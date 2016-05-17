Avlu: 7 önemli faydası ve muhteşem dekorasyon fikirleri

Avlu, bir yapının önünde, arkasında ya da yanlarında bulunan ve o yapının tamamlayıcısı olan, genelikle üstü açık, nadiren kapalı ve çevresi duvarla, çitle çevrili alan ya da birbirine bitişik ve kapalı bir bütün oluşturan bir yapı topluluğunun ortasında kalan üstü açık alana verilen isimdir. Mimarlıkta atriyum olarak da adlandırılır. Türk mimarisinde avlular genelde üstü açık şekilde bırakılır. Eve giriş kapısı avluya açılır. Özellikle İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da görülen avlu geleneği genellikle önemli kişilerin evlerinde görülür. Birçok avluda süs havuzu bulunur. Avlular çocukların oyunlar oynadığı, yaz günlerinde yemeklerin yendiği, eğlencelerin düzenlediği yerlerdir. Törenler avluda düzenlenir, dini bayramlarda kurban avluda kesilir. Avrupa mimarisinde avluların üzerinin cam ile kapatıldığı da görülmektedir. Avlular yapıda yer aldıkları yere ya da işlevlerine göre de dış avlu, iç avlu, ön avlu, revaklı avlu, han avlusu, tören avlusu, çiftlik avlusu, örtülü avlu, gibi terim ve tanımlar ortaya çıkmıştır.
Bugünkü yazımızda ülkemizde ve dünyada tekrar revaçta olan avlulu evlerden bir derleme yaptık. Geleneksel ve yöresel mimarinin değeri anlaşıldıkça, yeni nesil avlulu evlerin sayısı da artmaya başladı. Bakalım avluların ne gibi faydaları varmış.
Geleneksel Türk evi avlu, taşlık, sofa ve oda gibi mekanlardan oluşmaktadır. En önemli belirleyici özelliği ise; avlu içinde kurulmuş olmasıdır. Avlu, yapıların orta kısmında bulunan, tercihe göre üstü açık ya da kapalı olan geniş bölümdür. Türk mimarisinde avlular genelde üstü açık şekilde bırakılır. Evin açık mekanı olan avlu ve/veya veranda genel olarak yarı-genel mekandır; ancak bu durum kültürlerin sosyal ilişkileri, mahremiyet ve egemenlik anlayışlarındaki farklılıklara göre değişir.
İç avluların en önemli özelliklerinden biri de mahremiyeti bozmadan havalandırma sağlamasıdır. İç avlular yalnızca konutun kendisi tarafından ulaşılabilir oldukları için odaların avluya bakan kapı ve pencereleri gönül rahatlığı ile açık bırakılabilir ve havalandırma konforlu bir şekilde sağlanır.
Avluların mekanları birbirine bağlaması demek aynı zamanda mekanları birbirinden ayırması anlamına da geliyor. İç kısımda yer alan bir avlu konutun odalarını birbirinden koridor yerine açık havalı bir mekan ile ayırmış olacaktır. Eski yapılarda odaların birbiri ile tek bağlantısı bu iç avlular olurken, günümüzde iç avlulara ek olarak kapalı mekanda da odalar arası geçişler, yani koridor ve holler yapılmaktadır.
Yüksek duvarlarla çevrili küçük bir bahçeye sahipseniz ve bitkilerle uğraşmak hoşunuza giden bir aktivite değilse, güzel bir gölge yapacak hızlı büyüyen bir/birkaç ağaç ve büyük boyutlu doğal taş döşenmiş zemine sahip bir bahçe ile sizler de böyle şık bir avluya sahip olabilirsiniz. İyi bir aydınlatma ve uygun bahçe mobilyaları ile tamamlayabileceğiniz bir avlunun bakımı ve temizliği bahçeye göre çok daha kolay olacaktır.
Fotoğrafta Engel & Völkers portföyünden Bodrum'da konumlanan bir konutun taş avlusunu görmekteyiz.
İç avlular, yalnızca dış cephelere bakan odaların değil, içeri bakan odaların da en iyi şekilde doğal gün ışığından faydalanmalarını sağlar. Özellikle geniş pencerelee ve cam kapılara sahip olan odalar avludan gelen doğal gün ışığından azami miktarda yararlanma şansına sahip olurlar.
Avlu ile ilgili bir başka terim ise; bahçe avludur. Bahçe avlular ortasında çim ve çiçek tarhlarının bulunduğu bahçe gibi düzenlenmiş avlulardır. Bir bahçe atmosferi yaratan bu tür avlular geniş pencere ve cam kapılar sayesinde konutun iç mekanlarından da çok güzel görünecek ve ferah bir ortam sağlayacaktır.
Balkon ve teraslardan farklı olarak iç avlular konutun yalnızca kendi kapı ve pencereleri vasıtasıyla görünebilir, dolayısıyla dışarıya ve yabancıya tamamen kapalıdır. Bu da iç avluların mahrem bir bölge olmasını, bu sayede daha rahat oturup kalkılabilmesini, daha rahat yemek yenmesini hatta icabında avluya koyulacak divan, şezlong gibi mobilya parçalarında kestirmeyi mümkün kılıyor.
Fotoğrafta yer alankonutun renovasyon çalışmasıyla ilgili daha detaylı bilgi için ’Muhteşem bir konak, olağanüstü bir dönüşüm’ başlıklı yazımıza da göz atmayı unutmayın.