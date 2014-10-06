Küçük evler için pratik dekorasyon fikirleri

Başta İstanbul olmak üzere, büyük, kalabalık şehirlerde yaşamanın en büyük dezavantajlarından biri mekânların ve daire boyutlarının günden güne azalması ya da bunlara ödediğimiz fiyatın günde güne artması. Dolayısıyla eskiden Türkiye'de düşünülemeyecek olan stüdyo ya da bir artı bir daireler günümüzün emlak piyasasında aranan unsurlara dönüşmüş durumda. Bu trend elbette dünya da devam ediyor ve özellikle şehirleşmenin son hızla devam ettiği gelişmekte olan ülkelerde mekânlar gitgide daha çok değer kazanıyor ve büyük şehirlerde yayla gibi evlerde oturmak zorlaşıyor.
Ama küçük bir apartman dairesinde yaşıyor olmanız ya da salonunuzun dar olması illâ ki yaşama zevkinden ve dekorasyondan fedakârlık etmeniz gerektiğini anlamına da gelmiyor. Biraz yaratıcılık, biraz çizgi dışında düşünme, biraz da araştırmayla her türlü mekân için hem şık, hem de işlevsel çözümler bulmak mümkün. Bunun için her şeyi baştan planlamak, özellikle yer kaplamayacak dolap ve saklama ünitelerine kafa yormak, eve gelen ışığı maksimize ederek bir illuzyon etkisi yaratmak ve yine aynı amaçla kritik noktalarda ayna kullanmak alabileceğiniz basit önlemler arasında.
Bugünkü yazımızda dar mekânlardan maksimum verim alabilmeniz ve kendiniz rahat hissedebilmeniz için birkaç küçük ipucu vereceğiz.
Şehrin neresinde yaşıyorsanız yaşayın, iyi bir kilidiniz varsa bile böylesine şık bir bisikleti dışarıda ya da apartmanın bahçesinde bırakmak iyi bir fikir olmayabilir. Diyelim ki hem bisikletinizi içeriye almak istiyorsunuz, hem de mekânınız fazla geniş değil ve bisikletin fazla yer kaplayacağını düşünüyorsunuz. İşte Berlin'deki Mikili Bicycle Furniture adlı şirketin bu tasarımı tam size göre. Duvara monte edilen bu ilginç dolap hem bisikletin yerde durup yolu kapamasını önlüyor, hem de günlük eşyalarınız ve kitaplarınızı saklamanız için de pratik bir çözüm sunuyor. Bu enteresan mobilya hoşunuza gittiyse, aynı şirketin ürettiği benzer tasarımlara bu linke tıklayarak göz gezdirebilirsiniz.
Mekânınız küçük diye çalışma masanızdan feragat edecek değilsiniz. Eğer eve iş getiren ya da büyük ölçüde evde çalışan bir profesyonel ya da öğrenci iseniz, bu küçük, fazla yer kaplamayan ama son derece şık ve işlevsel görünen mobilya seti tam size göre olabilir. Masa ve dolapların beyaz olması belirli bir ferahlık ve genişlik hissine neden olurken, çok iri olmayan deri sandalye hem bir kontrasta yaratıyor, hem de rahat bir çalışma vaât ediyor.
Batıda özellikle çocuk odalarında çok yaygın kullanılan asma yatak (mezzanine) dar mekânlardaki kullanım alanını artırmanın en iyi yöntemlerinden biri. Zira bu yolla yatağın kaplayacağı son derece büyük bir alanı tekrar kazanmış oluyorsunuz. Sonrasında burayı dilerseniz dolap gibi, dilerseniz mobilya koymak için kullanmak mümkün. Çocuk odalarında ise çocuğa altında oyun alanı bırakmak için bunun gibi yüksek yataklar ideal çözüm. Ayrıca birçok çocuk açısından yatağına bir merdiven çıkarak ulaşacak olmak ve her şeyi yukarıdan kuşbakışı görebiliyor olmak ekstra bir motivasyon olabiliyor.
Eğer stüdyo bir daireye sahipseniz ve elinizdeki alan sınırlıysa, dairenin farklı alanlarını işlevlerine göre ayırmak iyi bir fikir olabilir. Örneğin bu örnekte uyuma ve dinleme alanıyla mutfak alanının birbirinden paravanla ayrılmış olması, bir yatakodasında olma hissiyatı yaratabilecek iyi bir çözüm. Bu örnekte gördüğünüz paravanın en güzel taraflarından biri hem zeminden tavana kadar olması, hem de istediğiniz zaman kolayca sökebileceğiniz raylar üzerinde oturuyor olması. Tabii dairenizi bölmek için illâ ki böyle bir ekstraya da ihtiyacınız yok. Daha basit bir perde ya da paravanla da aynı etkiyi yaratabilirsiniz.
Dar mekânları olduğundan büyük göstermenin en iyi yöntemlerinden biri kritik noktalara konulacak aynalarla belirli bir illuzyon etkisi yaratmaktır. Doğru yere konursa, aynadaki yansıma optik bir göz yanılmasına sebep olup mekânın iki kat büyükmüş gibi görünmesini sağlar. Örneğin burada hem duvardaki geniş ayna, hem beyaz duvarlar, hem de arka plandaki ışık kaynağı sayesinde, bu küçük banyo fotoğrafta bile çok ferah bir mekânmış etkisi yaratıyor.
Şehir hayatının en büyük sıkıntılarından biri elbette doğadan uzak olmak ve ufacık bir bahçeye bile hasret kalmaktır. Ama dar bir apartman dairesinde, küçücük bir balkonuz bile varsa, biraz özen biraz hevesle kendinize küçük bir vaha yaratmanız mümkün. Böyle bir balkon hem piskolojik olarak, hem de iç açıcı görüntüsüyle dar mekânlar ve stüdyo dairelere yapılabilecek en iyi ilavelerden biri. Hele de çiçek ve bitkilere meraklı bir evsahibi iseniz.
Bu önerileri siz nasıl buldunuz? Dar mekânlar için sizin aklınızda ne gibi çözümler var? Yorum kısmında bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.