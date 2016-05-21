Böyle bir evde tatile ne dersiniz?

homify 360 sayfamızın bugünkü konuğu Portekiz'in Algarve bölgesinde yer alan Carvoeiro beldesinden muhteşem bir tatil evi. Portekiz'in güney kıysında, Atlas okyanusunun en güzel noktalarından birinde yer alan bu turistik bölge tüm Avrupa'da oldukça popüler bir tatil yeri. Bugün tanıtacağımız, Studio Arte tarafından tadilatı yapılmış konut ise kısa ya da uzun süreli kiralanabilecek muhteşem bir tatil evi.

Terasında hidromasajlı bir havuza, muhteşem bir koy manzarasına ve modern, şık bir dekorasyona sahip olan bu konutu gelin, hep birlikte gezelim.