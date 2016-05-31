Muhteşem bir bahçe için dekorasyon önerileri

Bahçeli bir eve sahip olacak kadar şanslıysanız ve bahçe dekorasyonunuz için fikirlere ihtiyacınız varsa bu yazı tam size göre. Bahçe dekorasyonunuzda farklılık yaratacak ve size keyif dolu anlar sunacak dekorasyon önerilerini birbirinden güzel örnek tasarımlar eşliğinde sunacağız. Bahçe dekorasyonunda herkesin farklı tercihleri olabilir. Kimisi düzenli biçilmiş çimenler, bakımlı ağaçlar ve budanmış çamlardan oluşan kusursuz bahçeleri sever, kimileri ise dağınık bir orman görüntüsü veren, her yerde otların bittiği doğal bahçeleri. Bazıları ise bahçesini tarım alanı olarak da değerlendirir. Siz, bahçenizi nasıl kullanmayı tercih ederseniz edin bu dekorasyon önerilerine bayılacaksınız.
Bakımlı bir güzel bir bahçeye sahip olmak için çok fazla masraf yapmanıza da gerek yok. Düşük bütçeyle bahçe bakımı için “Bahçemi düşük maliyetle nasıl bakımlı hale getirebilirim?” başlıklı yazımızdaki önerileri dikkate alabilirsiniz.
Bahçelerde kameriye kullanımının oldukça popüler olduğunu biliyorsunuzdur. Bahçede iyi vakit geçirmek ve konuk ağırlamak için daha parlak bir fikir olamaz, üstelik evinize açık hava bir yemek odası da kazandırmış oluyorsunuz. Bu dekorasyonda ise kameriye gibi kullanılabilecek bir yarı açık kulübe görüyorsunuz. Hazır ahşap kulübelerin bir cephesini açık bırakarak bahçede muhteşem bir dinlenme alanı oluşturulmuş. Eğer siz de bahçeniz için alternatif kameriye önerileri arıyorsanız bu kulübe fikrini değerlendirebilirsiniz.
Taş, tuğla ve bol miktarda renkli bitkinin bulunduğu bir dekorasyon elbette ki akdeniz stilin özelliklerini taşıyordur. Eğer akdeniz stilinde dekore edilmiş bir eviniz varsa bahçenizde de aynı havayı oluşturarak dekorasyon alanınızı genişletebilirsiniz. Bahçenize kullanılmayan taş ve tuğla ögeleri taşıyarak kendiniz bile böyle bir yapı hazırlayabilirsiniz. Üstelik bu yapıyı dilediğiniz kadar bitki ve çiçekle süsleme şansınız da var.
Bahçenizde ağacınız varsa ve dalları güçlüyse hiç düşünmeden bir salıncak kurabilirsiniz. Yalnızca çocuklar için olduğunu düşünmeyin, bahçe salıncakları yetişkinler için de oldukça eğlenceli bir bahçe eşyasıdır. Renkli tüller, çiçekler ve minderlerle süsleyebileceğiniz salıncağınızı çok seveceksiniz.
Her bahçenin olmazsa olmazıdır. Bahçenin en güzel yanı açık havanın ve doğanın tadını çıkarmak olsa da güneşin altında saatlerce oturmayı kimse tercih etmez. Bu nedenle sizi güneşten koruyacak sağlam bir pergolaya ihtiyacınız olacak.
Bahçelerin belki de en eğlenceli parçaları süs havuzlarıdır. Hem küçük hayvanlara ve kuşlara su kaynağı olan hem de bahçenizi güzelleştiren süs havuzlarını keyifle kullanabilirsiniz. Yüzlerce farklı modeli ve büyüklüğü olan süs havuzları için güzel bir örneği Designer Wasserspiele tasarımı olan bu bahçede görebilirsiniz.
Yalnızca bahçeler için değil, kış bahçeleri, verandalar, balkonlar, teraslar ve hatta iç mekanlar için bile olmazsa olmaz bitkilendirme şekli saksılardır. Stilinize ve temanıza uygun renkli ve farklı büyüklükteki saksılarla dekorasyonlarınızı güzelleştirebilirsiniz. İster çiçekli bitkiler için, isterseniz aromatik bitkiler için ya da mutfakta kullanacağınız baharat ve yeşilliklerinizi yetiştirmek için saksılardan faydalanabilirsiniz.
Bahçenizde farklılık yaratacak bir ögeye ihtiyacınız varsa kuş evlerini mutlaka değerlendirin. Oldukça ucuza bulabileceğiniz ve hatta kendiniz bile yapabileceğiniz kuş evleri hem bahçenize canlılık ve güzellik verir hem de etraftaki kuşlar için bir barınak görevi görür. Arada bir içerisine su ve yem de bırakabilirsiniz. Böylece kuş cıvıltılarının eksik olmadığı bir bahçeniz olur.
Muhteşem bir bahçeniz var, en şık elementlerle dekore ettiniz ama ufak bir eksiği kaldı. Elbette ki giriş tabelası. Bahçenizin giriş kapısına takacağınız ahşap veya metalden üretilmiş bir tabela ile dekorasyonunuza farklılık kazandırabilirsiniz. Üstelik kendi yaptığınız tabelaları da kullanabilirsiniz.