Kemerburgaz'da baştan yaratılan bir kütük ev

Kemerburgaz, İstanbul'un merkezi noktalarına hem çok yakın hem de çok uzak bir lokasyon. Ulaşılması son derece kolay olmasına karşın, kendini korumayı başarmış ve doğasıyla göz kamaştıran saklı bir cennet olan bu harika semtin alameti farikası ise kütük evleri. Burada gördüğünüz kütük ev ise hiç şüphesiz tüm Kemerburgaz'ın en iddialı ve en dikkat çeken yapılarından bir tanesi.