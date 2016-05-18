현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Kemerburgaz'da baştan yaratılan bir kütük ev

Homify TR Homify TR
KÜTÜK EV, NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Kırsal Evler
Loading admin actions …

İstanbul'un en seçkin semtleri arasında yer alan ve özellikle doğayla baş başa yaşamak isteyenlerin bir numaralı tercihi olan Kemerburgaz, villaları ve kütük evleri ile adından sıkça söz ettiriyor. Bu yazımızda Kemerburgaz'ın ünlü kütük evlerinden birinin NM Mimarlık tarafından gerçekleştirilen son derece iddialı dönüşüm projesini sizlerle paylaşacağız. Bu muazzam boyutlardaki kütük evin dönüşüm süreci oldukça kapsamlı ve evin ana iskeleti dışında içinde ve dışında her şeyi bütünüyle yenilenmiş. Adeta baştan yaratılan yapının tüm bu işlemlerden sonraki hali ise gerçek anlamda görülmeye değer. Mimarisi, dekorasyonu, bahçesi, tarzı ve lüks donanımlarıyla tam anlamıyla bir malikane konforundaki bu olağan üstü eve gelin biraz daha yakından bakalım. 

Baştan aşağı bir dönüşüm

KÜTÜK EV, NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Kırsal Evler
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

KÜTÜK EV

NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

NM Mimarlık ev sahipleriyle uyumlu bir çalışma içerisinde yapının her köşesini yeni baştan tasarlamış. Ana iskelet dışında bütünüyle yenilenen evin yeni halinde hiçbir detay gözden kaçırılmadan yapılan son derece dikkatli ve detaylı bir tasarım dikkatleri çekiyor. 

Doğayla uyumlu bir hayat

KÜTÜK EV, NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Kırsal Evler
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

KÜTÜK EV

NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Kemerburgaz, İstanbul'un merkezi noktalarına hem çok yakın hem de çok uzak bir lokasyon. Ulaşılması son derece kolay olmasına karşın, kendini korumayı başarmış ve doğasıyla göz kamaştıran saklı bir cennet olan bu harika semtin alameti farikası ise kütük evleri. Burada gördüğünüz kütük ev ise hiç şüphesiz tüm Kemerburgaz'ın en iddialı ve en dikkat çeken yapılarından bir tanesi.

Birinci sınıf malzemeler

KÜTÜK EV, NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Kırsal Evler
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

KÜTÜK EV

NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Bu tarz bir projeye yakışır biçimde evde kullanılan bütün malzemeler en iyilerinden seçilmiş ve gerek yapısal unsurlar gerekse de ince detayların tamamı birinci sınıf. Tüm bunlar yapılırken bölgenin hakim tarzı olan doğayla uyumlu bir mimari anlayıştan da taviz verilmemiş ve projenin özüne sadık kalınmış.

Muazzam ahşap işçiliği

KÜTÜK EV, NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Kırsal Evler
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

KÜTÜK EV

NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Bir kütük evde olması beklenebileceği üzere yapının en dikkat çekici özelliklerinin başında muazzam ahşap işçiliği geliyor. Son yıllarda doğal ahşap ürünlerinin kullanımının giderek azalması ve endüstriyel ahşap ürünlerinin yaygınlaşması ile sıkça karşılaşmadığımız nitelikteki bu işçilik ve malzemesi kalitesi gerçekten görülmeye değer.

Bahçede büyük dönüşüm

KÜTÜK EV, NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Kırsal Evler
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

KÜTÜK EV

NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Doğrusu Kemerburgaz'daki pek çok müstakil villa ve malikane gibi bu kütük evin bahçesi de basitçe bahçe denilip geçilmeyecek kadar ciddi bir büyüklükte. Üstelik burada salt bir büyüklükten değil, onlarca yıllık orman ağaçlarına varana kadar çok çeşitli bitkileri bünyesinde barındıran bir nitelikten de bahsediyoruz. Evin dönüşüm projesi beraberinde bahçede de oldukça kapsamlı bir çalışma yapılmış. Adeta sıfırdan bir ev yapımını andıran bu çalışmanın sonuçları ise dikkat çekici.

Kıskandıracak güzellik

KÜTÜK EV, NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Kırsal Evler
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

KÜTÜK EV

NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Devasa genişlikte bir bahçe, ahşap yapılar, ulu ağaçlar ve muazzam bir göl manzarası. Bir insanın hayattan keyif almak için isteyebileceği her şey bu manzarada yer alıyor. Hatta belki biraz daha fazlası.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Orman manzaralı çatı katı

KÜTÜK EV, NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Kırsal Evler
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

KÜTÜK EV

NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Orman manzarası Kemerburgaz'da nadir bulunan bir görüntü değil. Ancak her evin her noktası buradaki çatı katının hakim olduğu kadar iyi göremiyor manzarayı. Bu katta da evin her bölümünde olduğu gibi oldukça kapsamlı bir dönüşüm gerçekleştirilmiş. Bununla birlikte çatının tümden değiştirilmesi gibi yapısal bir değişikliğe de gidilmemiş ve bu katın orjinalliği korunmuş.

Yenilenmek için bire bir

KÜTÜK EV, NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Kırsal Evler
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

KÜTÜK EV

NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Bu türden bir çatı katı, misafirler için baş döndürücü güzellikte bir ağırlama alanı olabileceği gibi, yalnızca biraz kafa dinlemek, yeni bir güne, yeni bir haftaya hazırlanmak, yenilenmek için de son derece elverişli. Oksijenden başınızı döndürebilecek bu ortam, manzarasıyla da akılları baştan alıyor.

Yoğun ve meşakkatli bir çalışma

KÜTÜK EV, NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Kırsal Evler
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

KÜTÜK EV

NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Burada bir yenileme projesinden söz ediyor olsak da aslında bu evin neredeyse sıfırdan inşa edildiğini söylemek çok da abartı olmazdı. Kullanılan malzemelerin çokluğuna ve harcanan emeğin ve zamanın büyüklüğüne bakarak bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Elektrik tesisatına varana kadar her şey baştan aşağı yenilenmiş.

Sonuç mükemmel

KÜTÜK EV, NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Kırsal Evler
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

KÜTÜK EV

NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Evet oldukça yoğun bir çalışma yapılmış, çokça emek, zaman ve para harcanmış. Ancak sonucun mükemmel olduğunu söylemeye bile gerek yok. Doğasıyla, havasıyla ve ortamıyla zaten harika bir bölge olan Kemerburgaz'da, mimarisi, dekorasyonu ve bahçe peyzajıyla da güzelliğini pekiştiren bu mükemmel kütük evin sahiplerine huzurlu ve mutlu bir yaşam vaat ettiğine hiç şüphe yok.

Eski bir bahçenin muhteşem dönüşümü
Bu şahane projeyi siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler