Avlu: 7 önemli faydası ve muhteşem dekorasyon fikirleri

Avlu, bir yapının önünde, arkasında ya da yanlarında bulunan ve o yapının tamamlayıcısı olan, genelikle üstü açık, nadiren kapalı ve çevresi duvarla, çitle çevrili alan ya da birbirine bitişik ve kapalı bir bütün oluşturan bir yapı topluluğunun ortasında kalan üstü açık alana verilen isimdir. Mimarlıkta atriyum olarak da adlandırılır. Türk mimarisinde avlular genelde üstü açık şekilde bırakılır. Eve giriş kapısı avluya açılır. Özellikle İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da görülen avlu geleneği genellikle önemli kişilerin evlerinde görülür. Birçok avluda süs havuzu bulunur. Avlular çocukların oyunlar oynadığı, yaz günlerinde yemeklerin yendiği, eğlencelerin düzenlediği yerlerdir. Törenler avluda düzenlenir, dini bayramlarda kurban avluda kesilir. Avrupa mimarisinde avluların üzerinin cam ile kapatıldığı da görülmektedir. Avlular yapıda yer aldıkları yere ya da işlevlerine göre de dış avlu, iç avlu, ön avlu, revaklı avlu, han avlusu, tören avlusu, çiftlik avlusu, örtülü avlu, gibi terim ve tanımlar ortaya çıkmıştır.

Bugünkü yazımızda ülkemizde ve dünyada tekrar revaçta olan avlulu evlerden bir derleme yaptık. Geleneksel ve yöresel mimarinin değeri anlaşıldıkça, yeni nesil avlulu evlerin sayısı da artmaya başladı. Bakalım avluların ne gibi faydaları varmış.