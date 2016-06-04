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Türkiye'den siyah-beyaz mutfaklar

Homify Homify
M.A. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Eklektik Mutfak
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Mutfak dekorasyonuna yeni başlayanlar için güzel bir haberimiz var. Mutfak dekorasyonunun en popüler renk ikilisi olan siyah ve beyaz için birbirinden güzel tasarımlar derledik. Türkiye'den mimarlar tarafından tasarlanmış olan ve siyah beyaz renk temasında dizayn edilmiş bu mutfaklara bayılacaksınız.

Dekorasyonlarda siyah ve beyaz rengin bu kadar popüler olmasının nedenlerinden biri de beyaz sayesinde sağladığı muhteşem ferahlık ve siyah sayesinde kazandırdığı kontrasttır. Aydınlık, ferah, gözü yormayan ve dengeli bir renk ikilisi olan siyah beyaz yalnızca mutfaklarda değil bütün dekorasyonlarda sıklıkla kullanılıyor ancak mutfaklar beyaz renk için çok daha uygun olduklarından en popüler olduğu mekanın mutfak olduğunu söyleyebiliriz. Temizlik ve hijyenin en büyük dostu olan beyaz renk mutfak gibi temizliğin şart olduğu bir mekanda elbette ki en tercih edilen renktir.

Mutfak dekorasyonuna yeni başlayanlar ve yalnızca renk konusunda değil stil konusunda da tavsiyeye ihtiyaç duyanlar için Akdeniz stili hakkında fikir sahibi olmanızı sağlayacak tasarımlar “Aklınızı başınızdan alacak 7 Akdeniz mutfağı” başlıklı yazımızda olacak.

Parlak yüzeylerin ferahlığı

Eşittir Mobilya Katalog Resimleri, Eşittir Mobilya Eşittir Mobilya MutfakDolap & Raflar
Eşittir Mobilya

Eşittir Mobilya Katalog Resimleri

Eşittir Mobilya
Eşittir Mobilya
Eşittir Mobilya

Eşittir Mobilya imzası taşıyan bu pırıl pırıl mutfak beyaz ve siyah renk teması için verilebilecek muhteşem bir örnek. Mutfak dolaplarından zemine kadar kullanılan parlak yüzeyleri ile dikkat çeken dekorasyon mükemmel bir ferahlık ve aydınlık sunuyor. Modüler mutfak dolaplarının ve ankastre ekipmanların kullanıldığı bu mutfak son derece fonksiyonel ve şık.

Granit tezgah ve beyaz dekorasyon uyumu

MISCELLANEOUS HOME PROJECT HİSARİ DESIGN STUDIO Modern Mutfak
HİSARİ DESIGN STUDIO

MISCELLANEOUS HOME PROJECT

HİSARİ DESIGN STUDIO
HİSARİ DESIGN STUDIO
HİSARİ DESIGN STUDIO

Granit / doğal taş tezgahların sağlamlık ve şıklık konusunda rakipsiz olduğunu biliyorsunuzdur. Isıya karşı dayanıklı, leke ve çiziklere karşı dayanıklı, uzun ömürlü ve son derece şık olan bu tezgahlar beyaz dekorasyon ile muhteşem bir uyum oluşturuyorlar. Eğer siz de bu renk dengesini seviyorsanız mutlaka koyu renkli doğal taş tezgahları denemelisiniz.

Desenli duvarlar

MUTFAK VE BANYO TASARIMLAR, erenyan mimarlık proje&tasarım erenyan mimarlık proje&tasarım Minimalist Mutfak
erenyan mimarlık proje&amp;tasarım

MUTFAK VE BANYO TASARIMLAR

erenyan mimarlık proje&tasarım
erenyan mimarlık proje&amp;tasarım
erenyan mimarlık proje&tasarım

Siyah ve beyaz temasının klasik stil izleri ile harmanlandığı bu dekorasyonda göz alıcı bir duvar uygulaması dikkat çekiyor. Otantik desenlerin yalnızca siyah beyaz renklerde kullanıldığı bu duvar kağıdı dekorasyona özgünlük kazandırmış. Ayrıca aynı desenin sandalyelerde kullanılarak ne kadar başarılı bir uyum sağlandığını fark etmişsinizdir.

Siyah dolapların şıklığı

M.A. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Eklektik Mutfak
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

M.A. EVİ

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Eğer mutfağınız geniş ve aydınlıksa siyah rengi kullanmaktan hiç çekinmeyin. Bu dekorasyonda kullanılan mutfak dolaplarının ne kadar mükemmel bir havaya sahip olduğunu söylemeye bile gerek yok. Yer döşemesinden kapı ve pencere pervazlarına kadar her yerde siyah beyaz renklerin bulunduğu dekorasyon eşsiz bir kontrast sunuyor.

Kullanışlı bir mutfak

Adin Knutları, Arte FABBRO Arte FABBRO Modern Mutfak
Arte FABBRO

Adin Knutları

Arte FABBRO
Arte FABBRO
Arte FABBRO

Beyaz renk ferah ve aydınlık bir ortam yaratmanın yanı sıra kiri hemen belli eden ve kolay temizlenen bir dekorasyon da sağlıyor. Böylece son derece hijyenik bir dekorasyona kavuşmuş oluyorsunuz. Beyaz fonu ve ekipmanları ile göz alıcı bir ferahlık sunan bu mutfak modüler dizaynı ve geniş tezgahı ile de fonksiyonellik sağlıyor.

Fonksiyonel şıklık

Suadiye rezidans, Murat Aksel Architecture Murat Aksel Architecture Modern Mutfak Ahşap Beyaz
Murat Aksel Architecture

Suadiye rezidans

Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture

Evin mimari özellikleri nedeniyle hali hazırda birçok avantaja sahip olan bu dekorasyon mobilya ve mutfak ekipmanları seçimi ile de farkını ortaya koymuş. Ahşap zemin ve siyah tezgahın kullanıldığı dekorasyonda diğer bütün elementler beyaz renge sahip. Siyah detaylar ile sağlanan kontrast ise tam kıvamında. Ayrıca kullanışlı mutfak dolapları ve geniş tezgahı ile oldukça fonksiyonel bir dekorasyon.

Mermer büyüsü

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Dekorasyona klasik bir çizgi katmak için uygulanan farklı dolap modelleri ve altın işlemeleri ile muhteşem bir siyah beyaz mutfak daha. Mutfak adası üzerinde kullanılan mermer tezgah ile şıklığını tamamlayan bu mutfakta mermer malzemenin etkisini ana tezgahta ve tezgah duvarında da görebiliyorsunuz. Kullanışlı mutfak ürünleri ile göz dolduran bu mutfakta sarı ışıklar ile de büyülü bir güzellik oluşturulmuş.

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