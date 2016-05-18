Kemerburgaz'da baştan yaratılan bir kütük ev

İstanbul'un en seçkin semtleri arasında yer alan ve özellikle doğayla baş başa yaşamak isteyenlerin bir numaralı tercihi olan Kemerburgaz, villaları ve kütük evleri ile adından sıkça söz ettiriyor. Bu yazımızda Kemerburgaz'ın ünlü kütük evlerinden birinin NM Mimarlık tarafından gerçekleştirilen son derece iddialı dönüşüm projesini sizlerle paylaşacağız. Bu muazzam boyutlardaki kütük evin dönüşüm süreci oldukça kapsamlı ve evin ana iskeleti dışında içinde ve dışında her şeyi bütünüyle yenilenmiş. Adeta baştan yaratılan yapının tüm bu işlemlerden sonraki hali ise gerçek anlamda görülmeye değer. Mimarisi, dekorasyonu, bahçesi, tarzı ve lüks donanımlarıyla tam anlamıyla bir malikane konforundaki bu olağan üstü eve gelin biraz daha yakından bakalım.
NM Mimarlık ev sahipleriyle uyumlu bir çalışma içerisinde yapının her köşesini yeni baştan tasarlamış. Ana iskelet dışında bütünüyle yenilenen evin yeni halinde hiçbir detay gözden kaçırılmadan yapılan son derece dikkatli ve detaylı bir tasarım dikkatleri çekiyor.
Kemerburgaz, İstanbul'un merkezi noktalarına hem çok yakın hem de çok uzak bir lokasyon. Ulaşılması son derece kolay olmasına karşın, kendini korumayı başarmış ve doğasıyla göz kamaştıran saklı bir cennet olan bu harika semtin alameti farikası ise kütük evleri. Burada gördüğünüz kütük ev ise hiç şüphesiz tüm Kemerburgaz'ın en iddialı ve en dikkat çeken yapılarından bir tanesi.
Bu tarz bir projeye yakışır biçimde evde kullanılan bütün malzemeler en iyilerinden seçilmiş ve gerek yapısal unsurlar gerekse de ince detayların tamamı birinci sınıf. Tüm bunlar yapılırken bölgenin hakim tarzı olan doğayla uyumlu bir mimari anlayıştan da taviz verilmemiş ve projenin özüne sadık kalınmış.
Bir kütük evde olması beklenebileceği üzere yapının en dikkat çekici özelliklerinin başında muazzam ahşap işçiliği geliyor. Son yıllarda doğal ahşap ürünlerinin kullanımının giderek azalması ve endüstriyel ahşap ürünlerinin yaygınlaşması ile sıkça karşılaşmadığımız nitelikteki bu işçilik ve malzemesi kalitesi gerçekten görülmeye değer.
Doğrusu Kemerburgaz'daki pek çok müstakil villa ve malikane gibi bu kütük evin bahçesi de basitçe
bahçe denilip geçilmeyecek kadar ciddi bir büyüklükte. Üstelik burada salt bir büyüklükten değil, onlarca yıllık orman ağaçlarına varana kadar çok çeşitli bitkileri bünyesinde barındıran bir nitelikten de bahsediyoruz. Evin dönüşüm projesi beraberinde bahçede de oldukça kapsamlı bir çalışma yapılmış. Adeta sıfırdan bir ev yapımını andıran bu çalışmanın sonuçları ise dikkat çekici.
Devasa genişlikte bir bahçe, ahşap yapılar, ulu ağaçlar ve muazzam bir göl manzarası. Bir insanın hayattan keyif almak için isteyebileceği her şey bu manzarada yer alıyor. Hatta belki biraz daha fazlası.
Orman manzarası Kemerburgaz'da nadir bulunan bir görüntü değil. Ancak her evin her noktası buradaki çatı katının hakim olduğu kadar iyi göremiyor manzarayı. Bu katta da evin her bölümünde olduğu gibi oldukça kapsamlı bir dönüşüm gerçekleştirilmiş. Bununla birlikte çatının tümden değiştirilmesi gibi yapısal bir değişikliğe de gidilmemiş ve bu katın orjinalliği korunmuş.
Bu türden bir çatı katı, misafirler için baş döndürücü güzellikte bir ağırlama alanı olabileceği gibi, yalnızca biraz kafa dinlemek, yeni bir güne, yeni bir haftaya hazırlanmak, yenilenmek için de son derece elverişli. Oksijenden başınızı döndürebilecek bu ortam, manzarasıyla da akılları baştan alıyor.
Burada bir yenileme projesinden söz ediyor olsak da aslında bu evin neredeyse sıfırdan inşa edildiğini söylemek çok da abartı olmazdı. Kullanılan malzemelerin çokluğuna ve harcanan emeğin ve zamanın büyüklüğüne bakarak bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Elektrik tesisatına varana kadar her şey baştan aşağı yenilenmiş.
Evet oldukça yoğun bir çalışma yapılmış, çokça emek, zaman ve para harcanmış. Ancak sonucun mükemmel olduğunu söylemeye bile gerek yok. Doğasıyla, havasıyla ve ortamıyla zaten harika bir bölge olan Kemerburgaz'da, mimarisi, dekorasyonu ve bahçe peyzajıyla da güzelliğini pekiştiren bu mükemmel kütük evin sahiplerine huzurlu ve mutlu bir yaşam vaat ettiğine hiç şüphe yok.