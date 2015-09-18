Yatak odası dekorasyon önerileri ve cazip tasarımlar

Uyku ile beraber zamanımızın ciddi bir kısmını geçirdiğimiz yatak odalarımızın dekorasyonuna ne kadar özen gösteriyoruz? Her ne kadar kültürümüzde yatak odası estetiğine dikkat edilse de bilindiği gibi daha ziyade nevresim takımlarına titizlenmek şeklinde oluyor. Nevresim takımları ve yatak örtüleri için günümüzde de pek çok alternatif var. Ancak avangart yatak odaları hariç, yatak odası dekorasyonu artık yatak örtüleriyle anılmıyor. Hatta modern ve minimalist stil dekorasyon önerilerinde yatak örtüleri sade modellerden tercih edilmekte.

Peki modern bir yatak odası dekorasyonunda öne çıkan öneriler nelerdir? Mesela ilginç yatak başları çok moda. Aynı zamanda yatağın yaslandığı duvarı duvar kağıdıyla kaplamak yahut o duvara bir resim asmak çok cazip. Yatak kadar giysi dolapların modern çizgileri de dekorasyon önerileri arasında. Bunun dışında dilerseniz küçük bir koltuk takımı da yerleştirebilirsiniz. Yatak odanız küçük dahi olsa fonksiyonel raflar sayesinde kitaplık uygulamanız dahi mümkün.

Bugünkü yazımızda derlediğimiz yatak odası dekorasyon önerilerinde farklı stillerde yatak modellerinden kitaplık modellerine, ilginç yatak başlıklarından farklı lambalara dek yatak odası dekorasyonunuzu renklendirecek örnekler seçmeye çalıştık. Bu önerilerin bir kısmı bütçenizi zorlasa da siz de dilerseniz kendi imkanlarınızla dilerseniz de benzer ürünlerin indirimli modellerini araştırarak yatak odanıza hareket katabilirsiniz.