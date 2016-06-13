Evin ana girişi için 5 örnek dekorasyon

Evinizin iriş kısmı, giriş holü genellikle bir ayakkabılıktan, bir vestiyerden veya bir anahtarlıktan ibaret olur. Bu kısım eve girdiğimiz ilk yer olduğu için pek dikkat çekmez ve bu nedenle ev dekorasyonlarında yenileme işlemlerinde çok ilgi görmez. Ancak evin giriş kısmı evinize gelen misafirler için evinizin kimliği gibidir. Misafirleriniz girerken çok şık ve zarif bir girişten geçtiklerinde pozitif düşünceye sahip olurlar. Bu nedenlerden dolayı evinizin girişini süslemeli, estetik bir kaygı ile dekore etmelisiniz. Evin giriş bölümü için çok farklı konseptler tercih edebilir evinizin genel dekorasyonu ile uyumlu bir giriş bölümü oluşturabilir veya çok aykırı dekorasyonlara imza atabilirsiniz. Homify giriş bölümlerine örnek olması amacıyla dünya genelinde tercih edilen dekorasyonları bir araya getirerek sizlere bir yelpaze sunuyor. Bu sayede evinize uygun bir giriş bölümü veya sentez dekorasyon şeklinde fikirlere sahip olabiliyorsunuz. Şimdi homify farkı ile örnek dekorasyonları inceleyelim.
evinizin giriş kısmını bir renk cümbüşü şekline dönüştürebilirsiniz. örnek resimde giriş holü beyaz ile saf bir alan haline getirilmiş ve duvara asılan renkli tablolar ile bu alan aynı zamanda bir renk cümbüşüne dönüştürülmüş. Aydınlatma rengi de gün ışığı olarak seçilmiş ve resimdeki gibi insanı mest eden bir güzellik ortaya çıkarılmış. Hol ortasına bir adet koltuk yerleştirilip koyu renk eksikliği de giderilerek çok renklilik tamamlanmış.
Duvar kağıtları bir evi baştan başa dönüştüren unsurlardır. Bu nedenle evinizin her alanında her mobilya üzerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu resimde yer alan kapı girişi ve yan duvarları mobilya rengine uygun renkte ve desende duvar kağıdı ile kaplanarak muhteşem bir görsel alan oluşturulmuş. Kapının hemen arkasında olmasına rağmen içeri girdiğinizde göz alıcı güzelliği gözünüze çarpıyor ve bu güzellikten gözünüzü alamıyorsunuz.
Evin giriş bölümünü şık ve zarif bir alan haline getirebilmek için temel dokunuşlar yapmalısınız. Bu temel dokunuşlar renk tercihi ile, alan genişliğine göre seçilecek konsol ile, tablo seçimleri ile, canlı yeşil bitki seçimi ile veya aydınlatma ile yapılabilir. Örnek resimde giriş bölümü koyu bir mobilya ile dekore edilmiş aynı zamanda tablo ile de desteklenerek muhteşem bir görselliğe imza atılmış. Konsol üzeri canlı bitkiler ve süs aksesuarları eklenerek bu alan bir oda gibi dekore edilmiş ve sonuç olarak estetik ve zarif bir giriş bölümü oluşturulmuş.
Bir alanı dekore etmek istiyorsanız tüm dekorasyon fikirlerinden yararlanabilir veya bu fikirlerin bir sentezini oluşturarak bu alanı daha güzel bir alan haline getirebilirsiniz. resimde yer alan giriş bölümü direk salon açıldığı için duvar kağıdı ile kaplanmış ve salonun güzelliğine olumsuz etki etmesi önlenmiştir. Ayrıca minimalsit düşünceye göre giriş bölümü sade bir şekilde düzenlenmiş ve salonun estetiğinin bu alana yansıması sağlanarak kalabalık bir görüntü oluşması engellenmiştir.
Bir evin giriş bölümünü veya holünü sadece aydınlatma ile şık bir alan haline getirebilirsiniz. Evinizin kapısından başlayarak özel bir aydınlatma tasarımı yapabilir ve bu alanı mobilya veya tablo kullanmadan zarif bir alan haline getirmek için aydınlatma elemanlarını, ışık rengini ve şiddetini titiz bir şekilde ayarlamak yeterli olacaktır. örnek resimde duvardan yansıyan ışıklar holü bir ışık cenneti haline getirmiş ve çok sade bir giriş holü oluşturmuş.