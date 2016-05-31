Muhteşem bir bahçe için dekorasyon önerileri

Bahçeli bir eve sahip olacak kadar şanslıysanız ve bahçe dekorasyonunuz için fikirlere ihtiyacınız varsa bu yazı tam size göre. Bahçe dekorasyonunuzda farklılık yaratacak ve size keyif dolu anlar sunacak dekorasyon önerilerini birbirinden güzel örnek tasarımlar eşliğinde sunacağız. Bahçe dekorasyonunda herkesin farklı tercihleri olabilir. Kimisi düzenli biçilmiş çimenler, bakımlı ağaçlar ve budanmış çamlardan oluşan kusursuz bahçeleri sever, kimileri ise dağınık bir orman görüntüsü veren, her yerde otların bittiği doğal bahçeleri. Bazıları ise bahçesini tarım alanı olarak da değerlendirir. Siz, bahçenizi nasıl kullanmayı tercih ederseniz edin bu dekorasyon önerilerine bayılacaksınız.

Bakımlı bir güzel bir bahçeye sahip olmak için çok fazla masraf yapmanıza da gerek yok. Düşük bütçeyle bahçe bakımı için “Bahçemi düşük maliyetle nasıl bakımlı hale getirebilirim?” başlıklı yazımızdaki önerileri dikkate alabilirsiniz.