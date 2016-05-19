Görkemli ve çağdaş bir kır evi

homify 360 sayfamızın bugünkü konuğu çağdaş mimarisi ile göz dolduran, iki katlı, görkemli bir kır evi. Güney Kore'nin Yecheon bölgesinde yer alan konut mimarlık firması Hangul House tarafından tasarlanıp inşa edilmiş. Bir konutun mimari stiline baktığımızda ev sahibinin zevkleri konusunda fikir sahibi olabiliriz. Bu konut için de aynı şey geçerli. Tasarımı bir mimarlık şirketi tarafından gerçekleştirilmiş olsa da, konut sahibinin beğenileri ve ihtiyaçları doğrultusunda olduğu için tamamen onu yansıtan bir konut görüyoruz. Keskin, modern çizgiler, sade ancak yine de gösterişli olmayı becerebilen bir mimari ve farklı malzemelerin uyum içerisnde bir arada kullanıldığı dekorasyon.
Gelin, geniş bir bahçe içinde konumlanmış olan bu muhteşem ezber bozan kır evini hep birlikte gezelim.
Fotoğrafta konutun bahçeye bakan arka cephesini görüyoruz. Metal, ahşap ve beton gibi malzemelerin bir arada kullanılarak cepheyi süslediği bu konut geniş veranda ve balkonları ve sert çizgilerine rağmen sahip olduğu davetkar atmosferi ile dikkatleri çekiyor. Bu atmosferin sağlanmsında, yumuşak, sarı dış mekan aydınlatmalarının ve ahşap yüzeylerin etkisi büyük. Açık mekanlara yerleştitilmiş dev saksılar içindeki bitkiler de etkiyi daha da arttırıyor. Henüz bahçe düzenlemesi tam olarak yapılmamasına rağmen yeşili ne derece sevdiği belli olan ev sahibi bu konuda da ümit vaadediyor.
Konutun içine girdiğimizde bizi beyaz ve gri duvarlar ile beyaz, parlak bir zemin kaplaması karşılıyor. Kuvvetli bir aydınlatmaya sahip olan antre böylece ferah ve davetkar bir mekan halini almış. Merdivenin altı geniş bir şifonyer ile değerlendirilmiş.
Sizin de konutunuzun içinde merdivenleriniz varsa ve bu alanı nasıl değerlendirebileceğinizi düşünüyorsanız, çeşitli örneklerin yer aldığı ’Merdiven altını nasıl değerlendirebilirim?’ başlıklı yazımıza göz atmanızı tavsiye ederiz.
Parlak, beyaz zemin ve beyaz ve gri duvarlar açık planlı yaşam alanında da göze çarpıyor. Büyük saksılarda canlı bitkiler ise dekore edilmiş olan bu mekanda ahşap detaylar da ortama sıcak ve samimi bir hava kazandıracak şekilde kullanılmış. Aydınlatma, konutun diğer tüm mekanlarında olduğu üzere, yaşam alanında da oldukça kuvvetli.
Hiçbir ölü alana izin verilmeyen konutta, üst katta yer alan geniş antrenin bir köşesi seperatör ile bölünmüş ve bu alan yarı açık planlı, küçük bir çalışma alanına dönüştürülmüş. Dizüstü bilgisayarın sığacağı genişlikte bir desk, iki adet sandalye, bir seperatör ve iyi bir aydınlatma bu işlevsel alanın oluşturulması için yeterli olmuş.
Gri, beyaz ve doğal ahşap yüzeylerin birlikteliği ebeveyn yatak odasında da hükmünü sürdürüyor. Son derece sade bir dekorasyona sahip olan yatak odasında bir duvar komple açılır kapanır, sürgülü cam kapı ile kaplanmış. Bambu stor perde ile örtülen bu alanda minimalist bir dekorasyon anlayışı hakim, gereksiz hiçbir detay yok.
homify 360 turumuzu bitirmeden önce bu görkemli konutun bir de dış cepheden gece görünümünü paylaşalım istedik. Fotoğrafta kuvvetli ancak son derece de dengeli bir aydnlatma çalışması görüyoruz. Tavan ve duvar tipi aydınlatma elemanları dış cephenin dört bir yanında da kullanılmış ve iç ve dış mekanlar için değişik renk tonlarında ışık veren ampuller tercih edilmiş.
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