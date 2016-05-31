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Muhteşem bir bahçe için dekorasyon önerileri

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Urlaub im Garten, neuegaerten-gartenkunst neuegaerten-gartenkunst Akdeniz Bahçe
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Bahçeli bir eve sahip olacak kadar şanslıysanız ve bahçe dekorasyonunuz için fikirlere ihtiyacınız varsa bu yazı tam size göre. Bahçe dekorasyonunuzda farklılık yaratacak ve size keyif dolu anlar sunacak dekorasyon önerilerini birbirinden güzel örnek tasarımlar eşliğinde sunacağız. Bahçe dekorasyonunda herkesin farklı tercihleri olabilir. Kimisi düzenli biçilmiş çimenler, bakımlı ağaçlar ve budanmış çamlardan oluşan kusursuz bahçeleri sever, kimileri ise dağınık bir orman görüntüsü veren, her yerde otların bittiği doğal bahçeleri. Bazıları ise bahçesini tarım alanı olarak da değerlendirir. Siz, bahçenizi nasıl kullanmayı tercih ederseniz edin bu dekorasyon önerilerine bayılacaksınız.

Bakımlı bir güzel bir bahçeye sahip olmak için çok fazla masraf yapmanıza da gerek yok. Düşük bütçeyle bahçe bakımı için “Bahçemi düşük maliyetle nasıl bakımlı hale getirebilirim?” başlıklı yazımızdaki önerileri dikkate alabilirsiniz.

Kameriye yerine kulübe

Blokhutten, NuBuiten.nl NuBuiten.nl Bahçe kulübesi
NuBuiten.nl

NuBuiten.nl
NuBuiten.nl
NuBuiten.nl

Bahçelerde kameriye kullanımının oldukça popüler olduğunu biliyorsunuzdur. Bahçede iyi vakit geçirmek ve konuk ağırlamak için daha parlak bir fikir olamaz, üstelik evinize açık hava bir yemek odası da kazandırmış oluyorsunuz. Bu dekorasyonda ise kameriye gibi kullanılabilecek bir yarı açık kulübe görüyorsunuz. Hazır ahşap kulübelerin bir cephesini açık bırakarak bahçede muhteşem bir dinlenme alanı oluşturulmuş. Eğer siz de bahçeniz için alternatif kameriye önerileri arıyorsanız bu kulübe fikrini değerlendirebilirsiniz.

Akdeniz esintileri

Antike Baustoffe, Antik-Stein Antik-Stein Klasik Bahçe
Antik-Stein

Antik-Stein
Antik-Stein
Antik-Stein

Taş, tuğla ve bol miktarda renkli bitkinin bulunduğu bir dekorasyon elbette ki akdeniz stilin özelliklerini taşıyordur. Eğer akdeniz stilinde dekore edilmiş bir eviniz varsa bahçenizde de aynı havayı oluşturarak dekorasyon alanınızı genişletebilirsiniz. Bahçenize kullanılmayan taş ve tuğla ögeleri taşıyarak kendiniz bile böyle bir yapı hazırlayabilirsiniz. Üstelik bu yapıyı dilediğiniz kadar bitki ve çiçekle süsleme şansınız da var.

Ağaç salıncağı

Sommergarten, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de BahçeBitki & Çiçekler
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

Bahçenizde ağacınız varsa ve dalları güçlüyse hiç düşünmeden bir salıncak kurabilirsiniz. Yalnızca çocuklar için olduğunu düşünmeyin, bahçe salıncakları yetişkinler için de oldukça eğlenceli bir bahçe eşyasıdır. Renkli tüller, çiçekler ve minderlerle süsleyebileceğiniz salıncağınızı çok seveceksiniz.

Pergolalar

Urlaub im Garten, neuegaerten-gartenkunst neuegaerten-gartenkunst Akdeniz Bahçe
neuegaerten-gartenkunst

neuegaerten-gartenkunst
neuegaerten-gartenkunst
neuegaerten-gartenkunst

Her bahçenin olmazsa olmazıdır. Bahçenin en güzel yanı açık havanın ve doğanın tadını çıkarmak olsa da güneşin altında saatlerce oturmayı kimse tercih etmez. Bu nedenle sizi güneşten koruyacak sağlam bir pergolaya ihtiyacınız olacak.

Süs havuzları

Gartenbrunnen von Gauger-Design, Gauger-Design Gauger-Design BahçeAksesuarlar & Dekorasyon
Gauger-Design

Gauger-Design
Gauger-Design
Gauger-Design

Bahçelerin belki de en eğlenceli parçaları süs havuzlarıdır. Hem küçük hayvanlara ve kuşlara su kaynağı olan hem de bahçenizi güzelleştiren süs havuzlarını keyifle kullanabilirsiniz. Yüzlerce farklı modeli ve büyüklüğü olan süs havuzları için güzel bir örneği Designer Wasserspiele tasarımı olan bu bahçede görebilirsiniz.

Renkli saksılar

DIN Berlin , TYPE HYPE TYPE HYPE BahçeAksesuarlar & Dekorasyon
TYPE HYPE

TYPE HYPE
TYPE HYPE
TYPE HYPE

Yalnızca bahçeler için değil, kış bahçeleri, verandalar, balkonlar, teraslar ve hatta iç mekanlar için bile olmazsa olmaz bitkilendirme şekli saksılardır. Stilinize ve temanıza uygun renkli ve farklı büyüklükteki saksılarla dekorasyonlarınızı güzelleştirebilirsiniz. İster çiçekli bitkiler için, isterseniz aromatik bitkiler için ya da mutfakta kullanacağınız baharat ve yeşilliklerinizi yetiştirmek için saksılardan faydalanabilirsiniz.

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Kuş evleri

Nistkasten, Peter Heidhoff freischaffender Designer und Möbelbauer Peter Heidhoff freischaffender Designer und Möbelbauer BahçeAksesuarlar & Dekorasyon
Peter Heidhoff freischaffender Designer und Möbelbauer

Peter Heidhoff freischaffender Designer und Möbelbauer
Peter Heidhoff freischaffender Designer und Möbelbauer
Peter Heidhoff freischaffender Designer und Möbelbauer

Bahçenizde farklılık yaratacak bir ögeye ihtiyacınız varsa kuş evlerini mutlaka değerlendirin. Oldukça ucuza bulabileceğiniz ve hatta kendiniz bile yapabileceğiniz kuş evleri hem bahçenize canlılık ve güzellik verir hem de etraftaki kuşlar için bir barınak görevi görür. Arada bir içerisine su ve yem de bırakabilirsiniz. Böylece kuş cıvıltılarının eksik olmadığı bir bahçeniz olur.

Tabela

Frühlingserwachen, Shabbyflair Shabbyflair BahçeAksesuarlar & Dekorasyon
Shabbyflair

Shabbyflair
Shabbyflair
Shabbyflair

Muhteşem bir bahçeniz var, en şık elementlerle dekore ettiniz ama ufak bir eksiği kaldı. Elbette ki giriş tabelası. Bahçenizin giriş kapısına takacağınız ahşap veya metalden üretilmiş bir tabela ile dekorasyonunuza farklılık kazandırabilirsiniz. Üstelik kendi yaptığınız tabelaları da kullanabilirsiniz.

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