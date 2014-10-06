Küçük evler için pratik dekorasyon fikirleri

Başta İstanbul olmak üzere, büyük, kalabalık şehirlerde yaşamanın en büyük dezavantajlarından biri mekânların ve daire boyutlarının günden güne azalması ya da bunlara ödediğimiz fiyatın günde güne artması. Dolayısıyla eskiden Türkiye'de düşünülemeyecek olan stüdyo ya da bir artı bir daireler günümüzün emlak piyasasında aranan unsurlara dönüşmüş durumda. Bu trend elbette dünya da devam ediyor ve özellikle şehirleşmenin son hızla devam ettiği gelişmekte olan ülkelerde mekânlar gitgide daha çok değer kazanıyor ve büyük şehirlerde yayla gibi evlerde oturmak zorlaşıyor.

Ama küçük bir apartman dairesinde yaşıyor olmanız ya da salonunuzun dar olması illâ ki yaşama zevkinden ve dekorasyondan fedakârlık etmeniz gerektiğini anlamına da gelmiyor. Biraz yaratıcılık, biraz çizgi dışında düşünme, biraz da araştırmayla her türlü mekân için hem şık, hem de işlevsel çözümler bulmak mümkün. Bunun için her şeyi baştan planlamak, özellikle yer kaplamayacak dolap ve saklama ünitelerine kafa yormak, eve gelen ışığı maksimize ederek bir illuzyon etkisi yaratmak ve yine aynı amaçla kritik noktalarda ayna kullanmak alabileceğiniz basit önlemler arasında.

Bugünkü yazımızda dar mekânlardan maksimum verim alabilmeniz ve kendiniz rahat hissedebilmeniz için birkaç küçük ipucu vereceğiz.