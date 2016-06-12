Bir aile evinin şahesere dönüştürülmesi

Homify bu gün bir aile evinin baştan yaratılması ve bir şahesere dönüştürülmesi projesine şahit olmanızı sağlıyor. Eski ve yorgun bir aile evinin eskimiş ve yıpranmış görüntüsünden kurtarılıp , fonksiyonel ve işlevsel bir ev haline getirilmesi ile yeni ve modern bir görünüme kavuşturulmuş. Landes Mimarlık departmanı tarafından yürütülen bu proje baş mimar Dax Crix Dulau tarafından bahçe alanının baştan yaratılarak bir yaşam alanı haline getirilmesi sonucunda modern, zevkli ve bir ailenin isteklerine cevap verebilecek bir ev ortaya çıkarılmış. Güzel bir ev haline gelmiş bu evi birlikte gezelim.
Resimden de görüldüğü gibi evimizin dış cephesi eski ve yıpranmış bir görüntüye sahip. Mevcut ev sade bir yaşam alanı olarak küçük boyutlara sahipken geniş ve bakımsız bahçesi ile bütün yıpranmışlığını ve eskimişliğini göz önüne seriyor. Bu evin yenilenerek bir aile evi haline getirilmesi aşamalarını birlikte inceleyelim.
Evin son hali resimdeki gibidir. Bu evin son halini görenler gözlerine inanamadı. Bakımsız ve eskimiş olan ev havuzu bakımlı bahçesi ve görsel bir dış cephesi olan villaya dönüştürülmüş. Eve ek alanlar yapılarak yeni yaşam alanları yapılmış ve beyaz renk tercih edilerek bir yıldız gibi parlaması sağlanmış. Muhteşem peyzaj düzenlemesi ile çok şık bir ev olmuş.
Evin çatısı öne doğru bir metre çıkarılmış ve yeni ek alan yapılarak bir veranda oluşturulmuş. Bu verandanın zemini ahşap ile kaplanmış ve yeşil bahçe ile uyumlu keyifli bir yaşam alanı haline getirilmiş. evin dış cephesi ile uyumlu zemin kaplamaları dış cephe görselliğini artırmış.
Evin ek bölümü olarak bir veranda yapılmış ve bu kadarla kalınmamış muhteşem bir masa ve sandalye takımı ile bu alan havuz başı, bahçe keyfi yapılabilmesi için bir keyif alanına dönüştürülmüş. veranda için tercih edilen mobilyalar çok şık ve çok estetik mobilyalardan tercih edilerek bu alanın zevkli bir şekilde düzenlenmesi sağlanmış.
Evin içine girdiğinizde çok şık bir salon ile karşılaşıyorsunuz Salon zemini gri bir zemin kaplama malzemesi ile kaplanmış ve salon mobilyaları estetik mobilyalardan seçilmiş. Bir tv ünitesi salonun bitiş noktasına yerleştirilerek zemin kaplaması ile ideal bir renk tonu seçilerek genel salon dekorasyonunun uyumlu olması sağlanmış.
Evin mutfak bölümü modern ankastre mutfak şeklinde dekore edilmiş. Koyu renkler tercih edilerek sade ve görsel açıdan mükemmel bir mutfak ortaya çıkarılmış. Bir mutfak adası ile işlevsel hale getirilen mutfak evin en güzel bölümlerinden biri olmuş.
Evin mutfağından bağımsız bir diğer fonksiyonel alan yine basit bir mutfak barı olarak düşünülmüş. Bu alan aperatif yemekler için veya bir şeyler içmek istediğinizde gönül rahatlığı ile kullanabileceğiniz bir alan olarak eve işlevsellik kazandırmış. Renk seçimi de zıt renklerden yapılarak görsellik ön plana alınmış.
Evin yatak odası bölümü diğer bölümlerde olduğu gibi sade ve şık bir şekilde dekor edilmiş. Basit bir yatak takımı, renkli yer fayansları ve kemerli penceresi ile modern ve geleneksel bir dekorasyon sentezi olmuş. Renk seçimleri de çok uyumlu seçilerek yatak odasının aydınlık olması sağlanmış.