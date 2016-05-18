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Köşe koltuklar teraslara taşındı

Özlem K. Özlem K.
House E - E Evi, HANDE KOKSAL INTERIORS HANDE KOKSAL INTERIORS Modern Balkon, Veranda & Teras
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Oturma odalarının en önemli dekorasyon unsuru hiç şüphesiz ki oturma gruplarıdır. Peki ya sıcak yaz aylarında oturma odası niyetine sıklıkla kullandığımız, yaz aylarının yaşam alanı olarak ifade edebileceğimiz balkon ve teraslarımız için de en önemli dekorasyon unsuru koltuklar değil midir?

Bahar ve yaz ayları boyunca ailemiz ve arkadaşlarımız ile birlikte en çok zaman geçirdiğimiz evimizin dış mekanları, dekorasyon tercihlerimize göre seçtiğimiz koltuklarla canlanır ve karakter kazanır. Renginden şekline kadar her şeyiyle bulundukları salonların atmosferini değiştiren ve tasarımın omurgasını oluşturan koltuk takımlarının son zamanlarda en çok tercih edilen türlerinden biri de köşe koltuklar. L şeklinde uzanan bu koltuk türünün bu kadar çok kullanılmasının sebebi yalnızca şeklen oldukça estetik bir görüntü sağlaması değil, aynı zamanda da içinde bulunduğu mekandaki alanın ergonomik bir şekilde kullanımına fırsat veren ve dar alanlarda da harika tasarımların ortaya çıkmasını sağlayan işlevsel özelliği.

Köşe koltuklar şık görüntülerinin yanı sıra az alan kaplayarak maksimum oturma yeri sağlıyorlar. Bazı köşe koltuk takımlarıysa içinde bulundukları yaşam alanının dekoratif yapısıyla mükemmel bir uyum içinde harika tasarımların öznesi oluyorlar. İşte onlardan bazıları…

Ahşap yüzeyler ve kıpkırmızı bir döşeme

Dış Mekan Tasarım ve Uygulamaları homify Düz çatı bahçe dekorasyonu,peyzaj
homify

Dış Mekan Tasarım ve Uygulamaları

homify
homify
homify

Duvara bitişik yerleştirilen bu köşe takımı sıradan bir koltuk takımına göre çok daha doğru bir yerleşim sağlamış. Çarpıcı kırmızı renk ile dikkatleri üzerine çeken bu köşe takımını istediğiniz renk ve stilde kırlentler ile kombine edebilir ve keyfinize göre dekore ettiğiniz mekanlarda kullanabilirsiniz. Bu dekorda ahşap zemin üzerinde ahşap iskelet  ve ahşap gölgelik ile kullanılan köşe takımı farklı birçok farklı zemin ve duvar uygulamasına uyum sağlayacaktır.

Nötr renklerde konforlu bir model

Teras Seramik homify Eklektik Balkon, Veranda & Teras teras seramik,bahçe seramik,çatı terası,italyan seramik,dış mekan,dış mekan seramik
homify

Teras Seramik

homify
homify
homify

Pratikliği ve estetiği aynı dekorasyonda buluşturan köşe koltuk takımları modern ve çağdaş görünümleri, şıklıkları ve konforları ile tercih ediliyor. Plaza Yapı Malzemeleri firmasının bu örneğinde, ahşap karo zemin üzerine yerleştirilmiş, bej ve beyaz renklerin kullanıldığı şık ve sade bir köşe koltuk takımı görüyoruz.

Bu terası beğendiyseniz, ’En güzel ahşap teraslar’ başlıklı yazımıza da göz atmayı unutmayın.

Kusursuzca kullanılmış köşeler

homify Modern Balkon, Veranda & Teras
homify

homify
homify
homify

Standart bahçe ve teras takımlarına alternatif, kendi başına adeta bir takım oluşturan köşe koltuklar derli toplu yapıları, alanı iyi kullanma becerileri, klasik tarzlardan moderne, herkesin beğenebileceği, her farklı oturma odası tasarımına uyum sağlayabilecek çeşitleri ile bu yıl birçok iç mimar ve dekoratörün teras ve balkon dekorasyonu çalışmalarında en çok kullandıkları mobilyalar arasına girdiler

Konforlu ve çağdaş

House E - E Evi, HANDE KOKSAL INTERIORS HANDE KOKSAL INTERIORS Modern Balkon, Veranda & Teras
HANDE KOKSAL INTERIORS

House E – E Evi

HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS

Tipik bir köle takım olmamakla birlikte, fotoğrafta görmüş olduğumuz metal ayaklı bu takım da benzer özelliklere sahip bir koltuk grubu. Gri renkli yumuşak ve konforlu döşemeye, geometrik halı metal ayaklara ve kendi bünyesinde yer alan ara sehpalara sahip olan bu takım verandasına lüks görünümlü bir şıklık kazandırmak isteyen okuyucularımız için şahane bir örnek. 

Korkulukla bütün bir model

homify Klasik Balkon, Veranda & Teras
homify

homify
homify
homify

Balkonun korkuluğu ile bir bütün oluşturuacak şekilde imal edilmiş olan by takım ise canlı renklere sahip minderleri ile dikkat çekiyor. Basit, ahşap bir iskelete sahip olan köşe takım balkonun korkuğunu sırt olarak kullanıyor. Demonte minderleri sayesinde bir koltuğa dönüşen bu yarı-bank şeklindeki model son derece şık ve pratik.

Konforlu yer minderleri

Authentic Lofts, NATURAL LIGHT DESIGN STUDIO NATURAL LIGHT DESIGN STUDIO Eklektik Balkon, Veranda & Teras
NATURAL LIGHT DESIGN STUDIO

Authentic Lofts

NATURAL LIGHT DESIGN STUDIO
NATURAL LIGHT DESIGN STUDIO
NATURAL LIGHT DESIGN STUDIO

Balkon ya da teras için yapılabilecek başka bir köşe takımı ise yalnızca geniş ve kalın yer minderleri ve arkalarına koyulacak kırlentler ile gerçekleştirilebilir, tıpkı fotoğrafta gördüğümüz bu takım gibi. Bir tarafı uzanma koltuğu şeklinde uzun olan, dört parça dev yer minderi ve bol bol kırlent ile muhteşem bir takımı DIY (Do-It-Yourself / Kendin Yap) usulüyle kendiniz de yapabilirsiniz.

Evinizde havuz keyfi için alternatif tasarımlar
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