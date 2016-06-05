Küçük bir apartman dairesinin dubleks eve dönüşümü

Sıradan ve eski bir apartman dairesinin 59㎡'den 80㎡'ye nasıl dönüştüğünü öğrenmek ister misiniz? Homify 360 yazımızda bu kez sizlere Güney Kore'den şaşırtıcı bir dönüşüm hikayesi anlatacağız. Açık mutfağı ve karanlık yapısı ile pek iç açıcı görünmeyen bir apartman dairesi Ideeaa adlı mimarlık firmasının ustalığı sayesinde dubleks bir eve dönüşüyor. Açık mutfağın üst kısmına bir kat daha çıkıp bu ek katı çalışma odası olarak dizayn eden ekip, hem evin kullanım alanını artırmış hem de dekorasyonu baştan sona değiştirerek mükemmel bir projeye imza atmış. Gelin bu sıradışı projeye birlikte daha yakından bakalım.

Apartman dairelerinin yenileme projeleri ilginizi çekiyorsa “Apartman dairesinin büyük dönüşümü” başlıklı yazımızda da sizi heyecanlandıracak bir yenileme projesi bulabilirsiniz.