve o dönemdeki sömürgelerin Amerikan stiline kattığı bütün detayları bir zenginlik olarak değerlendiren vintage bir stildir. İkincisi ise ingiliz kolonyal stilidir, amerikan stilinden bir yüz yıl sonraki İngiliz kolonyal etkilerini temel alır. Bu iki stilin de en belirgin özelliği ağaç ve ahşap malzemeleri yoğun olarak kullanması ve 18. ve 19. yy tasarım anlayışının sömürge ülkelerinin etnik tarzı ile sentezini yansıtmasıdır. Kolonyal stilde koyu renk ahşap mobilyalar, açık renk kumaşlar, oymalı işlemeli mobilyalar, çiçeksiz yeşil bitkiler, desenli halılar, çini ve seramik vazolar öne çıkar. Bu stili daha yakından tanımak için gelin bu muhteşem konağı birlikte gezelim.

Kolonyal stilin klasik stil ile farklılıklarını görebilmek için size klasik bir ev tanıtımı tavsiye edebiliriz. “Güzel ve klasik bir ev” başlıklı yazımızda bulacağınız ev klasik stilin en seçkin özelliklerini taşıyor.