Zarif bir eve sahip olmak için 10 parlak fikir

Zarif bir dekorastonu evin yalnızca oturma odası ve yatak odalarında değil, banyosunda da uygulayabilirsiniz. İnce ayaklı bir lavabo tezgahı, pastel renkli el yapımı zemin karoları ve mekanın yıldızı olan gümüş rengi çerçeveli bir ayna bu mekana zarafet katmış.

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