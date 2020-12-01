Türkiye'den insanı hayran bırakan 10 villa

Konfor olarak üst düzeyde bulunan villalar günümüzde kırsal alanlarda çok daha fazla tercih edilmeye başlanmıştır. Doğal yaşamın içinde keyifli bir hayat sürmek isteyen ve imkanı olanlar villa evler tercih ederek üst düzey konforun tadını çıkarıyorlar. Doğal bir villaya sahip olmak istediğinizde villa modelleri arasından bir model tercih edebilir veya tarzınıza ve ihtiyaçlarınıza göre bir tasarım yaptırabilirsiniz. En güzel villalar bahçesi ve havuzu olanlar olmakla birlikte ihtiyaçlarınıza tam anlamı ile cevap verebilecek detaylara sahip olanlardır. Bu nedenle villa örnekler arasından seçim yapabilir veya ihtiyaçlarınıza cevap verebilmesi açısından profesyonel mimarlar ile iletişime geçerek modern, lüks, pratik yaşama imkan veren bir villa tasarımı yaptırabilirsiniz. Modern villa modellerinin tamamında geniş bir bahçe ve geniş bir havuz imkanı bulunmaktadır. Bu özellikler sayesinde hem doğal bir yaşam imkanına sahip oluyorsunuz hem de normal bir yaşam alanından daha fazla konfora sahip oluyorsunuz. Bahçe peyzajınız mükemmel bir şekilde yapıldığında ise dört mevsim yeşil kalabilen, çok yıllık ağaçların ve mevsimsel bitkilerin yer aldığı bir bahçeli villaya sahip olabiliyorsunuz.
Ülkemizde yaygın bulunan konut tipi apartman daireleri olsa da, villa ve benzeri müstakil ev modellerine oldukça büyük bir ilgi var. Özellikle, şehir hayatının kalabalık ve gürültüsünden kaçış arayanların ilgiyle takip ettiği müstakil konut ve villalar, muhteşem mimarileri ve göz alıcı iç mekan tasarımları ile popülerlik kazanıyor. Eğer siz de villa tipi bir konut sahibi olmak istiyorsanız ve bu konuda ülkemizden örneklere ihtiyacınız varsa bu yazıda birbirinden güzel 10 yerli villa modeli bulacaksınız. Mimarileri ve dekorasyonları ile hayallerinizi süsleyecek bu villalara gelin birlikte yakından göz atalım.
Yurt dışından da bir örnek görmek isterseniz modern tasarımı ile göz alan bir eve “Modern çizgilerle harika bir ev” başlıklı yazımızdan ulaşabilirsiniz.
Bahçeli ve lüks bir villaya sahip olduğunuzda modernizmi sonuna kadar yaşayabiliyorsunuz. Işıl ışıl dış cephe ve yeşil bahçenin yanında geniş ve işlevsel havuz hayal ettiğiniz eve sahip olma imkanı verecektir.
Modern bir villa sahibi olmak için bahçe ve havuzun yanı sıra dış cephenin bu unsurlar ile uyumlu olmasını sağlamalısınız. Bahçeli villa modelleri arasından seçim yaparken bu noktaya dikkat etmelisiniz. Bahçeli evler hakkında nelere dikkat edeceğiniz konusunda daha fazla fikir sahibi olmak için '' Nefesinizi kesecek 44 bahçeli ev modeli '' başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.
Lacivert dış cephesi ile beğeni kazanan bu villa, Edmimarlık Interior adlı firma tarafından tasarlanmış. Bakımlı bahçesi, veranda ve balkon gibi dinlenme alanları ile dikkat çeken bu evin iç mekan tasarımı da göz kamaştırıcı. Modern mimari özelliklerinin klasik çizgilerle birleştirildiği bu yapı adeta bir hayal evi gibi.
Modern mimarinin en etkili özelliklerini taşıyan bu yapı bahçesi, bahçesi, verandası ve muhteşem dekorasyonu ile göz dolduruyor. Site içerisinde bulunan bu villa, güvenlikli, sağlıklı, huzurlu ve keyifli bir yaşamın altın anahtarını sunuyor.
Villa tipi konutlarda ahşap kullanımının ne kadar yoğun olduğunu fark etmişsinizdir. İkinci katının dış cephesinde ahşap plakalar kullanılan bu villa, sadece mimarisi ve dekorasyonu ile değil mükemmel manzarası ile de göze çarpıyor. Dinlenmek için evinize girdiğinizde böyle bir manzara karşısında keyif yapmak istemez miydiniz?
Amerikan tipi, birleşik çatı yapısına sahip olan ve country esintileri taşıyan villalar da ülkemizde oldukça ilgi topluyor. Tuğla ve taş malzemelerin kullanıldığı, garajlı, verandalı bu amerikan tipi evler son yılların en popüler konut modelleri arasındaki yerini aldı. Kalabalık aileler için de ideal olan bu evlerde yaşamak bir ayrıcalık olabilir.
Modern mimarinin estetik formlarının kullanıldığı ama aynı stilde olan diğer konutlara göre farklı bir biçim oluşturan bu model dikkat çekmeyi sevenler için ideal. Taş, cam ve ahşap malzemelerin kullanıldığı iki katlı bu yapı, bakımlı bahçesi ve kusursuz çizgileri ile öne çıkıyor.
Amerikan tipi konutlara bir diğer örnek olarak gösterebileceğimiz bu ev de birleşik çatı yapısı ve ahşap ağırlıklı malzemeleri ile dikkat çekiyor. İki katlı bu yapı oldukça geniş bir oturuma sahip ve kalabalık aileler için ideal. Henüz tamamlanmamış olsa da geniş bahçesi ve ideal büyüklükte verandası ile övgüyü hak ediyor.
Müstakil konut ya da villa dendiği zaman aklınıza ilk olarak ahşap evler geliyorsa siz de country stil tutkunu olabilirsiniz. Kırsal stilin bütün natürel özelliklerini taşıyan bu ahşap ev, taş detayları ve masalsı yapısıyla tam bir rüya evi.
Modern tasarımın ve ultra lüksün birleştirildiği bu villa tepeden tırnağa her detayı ile benzerlerinden ayrılıyor. Taş ve cam malzemeler ile betonarme yapının birleştirildiği bu villanın bir de içini görmelisiniz.
Klasik çizgiye daha yakın olan bu yapı tek parça formuyla son derece sağlam bir görüntü çiziyor. Eğer müstakil ev ararken öncelikleriniz sağlamlık ve şıklık ise bu villayı mutlaka değerlendirin. İki katlı yapısı, muhteşem manzarası ve bahçesi ile örnek bir villa.
Lüks villa denince genelde akla ilk gelen özelliklerden biri de havuzdur. Site içerisinde bulunan bu villalar farklı büyüklüklerde ve yapılarda tasarlanmış ama hepsinin stili ve dekorasyon anlayışı aynı. Huzurlu ve dört mevsim tatil tadında bir hayat için daha iyi bir alternatif bulamazsınız.