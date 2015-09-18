Yatak odası dekorasyon önerileri ve cazip tasarımlar

Uyku ile beraber zamanımızın ciddi bir kısmını geçirdiğimiz yatak odalarımızın dekorasyonuna ne kadar özen gösteriyoruz? Her ne kadar kültürümüzde yatak odası estetiğine dikkat edilse de bilindiği gibi daha ziyade nevresim takımlarına titizlenmek şeklinde oluyor. Nevresim takımları ve yatak örtüleri için günümüzde de pek çok alternatif var. Ancak avangart yatak odaları hariç, yatak odası dekorasyonu artık yatak örtüleriyle anılmıyor. Hatta modern ve minimalist stil dekorasyon önerilerinde yatak örtüleri sade modellerden tercih edilmekte.
Peki modern bir yatak odası dekorasyonunda öne çıkan öneriler nelerdir? Mesela ilginç yatak başları çok moda. Aynı zamanda yatağın yaslandığı duvarı duvar kağıdıyla kaplamak yahut o duvara bir resim asmak çok cazip. Yatak kadar giysi dolapların modern çizgileri de dekorasyon önerileri arasında. Bunun dışında dilerseniz küçük bir koltuk takımı da yerleştirebilirsiniz. Yatak odanız küçük dahi olsa fonksiyonel raflar sayesinde kitaplık uygulamanız dahi mümkün.
Bugünkü yazımızda derlediğimiz yatak odası dekorasyon önerilerinde farklı stillerde yatak modellerinden kitaplık modellerine, ilginç yatak başlıklarından farklı lambalara dek yatak odası dekorasyonunuzu renklendirecek örnekler seçmeye çalıştık. Bu önerilerin bir kısmı bütçenizi zorlasa da siz de dilerseniz kendi imkanlarınızla dilerseniz de benzer ürünlerin indirimli modellerini araştırarak yatak odanıza hareket katabilirsiniz.
Klasik yatak odalarının adının klasik olması yanlış bir fikre sahip olmanıza vesile olmasın. Zira klasik stil yatak odaları da çok cazip ve modern görünebilir. Resimdeki dekorasyon önerisi de bu duruma başarılı bir örnek. Kırmızı yatak, turkuaz mobilyalarla dekore edilerek cıvıl cıvıl bir görüntü ortaya çıkarılmış. Bu iki renk ön plana çıksa da çiçek deseni de aralara serpiştirilmiş. Renk kullanımı kadar yatağın dayandığı duvardaki ahşap duvar resmi de bir o kadar heybetli görünüyor. Zaten bir yatak başlığı bulunmakla birlikte ahşap duvara da yatak başlığı çizilerek hoş bir yanılsama yaratılmış. Yatağın her iki yanına uzanan eski dönemleri andıran lambalar da ilk anda akla gelmeyen ancak çok şık olduğu su götürmez bir dekorasyon önerisi.
Yatak odası dekorasyonunu ilginç hale getiren pek çok öneri olabilir. Özellikle canlı bir dekorasyon için renklendirmek ilk akla gelen yöntemdir. Ancak renk dışında da farklı materyallere sahip objeleri bir araya getirerek de özgün bir yatak odası dekorasyonu çıkarabilirsiniz ortaya. Mesela resimdeki dekorasyon önerisinde duvara 5 adet resim yerleştirilmiş. Resimlerin yerleştiriliş şekli dışında bir ilginçliği yok. Resimlerle aynı hizada olan parlak metal aydınlatma ise göz alıcı. İkisi bir arada olunca daha da dikkat çekmiş. Bu yatak odası dekorasyonu önerisi House&More’a ait.
Yatak odası trendleri çok değişken olduğundan aklınıza gelmeyecek kadar çok dekorasyon önerisi bulunabilir. Mesela örnekte olduğu yatağı sade bir modelden seçip yatak başlığı da dahil olmak üzere katman katman duvar panelleri kullanabilir, üstelik bunlara ışıklandırma sistemi yerleştirerek daha da ilginç hale getirebilirsiniz. Tabii duvarlar bu kadar hareketliyken, tavan da unutulmamalı.
Özellikle tüm odaları bir arada dairelerde oturuyorsanız paravanlar çok işinize yarayacaktır. Hele de resimdeki gibi bir yatak odası dekorasyonuna sahipseniz paravan yatak başlığı haline getirmek akıllıca bir öneri. Aynı zamanda ilginç yatak başlığına uyumlu olması açısından ilgi çekici bir lamba seçmek de doğru bir tercih. Kafes şeklindeki görüntüsüyle son derece estetik
Eğer yatak odanız küçükse ve resimdeki devasa bir kitaplığınız varsa farklı mobilyalarla dekorasyonu hareketlendiremeyeceğiniz bariz. Ancak küçük de olsa modern bir esinti yaratmak istiyorsanız ilginç objeler kullanmak akıllıca bir dekorasyon önerisi olabilir. Mesela bu yatak odası önerisinde ilk dikkati çeken modern lambaları. Ayrıca duvar da unutulmayarak ilginç bir resimle süslenmiş.
Yatak odası dekorasyonunuzu farklı renklerle yapabileceğiniz gibi tek bir rengin hakimiyetini de sağlayabilirsiniz. Nitekim örnekteki dekorasyon önerisinde de mor baskın. Ancak mor kadar değişik ışıklandırma düzeneği de ilgi çekiyor. Yatak kenarlarından ve yatak başlığının iki yanından yansıyan ışıklar yatağı orijinal hale getirmiş. Özellikle de odanın genel aydınlatmasını kapadığınız zaman yataktan yansıyan loş ışık cazip bir görüntü oluşturabilir. Işığı iyi yansıtması için gene mor çizgileri olan açık renkli bir halı kullanmak doğru öneri.
Küçük yatak odaları için yer kaplamayacak mobilyaların kullanıldığı yatak odası dekorasyon önerileri bulmak mümkün. Mesela yatak odasına ayrıca bir ayna koymak yerine aynalı bir giysi dolabı almak en makul çözümlerden biri. Aynı zamanda giysi dolabının da raf sistemini inceleyerek ihtiyacınıza göre bir model seçmelisiniz. Küçük yatak odası dekorasyonu için en pratik öneriler yer kaplamayan ve fonksiyonel mobilyalar kullanmaktan geçiyor. Daha fazla yatak dolabı incelemek isterseniz “Her stile uygun pratik yatak dolabı modelleri’ yazımızı okuyabilirsiniz.
Yukarıda örneğini incelediğimiz mor yatak odasının komodin kısmını görüyoruz. Küçük yatak odalarına uygun dekorasyon önerisi olarak akıllı mobilyalar seçeneğini vermiştik. Resimdeki ürün de bu duruma başarılı bir örnek. Çekmeceli dolabın üst kısmı makyaj masası olarak kullanılmış. Yanına da bir boy aynası ilave edilmiş. Ancak boy aynasının süpriz bir kısmı var. Yana doğru açılarak size kişisel bakım ürünlerinizi saklayabileceğiniz çeşitli raflar sunuyor. Dilerseniz başka eşyalar da yerleştirebileceğiniz aynalı raf, hem fonksiyonel hem de estetiğinden ödün vermeyen bir tasarıma sahip.
Küçük yatak odası dekorasyonuna dair pek çok öneri olduğundan bahsetmiştik. Ancak akla çabuk gelmeyen daha ekstrem öneriler de var. Mesela yatağı yükseltmek. Şayet evin mimari özellikleri de tutuyorsa üst kısma yatağı yerleştirip alt kısmı dolap olarak kullanmak küçük bir yatak odası için en ideal çözüm. Zira odaya harici bir dolap alacak alan kalmıyor. Aynı zamanda ilgi çekici objeler de kullanarak küçük yatak odalarında da hareketli dekorasyonlar yapabilirsiniz
Rengarenk yatak odası dekorasyonların da tutun da tek rengin hakim olduğu tasarımlara dek çeşit çeşit dekorasyon önerisi gördük. Ancak sade ve canlı bir renk kullanımı her zaman için açıcı yöntemlerden biridir. Bu dekorasyon önerisinde de canlı bir mor yatak örtüsüyle yeşil duvar birbiriyle yarışıyor. Yine küçük bir yatak odası ve pek fazla dolap imkanı yok. Ancak duvara monte edilmiş rafla biraz hareketlilik katılmış.
Yatak odası dekorasyonunda renk kadar malzeme kullanımı da baskın olabilir. Mesela bu dekorasyon önerisinde ahşap kullanımı hakim. Ancak ahşabı klasik tarzda kullanmak yerine ilgi çekici bir tasarım yapmışlar. Duvardaki alçıpan yerine kullanılan değişik ahşap süsleme ile yatak başlığının arkasındaki ikinci ilave başlık dekorasyonu bir hayli zenginleştirmiş. Son derece özgün bir tasarıma sahip lamba da dikkatinizden kaçmasın.
Modern çizgilere sahip bir yatak odası dekorasyonuna sahipseniz ancak iddialı mobilyalardan hoşlanmıyorsanız renk kullanımı olarak yatak örtülerini de değerlendirmelisiniz. Sulu boyadan fırlamış gibi duran yatak örtüsü ve minderler insanın içini açıyor. Örtüler bu kadar cıvıl cıvıl iken rengarenk mobilyalar kullanmak doğru bir öneri olmaz. İşbu sebepten modern olmakla birlikte göz yormayan trend mobilya ve aksesuarlar seçilerek dekorasyon tamamlanmış.