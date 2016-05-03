Türkiye'den gözlerinizi alamayacağınız 10 antre

İlk izlenimin önemine inananlardan biriyseniz, evinizi dekore ederken de antre, yani evinizin giriş bölümüne de daha bir özen ve dikkat göstermeniz doğal olacaktır. Çarpıcı bir giriş, evin geri kalanı hakkında da misafirlerinizin olumlu önyargılar beslemesine vesile olacaktır. Bugünkü yazımızda sizler için ülkemizden on adet oldukça başarılı ve usta işi antre düzenlemesi derledik. Beğeneceğinizi umarak, zikrettiğimiz bu on antreyi şimdi daha yakından incelemeye koyulalım.
Daha ihtişamlı antreler arzulayan okurlarımızı da elbette unutmadık. Fotoğrafını gördüğünüz antrede de yine led ışıklardan yararlanılmış, ancak bu sefer sadeliğe katkıdan ziyade, ihtişam ve debdebeyi arttıran bir havası var. Antrenin alanının geniş olmasından başarıyla yararlanılmış görünüyor. Zemin ise gerçekten gözleri kamaştırıyor.
Taş duvarların güzelliğine kapılıp hemen evin diğer bölümlerini de merak ettiren bir örnekle başlamak istiyoruz. Fotoğrafını gördüğünüz antre Bodrum’da yer alıyor. Oldukça geniş diyebileceğimiz antrede taş duvarlar dikkati çekmeyecek gibi değil. Ayrıca Akdeniz’e özgü hasır lambalar ve yine hasırdan çatı bu güzelliği tamamlayan diğer unsurlar olmuş.
Taş demek sadece yöresellik ya da Akdeniz tarzı demek değildir, daha modernist dekorasyonlar da taşı oldukça sık kullanıyorlar, fotoğrafta da örneğini görebileceğiniz üzere. Taş duvarların yanısıra, üst kata çıkan merdivenlerin son derece şık cam korkulukları da özenle düşünülüp tasarlanmış. Direk bahçeye açılmak da kuşkusuz bu antrenin en vurucu özelliklerinden bir tanesi.
Oldukça sade çizgilere sahip olup, yine de büyüleyici güzelliği olan bir antreye sahip olabilirsiniz. Fotoğrafta gördüğünüz ve Yücel Partners’e ait olan antrede olduğu gibi. Grinin değişik tonlarının birbiriyle mükemmel harmanlanması sade ve düz çizgilerin yardımıyla ve modern dekorasyon eşliğinde başarılmış. Tarzı sevenler için kaçırılmaması gereken bir antre.
Camın da dahil oluşuyla beyazın güzelliğinin daha bir ortaya çıktığı bu modern antrenin güzelliğini bir kat daha arttıran unsur hiç şüphe yok ki masif ahşaptan tasarlanan bu son derece şık merdivenler olmuş. Sol tarafta daha belli olan led tarzı aydınlatmanın başarısı ise kusursuz.
Bu kez Sapanca’dan bir örnekle devam etmek istiyoruz. Yazlığı olanların hoşuna gidecek, sıcak ve samimi esintiler taşıyan bir antre örneğini fotoğraftaki örnek modelimizde görebilirsiniz. Retro yer döşemesi, kırmızı kapı ve pervaz, bahçeye açılan kapısıyla tam bir ideal yazlık antresi.
Hemen her yazımızda klasiksever okur dostlarımızı da unutmamaya azami gayret gösteriyoruz. Fotoğraftaki örnek modelimiz de tam olarak klasikçi okurlarımız için. Ortalama bir ev için oldukça büyük bir antre olsa da, dekorasyonu ve tasarımıyla yeni fikir ve ilham kaynaklarına kapı aralıyor gibi.
Gördüğünüz antreye sahip olan evin Cihangir semtinde yer aldığını söylesek, kimse şaşırmaz herhalde. Bohem ve entelektüellere hitap eden duruşuyla bu antre, hem geçmişten hem de şimdiki modern zamanlarımızdan esintiler taşıyor. Hem sıradışı ama hem de sade bir yaşam arzulayanların isteklerini okşayacak türden bir dekorasyon.
Buraya kadar gördüklerimizden daha da renkli bir antre arzulayan okurlarımızı fotoğraftaki örnek modelimizi incelemeye davet ediyoruz. Renk çeşitliliği ve kontrastın nasıl başarıyla uygulanacağına dair adeta bir ders niteliğinde olan bu antre aynı zamanda birçok sanat eseriyle zenginleştirlip süslenmiş.
Sitemizde dekorasyonun her alanıyla ilgili bölümler ve yazılar bulabilmeniz, uzmanların görüşlerinden faydalanmanız mümkündür. Değişik ev modellerine merakınız varsa, evlerle ve ev seçimiyle ilgili kafanızda soru işaretleri varsa, daha önce sitemizde yayınlanmış olan ve ‘Yeni bir ev seçerken nelere dikkat etmeliyim?’ başlığını taşıyan yazımıza göz gezdirebilirsiniz.