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Mutfakları güzelleştirmek için ekonomik öneriler

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SieMatic ALUMINIUM INNENAUSSTATTUNG, Designstudio speziell® Designstudio speziell® MutfakDepo & Kiler
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Giderek eskiyen ve ilk günlerdeki parlaklığını kaybeden mutfak dekorasyonunuz için yenileyici önerilere ihtiyacınız varsa bu yazı tam size göre. Birbirinden güzel mutfak dekorasyonları ile sunacağımız fikir ve öneriler mutfak dekorasyonunuzu en pratik ve ekonomik yoldan tazelemenizi sağlayacak. Mutfak dekorasyonunu yenilemek, beyaz eşya, ankastre ürün, mobilya ve hatta modüler mutfak dolapları gibi ekipmanlar düşünüldüğünde epey masraflı ve kapsamlı bir hale gelebilir. Bunu yerine ufak yeniliklerle mutfak dekorasyonunuzu tazeleyebilirsiniz. Hem masraflı bir yenilemeden hem günler sürecek tadilat ve alış verişlerden sizi kurtaracak bu önerilere göz atmadan geçmeyin.

Eğer mutfak dekorasyonunuzu yenilemek yerine çok daha kalıcı ve kökten bir değişiklik yapmak istiyorsanız, yeni bir mutfak alırken dikkat etmeniz gerekenleri “Yeni bir mutfak satın alırken dikkat edeceğiniz 6 önemli başlık” adlı yazımızda bulabilirsiniz.

Parlak renkli küçük ev aletleri

PROJET LAMARTINE, Transition Interior Design, Transition Interior Design Transition Interior Design Kuvars
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

Modern stilde dekore edilmiş bu şık mutfak dekorasyonunda cam göbeği renkleri ile dikkat çeken küçük ev aletlerini görebilirsiniz. Parlak yüzeyleri ve canlı renkleri ile oldukça sevimli görünen bu mutfak aletleri her stilde mutfağa güzellik katabilir. Eğer mutfak dekorasyonunuzda ufak değişikliklere ihtiyacınız varsa, dekoratif görüntüleri ile mutfağınızı güzelleştirecek bu aletleri değerlendirebilirsiniz.

Not veya yazı tahtaları

Apartamento Publicitária, Johnny Thomsen Arquitetura e Design Johnny Thomsen Arquitetura e Design Modern Mutfak
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

Yemek tariflerinden küçük notlara kadar birçok konuda fonksiyonellik sunan yazı ve not tahtalarını dekoratif amaçla da kullanabilirsiniz. Mutfak duvarınızın bir kısmında temizlenemeyen bir leke ya da kötü görünen bir iz varsa not ve yazı tahtaları edinerek bu görüntüyü kamufle edebilirsiniz. Böylece hem duvar dekorasyonunuzu tazelemiş olursunuz hem de kullanışlı bir mutfak gereci edinmiş olursunuz.

Ek ışıklandırmalar

The Scandinavian Kitchen Papilio İskandinav Mutfak Sarı
Papilio

The Scandinavian Kitchen

Papilio
Papilio
Papilio

Özellikle dar ve karanlık mutfaklar için tavsiye edebileceğimiz etkili bir çözümdür. Ek ışıklandırma ögeleri ile hem mutfağınızı aydınlatabilir hem de dekoratif aydınlatma ögeleri ile mutfağınızı güzelleştirebilirsiniz. İngiltere'de bulunan Papilio adlı tasarım ofisi tarafından dizayn edilmiş bu mutfakta ilgi çekici tavan aydınlatmaları görebilirsiniz.

Dekoratif priz ve anahtarlar

Uxbridge switchplate in chrome homify Klasik Sergi Alanları Etkinlik merkezleri
homify

Uxbridge switchplate in chrome

homify
homify
homify

Mutfaklar yemek pişirilen alanlar olduklarından mutfak ekipmanları sürekli yağ ve toza maruz kalır. Bu nedenle prizler, anahtarlar, aydınlatmalar, dolaplar ve diğer birçok element düzenli olarak temizlenmelidir. Dolap ve eşyaların bakımını düzenli sağlasak da priz ve anahtarları unutabiliyoruz. Bu nedenle arada bir priz ve anahtarları yenilemek mutfak dekorasyonlarınızı tazeleyebilir.

Dolap ve çekmece kulpları

La Casa Desnuda, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Eklektik Mutfak
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Aynı yağlanma ve kirlenme sorununa maruz kalan dolap kulplarını da arada bir yenileyerek dekorasyonunuzu güzelleştirebilirsiniz. Rengi solmuş, kırılmış ya da boyası kavlamış kulpları atıp yerine daha şık ve yeni olanları taktığınızda değişen havayı fark edeceksiniz. Ekonomik ve pratik bir çözüm.

Dekoratif mutfak eşyaları

Vassoio serie Essence, Officine Retica di Bosi Filippo & C. s.a.s. Officine Retica di Bosi Filippo & C. s.a.s. MutfakMutfak Malzemeleri
Officine Retica di Bosi Filippo &amp; C. s.a.s.

Officine Retica di Bosi Filippo & C. s.a.s.
Officine Retica di Bosi Filippo &amp; C. s.a.s.
Officine Retica di Bosi Filippo & C. s.a.s.

Tepsi, kavanoz, bıçaklık, sabunluk gibi küçük mutfak eşyaları da dekorasyonlarınızı güzelleştirebilir. Stilinize ve dekorasyonunuzun renk dengesine uygun olarak seçeceğiniz bu küçük eşyalar hem pratik hem de ekonomik yoldan mutfağınızı yeniler.

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Çekmece düzenleyiciler

SieMatic ALUMINIUM INNENAUSSTATTUNG, Designstudio speziell® Designstudio speziell® MutfakDepo & Kiler
Designstudio speziell®

Designstudio speziell®
Designstudio speziell®
Designstudio speziell®

Dağınık çekmeceler her mutfak için can sıkıcı bir durumdur. Bununla baş etmenin kolay ve şık bir yolu var. Çekmece ayıracı olarak bulabileceğiniz şık levhalar sayesinde çekmecelerinizi kullanışlı bölmelere ayırabilir ve daha düzenli bir hale getirebilirsiniz. Üstelik bu ayıraçları kendiniz de yapabilirsiniz.

Bulaşıklığı yenileyin

steel frame dishrack simplehuman Modern Mutfak
simplehuman

steel frame dishrack

simplehuman
simplehuman
simplehuman

Mutfakta göze çarpan eşyalardan biri de bulaşık telidir. Zamanla aşınan ve su nedeniyle pas, kir gibi izler barındıran bulaşık telini arada bir yenileyebilirsiniz. Hem hijyenik hem de dekoratif bir çözüm olacaktır.

Lavabo bataryalarını yenileyin

Ático MM18, barronkress barronkress MutfakLavabo & Armatürler Demir/Çelik Beyaz
barronkress

barronkress
barronkress
barronkress

Zamanla içerisinde, pas ve kireç lekeleriyle parlaklığını yitiren lavabo bataryalarını değiştirerek mutfağınızı tazeleyebilirsiniz. Ayrıca kireçli bataryaların kullanım sırasında sorunlara yol açtığını da düşünürsek batarya yenilemek fonksiyonel bir çözümdür de.

Raf ve askılıklarla depolama alanlarınızı çoğaltın

homify MutfakAksesuarlar & Tekstil Ürünleri
homify

homify
homify
homify

Bir mutfakta depolama alanı ne kadar çoksa mutfak o kadar kullanışlıdır diyebiliriz. Dekoratif raf ve askılıklarla depolama alanlarınızı artırırken, dekorasyonunuza şık detaylar da kazandırmış olabilirsiniz. Bu dekorasyonda kullanılan metal askılıklar hem stile hem de mutfak planına muhteşem uyum sağlamış.

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