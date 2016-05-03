Türkiye'den gözlerinizi alamayacağınız 10 antre

İlk izlenimin önemine inananlardan biriyseniz, evinizi dekore ederken de antre, yani evinizin giriş bölümüne de daha bir özen ve dikkat göstermeniz doğal olacaktır. Çarpıcı bir giriş, evin geri kalanı hakkında da misafirlerinizin olumlu önyargılar beslemesine vesile olacaktır. Bugünkü yazımızda sizler için ülkemizden on adet oldukça başarılı ve usta işi antre düzenlemesi derledik. Beğeneceğinizi umarak, zikrettiğimiz bu on antreyi şimdi daha yakından incelemeye koyulalım.