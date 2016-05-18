Köşe koltuklar teraslara taşındı

Oturma odalarının en önemli dekorasyon unsuru hiç şüphesiz ki oturma gruplarıdır. Peki ya sıcak yaz aylarında oturma odası niyetine sıklıkla kullandığımız, yaz aylarının yaşam alanı olarak ifade edebileceğimiz balkon ve teraslarımız için de en önemli dekorasyon unsuru koltuklar değil midir?

Bahar ve yaz ayları boyunca ailemiz ve arkadaşlarımız ile birlikte en çok zaman geçirdiğimiz evimizin dış mekanları, dekorasyon tercihlerimize göre seçtiğimiz koltuklarla canlanır ve karakter kazanır. Renginden şekline kadar her şeyiyle bulundukları salonların atmosferini değiştiren ve tasarımın omurgasını oluşturan koltuk takımlarının son zamanlarda en çok tercih edilen türlerinden biri de köşe koltuklar. L şeklinde uzanan bu koltuk türünün bu kadar çok kullanılmasının sebebi yalnızca şeklen oldukça estetik bir görüntü sağlaması değil, aynı zamanda da içinde bulunduğu mekandaki alanın ergonomik bir şekilde kullanımına fırsat veren ve dar alanlarda da harika tasarımların ortaya çıkmasını sağlayan işlevsel özelliği.

Köşe koltuklar şık görüntülerinin yanı sıra az alan kaplayarak maksimum oturma yeri sağlıyorlar. Bazı köşe koltuk takımlarıysa içinde bulundukları yaşam alanının dekoratif yapısıyla mükemmel bir uyum içinde harika tasarımların öznesi oluyorlar. İşte onlardan bazıları…