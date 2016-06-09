36 m2 evin yeniden yaratılması

Yei evli bir çift tarafından Paris'in kalbinde yer alan küçük minik ve kullanılmayan bir evin baştan yaratılması projesine şahit oluyoruz. Kullanılmadığı ve yıprandığı için bir harabe görüntüsü içinde olan bu ev yapılan yenileme ve rehabilitasyon çalışmaları ile muhteşem güzellikte bir ev haline getirilmiş. Margaux mimarlık ofisi tarafından hayata geçirilen bu proje ile eve bir karakter kazandırılarak yeni evli çift için ideal bir yaşam alanı ortaya çıkarılmış. Baştan aşağı tüm detayları ile ele alınan ve yenilenen bu ev öncesi ve sonrası fotoğraflarına baktığınızda yeni doğmuş bir ev oluyor. Sıvaları dökülmüş, duvar kağıtları yırtılmış, eski ve geleneksel mutfak mobilyaları ile boğucu, kasvetli ve çok kötü bir görünümde olması insanı ilk başta korkutuyor.Son halini gördüğünüzde ise evin içinden çıkmak istemiyorsunuz. Homify farkı ile birlikte bu evi inceleyelim.