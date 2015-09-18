Masa ve sandalyelerde İskandinav esintileri

İskandinav tarzı son yıllarda dekorasyonda etkisini iyiden iyiye hissetiren tarzlardan biri, belki de birincisi. Klasiğin etkisini kaybedip düşüşe geçtiği zamanlarda bu boşluğu hızlı bir biçimde dolduran ve modern zamanların estetiğine uyduğu gibi fonksiyonellik vaad eden doğasıyla da hızlanan yaşamların pratiklik ihtiyacına da cevap veren bir akım. Kısacası günümüzde yukarıda bahsi geçen artan etkisi için her türlü zemin mevcut. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de, özellikle genç, şehirli, orta sınıf nüfus arasında oldukça popüler hale gelen bu tarzın belki de en büyük özelliği sade ve göz yormayan görünümü. Genelde hafif olan yapısı nedeniyle de sık sık taşınmak zorunda olan profesyonellerle öğrenciler için de pratik çözümler sunduğunu belirtmeliyiz.

İskandinav tarzını sadece oturma odalarında ve salonlarda değil, mutfak ya da yatak odalarında da görmek mümkün, bu tarzı tasarlayanlar evin hemen her bölümüyle ilgileniyorlar. Dolayısıyla tarzın hayranlarındansanız evinizi baştan aşağı İskandinav tarzında dekore edebilirsiniz. Üzerinde konuştuğumuz tarzın ismi çoğu zaman açık renklerle birlikte anılsa da, koyu renkten vazgeçemeyenler için de oldukça bol sayıda örnek mevcut. Bahsettiğimiz bu örneklere sitemizde yapacağınız kısa bir tur sonucunda dahi ulaşabilirsiniz. Renk dışında değinmek istediğimiz diğer konu da tasarımda kullanılan materyaller. İskandinav tarzında, tarzın adını aldığı coğrafyada ağaç ve dolayısıyla da ahşap konusunda bir sıkıntı söz konusu olmadığı için bol miktarda ahşap kullanımına tanık olmaktayız. Ahşapta da yine çoğu zaman açık renk versiyonlar tercih edilirken, bahsettiğimiz ahşap malzeme hemen her zaman ince ve zarif metal elemanlarla desteklenir. Bözlece de tarzın başat unsuru olan sadelikten taviz verilmemiş olur. Bugünkü yazımızda sadece İskandinav ülkelerinden değil, birçok farklı ülkeden, ve bu arada Türkiye’den de, örneklerle sizlere bu tarzda tasarlanan masa ve sandalyeleri tanıtmaya çalışacağız. Örneklerimiz yardımıyla kafanızda yeni fikir ışıkları yakabilir ve detaya inmek için uzmanlara başvurabilirsiniz. Şimdi örneklerimizi incelemeye geçebiliriz.