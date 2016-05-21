Böyle bir evde tatile ne dersiniz?

homify 360 sayfamızın bugünkü konuğu Portekiz'in Algarve bölgesinde yer alan Carvoeiro beldesinden muhteşem bir tatil evi. Portekiz'in güney kıysında, Atlas okyanusunun en güzel noktalarından birinde yer alan bu turistik bölge tüm Avrupa'da oldukça popüler bir tatil yeri. Bugün tanıtacağımız, Studio Arte tarafından tadilatı yapılmış konut ise kısa ya da uzun süreli kiralanabilecek muhteşem bir tatil evi.
Terasında hidromasajlı bir havuza, muhteşem bir koy manzarasına ve modern, şık bir dekorasyona sahip olan bu konutu gelin, hep birlikte gezelim.
Konutu gezmeye en can alıcı noktalardan birinden başlayalım. Bu çatı terasında bizi bekleyen şeyler; tepelerde konumlanmış şık ve lüks evlerin ve yemyeşil bahçelerin görüntüsü, hemen önünüzde yer alan muhteşem bir koy, tatlı bir meltem ve masmavi bir deniz manzarası… Ve kendi özel hidromasajlı havuzu!
Konutun lokasyonu beldenin en şık, en lüks yerlerinden birinde. Portekiz'in Lagoa bölgesinde yer alan Carvoeiro köyü tüm Avrupa'dan tatilci ağırlayan bir belde. Plajları, golf sahaları, su sporları ve muhteşem iklimi sayesinde özellikle yaz aylarında ama genel olarak yıl boyunca tüm Avrupa'dan konuklar ağırlayan bu beldede konumlanan evimiz, uzun ya da kısa süreli kiralamalara müsait. Meraklısı için yakın çevresindfe on sekiz delikli bir golf sahası da bulunuyor.
Oldukça geniş olan teras sıcak yaz günlerinde adeta primer yaşan alanı olma özelliğine sahip. İki adet çok geniş kanepe ve onlarca rahat minder barındıran teras ister aile ve arakadaşlarınızla muhteşem manzara karşısında ortak vakit geçirmek için, isterse de uzanıp güneşlenmek veya dinlenmek için ideal. İki kanepe arasında yer alan sehpa ise aynı zamanda bir fire pit olarak görev yapıyor, yani tıpkı bir açık hava şöminesi gibi alev alev yanıyor. Serin geceler için mükemmel bir ısıtma! Üstelik göze de hitap ediyor.
Konutun hem büyük yatak odası hem de açık planlı yaşam alanı güneye, deniz manzarasına bakıyor. Şık, modern ve sade bir dekorasyona sahip olan iç mekanlarda lüks ve dizaynır işi ikonik mobilya parçalarını görebilirsiniz. Modernize edilmiş bir Akdeniz stili olarak adlandırabileceğimiz iç dekorasyon modern, temiz ve değişik zevklere kolayca hitap edebilecek sadelikte.
Her iki yatak odasının da kendi özel banyosu bulunuyor. Küçük yatak odasının banyosunun içinde duş, tuvalet ve lavabo yer alıyor; büyük yatak odasında ise tam pencerenin önünde, manzaraya karşı yıkanabileceğiniz bir küvet bulunuyor. Muhteşem bir lüks!
Beş kişinin konaklayabileceği bu konut plaja ve beldenin merkezine yürüme mesafesinde yer alıyor ancak gürültü ve kargaşaya da yeterli uzaklıkta. Yani konaklarken sessiz sakin bir ortam yaratıyor ancak tüm eğlenceye de yürüyerek ulaşabilmenizi sağlıyor. Konutun kendi özel otoparkı olduğundan da bahsetmeden geçmeyelim.
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