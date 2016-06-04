Türkiye'den siyah-beyaz mutfaklar

Mutfak dekorasyonuna yeni başlayanlar için güzel bir haberimiz var. Mutfak dekorasyonunun en popüler renk ikilisi olan siyah ve beyaz için birbirinden güzel tasarımlar derledik. Türkiye'den mimarlar tarafından tasarlanmış olan ve siyah beyaz renk temasında dizayn edilmiş bu mutfaklara bayılacaksınız.

Dekorasyonlarda siyah ve beyaz rengin bu kadar popüler olmasının nedenlerinden biri de beyaz sayesinde sağladığı muhteşem ferahlık ve siyah sayesinde kazandırdığı kontrasttır. Aydınlık, ferah, gözü yormayan ve dengeli bir renk ikilisi olan siyah beyaz yalnızca mutfaklarda değil bütün dekorasyonlarda sıklıkla kullanılıyor ancak mutfaklar beyaz renk için çok daha uygun olduklarından en popüler olduğu mekanın mutfak olduğunu söyleyebiliriz. Temizlik ve hijyenin en büyük dostu olan beyaz renk mutfak gibi temizliğin şart olduğu bir mekanda elbette ki en tercih edilen renktir.

Mutfak dekorasyonuna yeni başlayanlar ve yalnızca renk konusunda değil stil konusunda da tavsiyeye ihtiyaç duyanlar için Akdeniz stili hakkında fikir sahibi olmanızı sağlayacak tasarımlar “Aklınızı başınızdan alacak 7 Akdeniz mutfağı” başlıklı yazımızda olacak.