36 m2 evin yeniden yaratılması

Yei evli bir çift tarafından Paris'in kalbinde yer alan küçük minik ve kullanılmayan bir evin baştan yaratılması projesine şahit oluyoruz. Kullanılmadığı ve yıprandığı için bir harabe görüntüsü içinde olan bu ev yapılan yenileme ve rehabilitasyon çalışmaları ile muhteşem güzellikte bir ev haline getirilmiş. Margaux mimarlık ofisi tarafından hayata geçirilen bu proje ile eve bir karakter kazandırılarak yeni evli çift için ideal bir yaşam alanı ortaya çıkarılmış. Baştan aşağı tüm detayları ile ele alınan ve yenilenen bu ev öncesi ve sonrası fotoğraflarına baktığınızda yeni doğmuş bir ev oluyor. Sıvaları dökülmüş, duvar kağıtları yırtılmış, eski ve geleneksel mutfak mobilyaları ile boğucu, kasvetli ve çok kötü bir görünümde olması insanı ilk başta korkutuyor.Son halini gördüğünüzde ise evin içinden çıkmak istemiyorsunuz. Homify farkı ile birlikte bu evi inceleyelim.
Resimde tuvaletin yenileme çalışmalarından önceki halini görüyorsunuz. Sarı fayanslar ile kaplı duvar içinde bir lavabo ve mor kapaklı bir klozet yan yana konulmuş. Uyumsuz renkler kötü görünen mutfağı daha kötü hale getirmiş.
Tuvaletin son halini gördüğünüzde şaşırıyor ve mutlu oluyorsunuz. Kasvetli bir havaya sahip olan tuvalet yerine muhteşem görünen beyaz duvarlara sahip, çok şık bir şekilde yerleşimi yapılmış lavabo, klozet, aynı ve estetik ile karşılaşıyorsunuz.Tuvalete bir raf sistemi yerleştirilerek dolap ihtiyacı da giderilmiş.
Salon olarak kullanılan alan yenileme öncesinde çok çirkin ve çok kötü görünüyor. Resimden de görebileceğiniz gibi tesisat borulara, kırılmış dökülmüş sıva, eskimiş zemin ortaya berbat bir görüntü çıkarmış. Bu alanın yenilenmesi için titiz bir çalışma yapılması ve modern bir salon uygulaması ile yaşanabilir hale getirilmesi şart.
Salon eski halinden kurtarılmış ve yaşanabilir, insana huzur veren çok modern bir salon haline getirilmiş. Açık mutfak salonun bir kenarına yerleştirilmiş geri kalan alan salon olarak dekor edilmiş. Ahşap zemin kaplamaları, modern kitaplık rafı, ideal koltuk seçimi, ve orta masası ile muhteşem güzellikte bir salon oluşturulmuş.
Mutfak, ev gibi küçük ve dar bir alana yapılmış. Eski ve geleneksel mutfak mobilyaları ile dar olan mutfak daha kötü bir görünüme kavuşturulmuş. Sarı renkler karanlık olan mutfağı daha kasvetli bir mutfak haline getirmiş. Açık renkli fayanslar ile uyumsuz mobilyalar görsel anlamda kötü bir mutfak ortaya çıkarmış.
Mutfak yenileme çalışması sonrasında salona taşınarak açık amerikan mutfak oluşturulmuş. Bu sayede küçük olan evin mutfak için ayrılmış alanı farklı bir amaç için kullanılabilir hale getirilmiş. Çok şık bir yemek barı, mutfak tezgahı tercih edilmiş ve ideal renklerde mutfak dolapları ile salon içerisinde göze batmayan şık bir mutfak oluşturulmuş.
Yatak odası olarak kullanılacak alanın öncesine baktığımızda kötü renk tercihleri, sıvanmış tuğla duvarları, ve yıpranmış zemin kaplamaları sonucu resimdeki gibi çirkin bir alan ortaya çıkmış. Bu alanın bir yatak odası gibi şık bir oda haline gelmesi için çok uğraşılmış.
Yatak odası yenileme çalışmaları ile muhteşem bir yatak odası haline gelmiş. tuğla duvar ortaya çıkarılmış ve duvar dekorasyonu yapılmadan görsel bir baş ucu duvarı oluşmuş. Minimalist bir tasarım ile küçük alan sade bir yatak odası şeklinde dekore edilmiş.