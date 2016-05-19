Görkemli ve çağdaş bir kır evi

homify 360 sayfamızın bugünkü konuğu çağdaş mimarisi ile göz dolduran, iki katlı, görkemli bir kır evi. Güney Kore'nin Yecheon bölgesinde yer alan konut mimarlık firması Hangul House tarafından tasarlanıp inşa edilmiş. Bir konutun mimari stiline baktığımızda ev sahibinin zevkleri konusunda fikir sahibi olabiliriz. Bu konut için de aynı şey geçerli. Tasarımı bir mimarlık şirketi tarafından gerçekleştirilmiş olsa da, konut sahibinin beğenileri ve ihtiyaçları doğrultusunda olduğu için tamamen onu yansıtan bir konut görüyoruz. Keskin, modern çizgiler, sade ancak yine de gösterişli olmayı becerebilen bir mimari ve farklı malzemelerin uyum içerisnde bir arada kullanıldığı dekorasyon.

Gelin, geniş bir bahçe içinde konumlanmış olan bu muhteşem ezber bozan kır evini hep birlikte gezelim.