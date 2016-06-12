Bir aile evinin şahesere dönüştürülmesi

Homify bu gün bir aile evinin baştan yaratılması ve bir şahesere dönüştürülmesi projesine şahit olmanızı sağlıyor. Eski ve yorgun bir aile evinin eskimiş ve yıpranmış görüntüsünden kurtarılıp , fonksiyonel ve işlevsel bir ev haline getirilmesi ile yeni ve modern bir görünüme kavuşturulmuş. Landes Mimarlık departmanı tarafından yürütülen bu proje baş mimar Dax Crix Dulau tarafından bahçe alanının baştan yaratılarak bir yaşam alanı haline getirilmesi sonucunda modern, zevkli ve bir ailenin isteklerine cevap verebilecek bir ev ortaya çıkarılmış. Güzel bir ev haline gelmiş bu evi birlikte gezelim.