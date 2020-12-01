Türkiye'den insanı hayran bırakan 10 villa

Konfor olarak üst düzeyde bulunan villalar günümüzde kırsal alanlarda çok daha fazla tercih edilmeye başlanmıştır. Doğal yaşamın içinde keyifli bir hayat sürmek isteyen ve imkanı olanlar villa evler tercih ederek üst düzey konforun tadını çıkarıyorlar. Doğal bir villaya sahip olmak istediğinizde villa modelleri arasından bir model tercih edebilir veya tarzınıza ve ihtiyaçlarınıza göre bir tasarım yaptırabilirsiniz. En güzel villalar bahçesi ve havuzu olanlar olmakla birlikte ihtiyaçlarınıza tam anlamı ile cevap verebilecek detaylara sahip olanlardır. Bu nedenle villa örnekler arasından seçim yapabilir veya ihtiyaçlarınıza cevap verebilmesi açısından profesyonel mimarlar ile iletişime geçerek modern, lüks, pratik yaşama imkan veren bir villa tasarımı yaptırabilirsiniz. Modern villa modellerinin tamamında geniş bir bahçe ve geniş bir havuz imkanı bulunmaktadır. Bu özellikler sayesinde hem doğal bir yaşam imkanına sahip oluyorsunuz hem de normal bir yaşam alanından daha fazla konfora sahip oluyorsunuz. Bahçe peyzajınız mükemmel bir şekilde yapıldığında ise dört mevsim yeşil kalabilen, çok yıllık ağaçların ve mevsimsel bitkilerin yer aldığı bir bahçeli villaya sahip olabiliyorsunuz.

Ülkemizde yaygın bulunan konut tipi apartman daireleri olsa da, villa ve benzeri müstakil ev modellerine oldukça büyük bir ilgi var. Özellikle, şehir hayatının kalabalık ve gürültüsünden kaçış arayanların ilgiyle takip ettiği müstakil konut ve villalar, muhteşem mimarileri ve göz alıcı iç mekan tasarımları ile popülerlik kazanıyor. Eğer siz de villa tipi bir konut sahibi olmak istiyorsanız ve bu konuda ülkemizden örneklere ihtiyacınız varsa bu yazıda birbirinden güzel 10 yerli villa modeli bulacaksınız. Mimarileri ve dekorasyonları ile hayallerinizi süsleyecek bu villalara gelin birlikte yakından göz atalım.

Yurt dışından da bir örnek görmek isterseniz modern tasarımı ile göz alan bir eve “Modern çizgilerle harika bir ev” başlıklı yazımızdan ulaşabilirsiniz.