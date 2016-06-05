Küçük bir apartman dairesinin dubleks eve dönüşümü

Sıradan ve eski bir apartman dairesinin 59㎡'den 80㎡'ye nasıl dönüştüğünü öğrenmek ister misiniz? Homify 360 yazımızda bu kez sizlere Güney Kore'den şaşırtıcı bir dönüşüm hikayesi anlatacağız. Açık mutfağı ve karanlık yapısı ile pek iç açıcı görünmeyen bir apartman dairesi Ideeaa adlı mimarlık firmasının ustalığı sayesinde dubleks bir eve dönüşüyor. Açık mutfağın üst kısmına bir kat daha çıkıp bu ek katı çalışma odası olarak dizayn eden ekip, hem evin kullanım alanını artırmış hem de dekorasyonu baştan sona değiştirerek mükemmel bir projeye imza atmış. Gelin bu sıradışı projeye birlikte daha yakından bakalım.
Apartman dairelerinin yenileme projeleri ilginizi çekiyorsa “Apartman dairesinin büyük dönüşümü” başlıklı yazımızda da sizi heyecanlandıracak bir yenileme projesi bulabilirsiniz.
Eski dolaplar, yıpranmış seramikler ve kireç tutmuş lavabo yüzünden oldukça kötü görünen bu mutfak uzman dokunuşlarla modern bir harikaya dönüşüyor. Üstelik üzerine bir de ek kat çıkılarak. Evin son haline baktığınızda ek kat ile birlikte nelerin değiştiğini daha yakından görebilirsiniz.
Evin eski halinden sonra ek katı açık bir şekilde görebileceğiniz bu fotoğrafa dikkatinizi çekmek istiyoruz. Eve net bir şekilde ek alan kazandıran bu yöntem sizin de kurtarıcınız olabilir. Eğer yeterince yüksek bir tavanınız varsa hiç düşünmeden bir odanızı ek katla genişletebilirsiniz. Bu evde açık mutfak ve oturma odasını ek katla taçlandıran mimarlar evin metrekaresini artırmakla kalmamış eve göz alıcı bir ferahlık ve güzellik de kazandırmışlar.
Mutfağın hemen karşısında bulunan ve sürgülü cam kapılarla balkona açılan bu ferah odanın ilk halini görünce mimarların aldıkları övgüyü hak ettiklerine ikna olacaksınız. Karanlık ve eski havasından tamamen kurtulan bu açık oturma odası ferahlığı ve şıklığı ile büyülüyor. Pratik ve fonksiyonel ahşap mobilyaların kullanıldığı, koltuk yerine yer minderlerinin tercih edildiği bu dekorasyon asya stilinin izlerini de taşıyor.
Bir üst fotoğraftaki odanın burası olduğuna inanmakta zorlanıyorsunuz öyle değil mi? Küçük ve karanlık görünen bu odanın çehresi yeni dekorasyon ile tamamen değişmiş. Yenilenen parkeler ve duvarlar odanın kazandığı ferahlıkta oldukça etkili. Sürgülü kapılardan aydınlatma ögelerine kadar her şey yenilenmiş ve ev adeta baştan inşa edilmiş.
Merdivenle çıkılabilen ve tamamen ahşap olan bu katı çalışma odası olarak planlamışlar. Evin içerisine bakan uzun ve kullanışlı bir çalışma masasını korkuluk gibi kullanan mimarlar yaratıcılıklarını konuşturmuşlar. Başarılı bir ışıklandırmanın sağlandığı bu çalışma alanı düşük tavanlı olsa da son derece fonksiyonel. Ayrıca bu değişimden evin kedisi de oldukça memnun gibi görünüyor.
Işıklandırması ve geniş çalışma masası sayesinde çalışma alanı olarak ideal olan bu alanda yüksek olmayan raf ve kitaplıklar kullanılmış. Ayrıca çalışma masasının önüne oturmak için minderler eklenerek tasarım tamamlanmış. Bu son derece yaratıcı fikir sayesinde ev gerçekten genişlemiş. Mutfaklarda yeni dolaplar ve ankastre ürünler de göze çarpan yeniliklerden.
Evin oturma odası, mutfağı ve ek çalışma odası aynı geniş antreye bakıyor. Bu ferah alan evin adeta hava sirkülasyon alanı gibi çalışıyor. Yeni ahşap parkeler ve spot ışıklar ile modern çizgisi tamamlanan evde küçük dekoratif detaylar da dikkat çekiyor. Bitkilendirmesinden aksesuarlarına kadar her detayı ince düşünülmüş olan dekorasyonda asyatik stilin etkilerini görmek de mümkün.