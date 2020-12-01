현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Türkiye'den insanı hayran bırakan 10 villa

Homify Homify
Lea Çeşme Houses, GOOA|GLOBAL OFFICE OF ARCHITECTURE GOOA|GLOBAL OFFICE OF ARCHITECTURE Modern Evler
Loading admin actions …

Konfor olarak üst düzeyde bulunan villalar günümüzde kırsal alanlarda çok daha fazla tercih edilmeye başlanmıştır. Doğal yaşamın içinde keyifli bir hayat sürmek isteyen ve imkanı olanlar villa evler tercih ederek üst düzey konforun tadını çıkarıyorlar. Doğal bir villaya sahip olmak istediğinizde villa modelleri arasından bir model tercih edebilir veya tarzınıza ve ihtiyaçlarınıza göre bir tasarım yaptırabilirsiniz. En güzel villalar bahçesi ve havuzu olanlar olmakla birlikte ihtiyaçlarınıza tam anlamı ile cevap verebilecek detaylara sahip olanlardır. Bu nedenle villa örnekler arasından seçim yapabilir veya ihtiyaçlarınıza cevap verebilmesi açısından profesyonel mimarlar ile iletişime geçerek modern, lüks, pratik yaşama imkan veren bir villa tasarımı yaptırabilirsiniz. Modern villa modellerinin tamamında geniş bir bahçe ve geniş bir havuz imkanı bulunmaktadır. Bu özellikler sayesinde hem doğal bir yaşam imkanına sahip oluyorsunuz hem de normal bir yaşam alanından daha fazla konfora sahip oluyorsunuz. Bahçe peyzajınız mükemmel bir şekilde yapıldığında ise dört mevsim yeşil kalabilen, çok yıllık ağaçların ve mevsimsel bitkilerin yer aldığı bir bahçeli villaya sahip olabiliyorsunuz.

Ülkemizde yaygın bulunan konut tipi apartman daireleri olsa da, villa ve benzeri müstakil ev modellerine oldukça büyük bir ilgi var. Özellikle, şehir hayatının kalabalık ve gürültüsünden kaçış arayanların ilgiyle takip ettiği müstakil konut ve villalar, muhteşem mimarileri ve göz alıcı iç mekan tasarımları ile popülerlik kazanıyor. Eğer siz de villa tipi bir konut sahibi olmak istiyorsanız ve bu konuda ülkemizden örneklere ihtiyacınız varsa bu yazıda birbirinden güzel 10 yerli villa modeli bulacaksınız. Mimarileri ve dekorasyonları ile hayallerinizi süsleyecek bu villalara gelin birlikte yakından göz atalım.

Yurt dışından da bir örnek görmek isterseniz modern tasarımı ile göz alan bir eve “Modern çizgilerle harika bir ev” başlıklı yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Modern ve ışıl ışıl

Villa Duo, Başak Akkoyunlu Design Başak Akkoyunlu Design Villa Ahşap Ahşap rengi
Başak Akkoyunlu Design

Villa Duo

Başak Akkoyunlu Design
Başak Akkoyunlu Design
Başak Akkoyunlu Design

Bahçeli ve lüks bir villaya sahip olduğunuzda modernizmi sonuna kadar yaşayabiliyorsunuz. Işıl ışıl dış cephe ve yeşil bahçenin yanında geniş ve işlevsel havuz hayal ettiğiniz eve sahip olma imkanı verecektir.

Havuz ve dış cephe uyumu

Sapanca Villa, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK Villa villa
VERO CONCEPT MİMARLIK

Sapanca Villa

VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK

Modern bir villa sahibi olmak için bahçe ve havuzun yanı sıra dış cephenin bu unsurlar ile uyumlu olmasını sağlamalısınız. Bahçeli villa modelleri arasından seçim yaparken bu noktaya dikkat etmelisiniz. Bahçeli evler hakkında nelere dikkat edeceğiniz konusunda daha fazla fikir sahibi olmak için '' Nefesinizi kesecek 44 bahçeli ev modeli '' başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Şık ve modern

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Lacivert dış cephesi ile beğeni kazanan bu villa, Edmimarlık Interior adlı firma tarafından tasarlanmış. Bakımlı bahçesi, veranda ve balkon gibi dinlenme alanları ile dikkat çeken bu evin iç mekan tasarımı da göz kamaştırıcı. Modern mimari özelliklerinin klasik çizgilerle birleştirildiği bu yapı adeta bir hayal evi gibi.

Kusursuz bir güzellik

ATLAS TERAS | Mersin | Turkey , BUUN MOTTO ARCHITECTS BUUN MOTTO ARCHITECTS Modern Evler
BUUN MOTTO ARCHITECTS

ATLAS TERAS | Mersin | Turkey

BUUN MOTTO ARCHITECTS
BUUN MOTTO ARCHITECTS
BUUN MOTTO ARCHITECTS

Modern mimarinin en etkili özelliklerini taşıyan bu yapı bahçesi, bahçesi, verandası ve muhteşem dekorasyonu ile göz dolduruyor. Site içerisinde bulunan bu villa, güvenlikli, sağlıklı, huzurlu ve keyifli bir yaşamın altın anahtarını sunuyor.

Ahşap cephe güzelliği

Dış cephe Emrah Yasuk Modern Evler
Emrah Yasuk

Dış cephe

Emrah Yasuk
Emrah Yasuk
Emrah Yasuk

Villa tipi konutlarda ahşap kullanımının ne kadar yoğun olduğunu fark etmişsinizdir. İkinci katının dış cephesinde ahşap plakalar kullanılan bu villa, sadece mimarisi ve dekorasyonu ile değil mükemmel manzarası ile de göze çarpıyor. Dinlenmek için evinize girdiğinizde böyle bir manzara karşısında keyif yapmak istemez miydiniz?

Amerikan tipi villa

GÜRSOY COTTAGE yücel partners Kırsal Evler Ahşap-Plastik Kompozit Beyaz
yücel partners

GÜRSOY COTTAGE

yücel partners
yücel partners
yücel partners

Amerikan tipi, birleşik çatı yapısına sahip olan ve country esintileri taşıyan villalar da ülkemizde oldukça ilgi topluyor. Tuğla ve taş malzemelerin kullanıldığı, garajlı, verandalı bu amerikan tipi evler son yılların en popüler konut modelleri arasındaki yerini aldı. Kalabalık aileler için de ideal olan bu evlerde yaşamak bir ayrıcalık olabilir.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Farklı bir biçim

Lea Çeşme Houses, GOOA|GLOBAL OFFICE OF ARCHITECTURE GOOA|GLOBAL OFFICE OF ARCHITECTURE Modern Evler
GOOA|GLOBAL OFFICE OF ARCHITECTURE

Lea Çeşme Houses

GOOA|GLOBAL OFFICE OF ARCHITECTURE
GOOA|GLOBAL OFFICE OF ARCHITECTURE
GOOA|GLOBAL OFFICE OF ARCHITECTURE

Modern mimarinin estetik formlarının kullanıldığı ama aynı stilde olan diğer konutlara göre farklı bir biçim oluşturan bu model dikkat çekmeyi sevenler için ideal. Taş, cam ve ahşap malzemelerin kullanıldığı iki katlı bu yapı, bakımlı bahçesi ve kusursuz çizgileri ile öne çıkıyor.

Klasik villa

Konutlar, Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Modern Evler
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Konutlar

Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Amerikan tipi konutlara bir diğer örnek olarak gösterebileceğimiz bu ev de birleşik çatı yapısı ve ahşap ağırlıklı malzemeleri ile dikkat çekiyor. İki katlı bu yapı oldukça geniş bir oturuma sahip ve kalabalık aileler için ideal. Henüz tamamlanmamış olsa da geniş bahçesi ve ideal büyüklükte verandası ile övgüyü hak ediyor.

Ahşap ev

Abant Villa Projesi, Portakal mimarlik Portakal mimarlik Modern Evler
Portakal mimarlik

Abant Villa Projesi

Portakal mimarlik
Portakal mimarlik
Portakal mimarlik

Müstakil konut ya da villa dendiği zaman aklınıza ilk olarak ahşap evler geliyorsa siz de country stil tutkunu olabilirsiniz. Kırsal stilin bütün natürel özelliklerini taşıyan bu ahşap ev, taş detayları ve masalsı yapısıyla tam bir rüya evi.

Bembeyaz bir villa

VILLA SELIN SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI. Modern Evler
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.

VILLA SELIN

SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.

Modern tasarımın ve ultra lüksün birleştirildiği bu villa tepeden tırnağa her detayı ile benzerlerinden ayrılıyor. Taş ve cam malzemeler ile betonarme yapının birleştirildiği bu villanın bir de içini görmelisiniz.

Sağlam bir yapı

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Klasik çizgiye daha yakın olan bu yapı tek parça formuyla son derece sağlam bir görüntü çiziyor. Eğer müstakil ev ararken öncelikleriniz sağlamlık ve şıklık ise bu villayı mutlaka değerlendirin. İki katlı yapısı, muhteşem manzarası ve bahçesi ile örnek bir villa.

Havuzlu ve lüks

Azure Villaları 4 Odalı Müstakil Villalar, Estateinwest Estateinwest Modern Evler
Estateinwest

Azure Villaları 4 Odalı Müstakil Villalar

Estateinwest
Estateinwest
Estateinwest

Lüks villa denince genelde akla ilk gelen özelliklerden biri de havuzdur. Site içerisinde bulunan bu villalar farklı büyüklüklerde ve yapılarda tasarlanmış ama hepsinin stili ve dekorasyon anlayışı aynı. Huzurlu ve dört mevsim tatil tadında bir hayat için daha iyi bir alternatif bulamazsınız.

​Köyde yaşamayı hayal edenler için eski köy evi yenileme fikirleri
Bu villalardan siz en çok hangisini beğendiniz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler