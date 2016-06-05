현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Küçük bir apartman dairesinin dubleks eve dönüşümü

Homify Homify
H 아파트 17평형 리모델링 ( 다락과 고양이), IDÉEAA _ 이데아키텍츠 IDÉEAA _ 이데아키텍츠 Modern Oturma Odası Orta Yoğunlukta Lifli Levha Metalik/Gümüş
Loading admin actions …

Sıradan ve eski bir apartman dairesinin 59㎡'den 80㎡'ye nasıl dönüştüğünü öğrenmek ister misiniz? Homify 360 yazımızda bu kez sizlere Güney Kore'den şaşırtıcı bir dönüşüm hikayesi anlatacağız. Açık mutfağı ve karanlık yapısı ile pek iç açıcı görünmeyen bir apartman dairesi Ideeaa adlı mimarlık firmasının ustalığı sayesinde dubleks bir eve dönüşüyor. Açık mutfağın üst kısmına bir kat daha çıkıp bu ek katı çalışma odası olarak dizayn eden ekip, hem evin kullanım alanını artırmış hem de dekorasyonu baştan sona değiştirerek mükemmel bir projeye imza atmış. Gelin bu sıradışı projeye birlikte daha yakından bakalım.

Apartman dairelerinin yenileme projeleri ilginizi çekiyorsa “Apartman dairesinin büyük dönüşümü” başlıklı yazımızda da sizi heyecanlandıracak bir yenileme projesi bulabilirsiniz.

Öncesi: Sıradan ve eski bir açık mutfak

H 아파트 17평형 리모델링 ( 다락과 고양이), IDÉEAA _ 이데아키텍츠 IDÉEAA _ 이데아키텍츠 Modern Yemek Odası Orta Yoğunlukta Lifli Levha Bej
IDÉEAA _ 이데아키텍츠

IDÉEAA _ 이데아키텍츠
IDÉEAA _ 이데아키텍츠
IDÉEAA _ 이데아키텍츠

Eski dolaplar, yıpranmış seramikler ve kireç tutmuş lavabo yüzünden oldukça kötü görünen bu mutfak uzman dokunuşlarla modern bir harikaya dönüşüyor. Üstelik üzerine bir de ek kat çıkılarak. Evin son haline baktığınızda ek kat ile birlikte nelerin değiştiğini daha yakından görebilirsiniz.

Geniş ve ferah bir iç mekan

H 아파트 17평형 리모델링 ( 다락과 고양이), IDÉEAA _ 이데아키텍츠 IDÉEAA _ 이데아키텍츠 Modern Oturma Odası Orta Yoğunlukta Lifli Levha Metalik/Gümüş
IDÉEAA _ 이데아키텍츠

IDÉEAA _ 이데아키텍츠
IDÉEAA _ 이데아키텍츠
IDÉEAA _ 이데아키텍츠

Evin eski halinden sonra ek katı açık bir şekilde görebileceğiniz bu fotoğrafa dikkatinizi çekmek istiyoruz. Eve net bir şekilde ek alan kazandıran bu yöntem sizin de kurtarıcınız olabilir. Eğer yeterince yüksek bir tavanınız varsa hiç düşünmeden bir odanızı ek katla genişletebilirsiniz. Bu evde açık mutfak ve oturma odasını ek katla taçlandıran mimarlar evin metrekaresini artırmakla kalmamış eve göz alıcı bir ferahlık ve güzellik de kazandırmışlar.

Oturma odası

H 아파트 17평형 리모델링 ( 다락과 고양이), IDÉEAA _ 이데아키텍츠 IDÉEAA _ 이데아키텍츠 Modern Oturma Odası Orta Yoğunlukta Lifli Levha Bej
IDÉEAA _ 이데아키텍츠

IDÉEAA _ 이데아키텍츠
IDÉEAA _ 이데아키텍츠
IDÉEAA _ 이데아키텍츠

Mutfağın hemen karşısında bulunan ve sürgülü cam kapılarla balkona açılan bu ferah odanın ilk halini görünce mimarların aldıkları övgüyü hak ettiklerine ikna olacaksınız. Karanlık ve eski havasından tamamen kurtulan bu açık oturma odası ferahlığı ve şıklığı ile büyülüyor. Pratik ve fonksiyonel ahşap mobilyaların kullanıldığı, koltuk yerine yer minderlerinin tercih edildiği bu dekorasyon asya stilinin izlerini de taşıyor.

Öncesi: Oturma odası

H 아파트 17평형 리모델링 ( 다락과 고양이), IDÉEAA _ 이데아키텍츠 IDÉEAA _ 이데아키텍츠 Modern Yemek Odası Orta Yoğunlukta Lifli Levha Beyaz
IDÉEAA _ 이데아키텍츠

IDÉEAA _ 이데아키텍츠
IDÉEAA _ 이데아키텍츠
IDÉEAA _ 이데아키텍츠

Bir üst fotoğraftaki odanın burası olduğuna inanmakta zorlanıyorsunuz öyle değil mi? Küçük ve karanlık görünen bu odanın çehresi yeni dekorasyon ile tamamen değişmiş. Yenilenen parkeler ve duvarlar odanın kazandığı ferahlıkta oldukça etkili. Sürgülü kapılardan aydınlatma ögelerine kadar her şey yenilenmiş ve ev adeta baştan inşa edilmiş.

Tadilatla eklenen üst kat

H 아파트 17평형 리모델링 ( 다락과 고양이), IDÉEAA _ 이데아키텍츠 IDÉEAA _ 이데아키텍츠 Modern Yemek Odası Orta Yoğunlukta Lifli Levha Gri
IDÉEAA _ 이데아키텍츠

IDÉEAA _ 이데아키텍츠
IDÉEAA _ 이데아키텍츠
IDÉEAA _ 이데아키텍츠

Merdivenle çıkılabilen ve tamamen ahşap olan bu katı çalışma odası olarak planlamışlar. Evin içerisine bakan uzun ve kullanışlı bir çalışma masasını korkuluk gibi kullanan mimarlar yaratıcılıklarını konuşturmuşlar. Başarılı bir ışıklandırmanın sağlandığı bu çalışma alanı düşük tavanlı olsa da son derece fonksiyonel. Ayrıca bu değişimden evin kedisi de oldukça memnun gibi görünüyor.

Çalışma alanı olarak ideal

H 아파트 17평형 리모델링 ( 다락과 고양이), IDÉEAA _ 이데아키텍츠 IDÉEAA _ 이데아키텍츠 Modern Oturma Odası Orta Yoğunlukta Lifli Levha Bej
IDÉEAA _ 이데아키텍츠

IDÉEAA _ 이데아키텍츠
IDÉEAA _ 이데아키텍츠
IDÉEAA _ 이데아키텍츠

Işıklandırması ve geniş çalışma masası sayesinde çalışma alanı olarak ideal olan bu alanda yüksek olmayan raf ve kitaplıklar kullanılmış. Ayrıca çalışma masasının önüne oturmak için minderler eklenerek tasarım tamamlanmış. Bu son derece yaratıcı fikir sayesinde ev gerçekten genişlemiş. Mutfaklarda yeni dolaplar ve ankastre ürünler de göze çarpan yeniliklerden.

Açık ve ferah odalar

H 아파트 17평형 리모델링 ( 다락과 고양이), IDÉEAA _ 이데아키텍츠 IDÉEAA _ 이데아키텍츠 Modern Oturma Odası Orta Yoğunlukta Lifli Levha Bej
IDÉEAA _ 이데아키텍츠

IDÉEAA _ 이데아키텍츠
IDÉEAA _ 이데아키텍츠
IDÉEAA _ 이데아키텍츠

Evin oturma odası, mutfağı ve ek çalışma odası aynı geniş antreye bakıyor. Bu ferah alan evin adeta hava sirkülasyon alanı gibi çalışıyor. Yeni ahşap parkeler ve spot ışıklar ile modern çizgisi tamamlanan evde küçük dekoratif detaylar da dikkat çekiyor. Bitkilendirmesinden aksesuarlarına kadar her detayı ince düşünülmüş olan dekorasyonda asyatik stilin etkilerini görmek de mümkün.

Eski bir köy evinin şaşırtıcı değişimi
Bu dönüşümü siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler