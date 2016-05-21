Zarif bir eve sahip olmak için 10 parlak fikir

Evimizin dekorasyonunu zarif bir hale getirmek için abartısız, mümkün olduğunca sade, ancak elegant ve sofistike görünümlü mobilya parçaları ve aksesuarlar seçmeliyiz. Pastel renkler, açık renkler zarif bir dekorasyon için iyi bir fikir olmakla birlikte zaruri değildir, koyu renkler kullanılarak da son derece zarif ve sofistike, tarz sahibi bir dekorasyon oluşturulabilir. Bu yazımızda ülkemizden ve dünyanın farklı yerlerinden zarf olarak nitelendirebileceğimiz dekorasyon örneklerini derledik. Evlerin farklı odalarından bir seçki hazırlayarak her bir mekan için örnekler olulturmaya gayret ettik. Göreceksiniz ki, odalar, eşyalar, desenler ve renkler değişse dahi, kullanılan ortak bir dekorasyon anlayışı sayesinde her bir oda zarafeti ile ön plana çıkıyor.
Örneklerimize bir konutun giriş kısmından başlayalım. Eve girer girmez bizi ilk karşılayan ve o ev ile ilgili ilk hissiyatın oluşmasını sağlayan bir mekan olduğu için, antre son derece önemlidir. Bu örnekte, sade bir dresuar ile kombine edilmiş şık, ahşap bir ayna çerçevesi ve her iki yanında zarif aplikler görüyoruz. Beyaz renklerin hakim olduğu dekorasyonda renkli çiçekler ve ayrıca mumlar da kullanılmış.
Çok sade bir dekorasyon sizi yansıtmıyorsa ancak zarafetinizden de ödün vermek istemiyorsanız, fotoğrafta görmüş olduğumuz Treso İç Mimarlık tasarımı bu antre gibi hem gösterişli hem de zarif bir çalışma yapabilirsiniz. Buradaki incelik, gösterişli deyatlar ancak birbirine yakın ve az sayıda renkl kullanmakta.
Sade bir dekorasyon zarafete ilk adımdır; tıpkı beyaz renk gibi. Fotoğraftaki örnekte son derece sade bir dekorasyon örneği görüyoruz. Beyaz renkli kanepe mavi renkli kadife döşemeli,şık bir koltukla kombine edilmiş. Mavi renkli halı, gri perdeler ve lacivert kırlentler ile bir bütün oluşturulmuş.
Açık pembe tonları da beyaz ve gri ile muhteşem uyum sağlıyor. Yukarıdaki örnekte modern bir dekorasyon görmüştük, Logos Mimarlık tasarımı bu oturma odası ise klasik mobilyalar ile döşenmiş. Pembe duvarlar ve 15. Louis tarzı pembe döşemeli koltuklar beyaz perde ve beyaz koltuk iskeletleri ile kombine edilmiş. Dekoratif aksesuarlarda gri renk tercih edilmiş.
Beyaz renkle kombine etmek üzere doğal ahşap rengi tonları ve gri renk de zarif bir dekorasyona imza atmak için dopru seçim olacaktır. Sade bir dekorasyon, canlı çiçekler ya da saksı bitkileri, bol bol doğal gün ışığı ve az eşyalı, ferah ortamlar zarif bir dekorasyon için harika seçimler.
Çağdaş unsurlar ile belirli bir döneme ait olan unsurlarun kombinasyonundan oluşan eklektik stildeki odalar da zarif bir biçimde dekore edilebilir; bakınız yukarıdaki mutfak dekorasyonu. Keskin çizgilere sahip beyaz mutfakta mid-century modern tarzı ahşap, kolçaklı sandalyeler kullanılmış ve ortaya şık, zarif ve tarz sahibi bir mutfak dekorasoynu çıkmış.
Zarif bir dekorasyon siyah gibi koyu renklerle ve damask gibi zor ve karmaşık bir desenle dahi kotarılabilir, yeterli iyi bir göz ve sağlam bir dekorasyon bilgisine sahip olun. Fotoğraftaki MKB İnşaat tasarımı bu mutfak, koyu renklerle de desenlerle zarif ve şık bir dekorasyon elde etmenin yolunu gösteriyor.
Zarif mir dekorasyonun altın kurallarından biri de ferah mekanlar yaratabilmek. Mümkünse doğal gün ışığı ya da kuvvetli bir aydınlatma, sade mobilya-desen-aksesuar kombinasyonları, uyumlu renkler, bir mekanda tek ya da az sayıda göz alıcı, yıldız parça. Bu örnekte yıldızlarımız perdeler ve ayna.
İki kontrast renk ve duvarda ve zeminde desen kullanımına rağmen zarif olmayı becerebilmiş bir örnekle karşınızdayız. Bu için anahtarı ise pastel renkler. Desenler abartılı değil, renkler ise birbiri ile son derece uyumlu ve tamamen pastel. Mobilyalar klasik tarz ve birbiri ile uyum içerisinde, gösterişli ancak avartılı değil.
Zarif bir dekorastonu evin yalnızca oturma odası ve yatak odalarında değil, banyosunda da uygulayabilirsiniz. İnce ayaklı bir lavabo tezgahı, pastel renkli el yapımı zemin karoları ve mekanın yıldızı olan gümüş rengi çerçeveli bir ayna bu mekana zarafet katmış.
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