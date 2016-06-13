Evin ana girişi için 5 örnek dekorasyon

Evinizin iriş kısmı, giriş holü genellikle bir ayakkabılıktan, bir vestiyerden veya bir anahtarlıktan ibaret olur. Bu kısım eve girdiğimiz ilk yer olduğu için pek dikkat çekmez ve bu nedenle ev dekorasyonlarında yenileme işlemlerinde çok ilgi görmez. Ancak evin giriş kısmı evinize gelen misafirler için evinizin kimliği gibidir. Misafirleriniz girerken çok şık ve zarif bir girişten geçtiklerinde pozitif düşünceye sahip olurlar. Bu nedenlerden dolayı evinizin girişini süslemeli, estetik bir kaygı ile dekore etmelisiniz. Evin giriş bölümü için çok farklı konseptler tercih edebilir evinizin genel dekorasyonu ile uyumlu bir giriş bölümü oluşturabilir veya çok aykırı dekorasyonlara imza atabilirsiniz. Homify giriş bölümlerine örnek olması amacıyla dünya genelinde tercih edilen dekorasyonları bir araya getirerek sizlere bir yelpaze sunuyor. Bu sayede evinize uygun bir giriş bölümü veya sentez dekorasyon şeklinde fikirlere sahip olabiliyorsunuz. Şimdi homify farkı ile örnek dekorasyonları inceleyelim.