Masa ve sandalyelerde İskandinav esintileri

İskandinav tarzı son yıllarda dekorasyonda etkisini iyiden iyiye hissetiren tarzlardan biri, belki de birincisi. Klasiğin etkisini kaybedip düşüşe geçtiği zamanlarda bu boşluğu hızlı bir biçimde dolduran ve modern zamanların estetiğine uyduğu gibi fonksiyonellik vaad eden doğasıyla da hızlanan yaşamların pratiklik ihtiyacına da cevap veren bir akım. Kısacası günümüzde yukarıda bahsi geçen artan etkisi için her türlü zemin mevcut. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de, özellikle genç, şehirli, orta sınıf nüfus arasında oldukça popüler hale gelen bu tarzın belki de en büyük özelliği sade ve göz yormayan görünümü. Genelde hafif olan yapısı nedeniyle de sık sık taşınmak zorunda olan profesyonellerle öğrenciler için de pratik çözümler sunduğunu belirtmeliyiz.
İskandinav tarzını sadece oturma odalarında ve salonlarda değil, mutfak ya da yatak odalarında da görmek mümkün, bu tarzı tasarlayanlar evin hemen her bölümüyle ilgileniyorlar. Dolayısıyla tarzın hayranlarındansanız evinizi baştan aşağı İskandinav tarzında dekore edebilirsiniz. Üzerinde konuştuğumuz tarzın ismi çoğu zaman açık renklerle birlikte anılsa da, koyu renkten vazgeçemeyenler için de oldukça bol sayıda örnek mevcut. Bahsettiğimiz bu örneklere sitemizde yapacağınız kısa bir tur sonucunda dahi ulaşabilirsiniz. Renk dışında değinmek istediğimiz diğer konu da tasarımda kullanılan materyaller. İskandinav tarzında, tarzın adını aldığı coğrafyada ağaç ve dolayısıyla da ahşap konusunda bir sıkıntı söz konusu olmadığı için bol miktarda ahşap kullanımına tanık olmaktayız. Ahşapta da yine çoğu zaman açık renk versiyonlar tercih edilirken, bahsettiğimiz ahşap malzeme hemen her zaman ince ve zarif metal elemanlarla desteklenir. Bözlece de tarzın başat unsuru olan sadelikten taviz verilmemiş olur. Bugünkü yazımızda sadece İskandinav ülkelerinden değil, birçok farklı ülkeden, ve bu arada Türkiye’den de, örneklerle sizlere bu tarzda tasarlanan masa ve sandalyeleri tanıtmaya çalışacağız. Örneklerimiz yardımıyla kafanızda yeni fikir ışıkları yakabilir ve detaya inmek için uzmanlara başvurabilirsiniz. Şimdi örneklerimizi incelemeye geçebiliriz.
Aynen giriş kısmında belirttiğimiz, İskandinav tarzının karakteristik özelliklerini yansıtan tarzda bir örnekle başlıyoruz. Hafif ve ahşaptan malzeme, kompakt bir yapı ve geometrik çizgiler: İşte İskandinav tarzı bir masa. İskandinavya’ya yakın bir yerde, Polonya’da tasarlandı. Son yazılarımızda sık sık örnekler kullandığımız, bir atağa kalktığı anlaşılan Polonyalı tasarımcılar, başarılı çalışmalarıyla İskandinav tarzına da el atmışlar. Pratik görünüyle adeta ‘her eve lazım’ kategorisinden bir örnek.
Bir başka Polonya tasarımıyla devam ediyoruz. Hem ahşap hem metal unsurlar içeren bu mutfak masasında kuşkusuz en dikkat çekici olan birbirini tam orta noktada kesen dört metal çubuk oluyor. Tarzın geometriyi öne çıkartan özelliğine katkıda bulunan bu metal çubuklar tasarımı baştan aşağıya değiştirmiş. Hem koyu renk mutfaklara hem de kontrast unsuru kullanılırsa aöık renk mutfaklara yakışacak başarılı bir tasarım.
Bu kez Polonya’nın komşusu Almanya’dayız. Bu şıklık ve fonksiyonelliği bir arada bulunduran örnekte de gördüğümüz gibi yine açık renk ahşap kullanımı var, ancak bu kez kırmızı öğelerle beslenmiş. Yan taraftaki çekmece fonksiyonellik vaad ederken sade ve göz yormayn tasarımıyla da estetik kaygıları karşılıyor. Koltuğu tasarlayan firma olan Wo-od Germany her ne kadar mutfak için tasarladığını belirtse de bizce evin başka bölümlerinde (elbette odanın geri kalan dekorasyonuna uyduğu sürece) kullanılmasının önünde hiçbir engel yok.
The Idea isimli Rus firmasının tasarladığı bu örnk modelimiz, tarzın karakteristiğini o kadar güzel yansıtıyor ki, insanın adeta İsveç’in balıkçı kasabalarına ya da Norveç’in fiyortlarına götürüyor. Ruslar’da İskandinavlarla aynı denizi, yani Baltık Denizi’ni paylaştığı için bu tasarım akrabalığına şaşmamak gerek. Fotoğraftaki mutfak oturma gruubnun boyutlarının küçük tutulması modele ayrı bir şirinlik katmış. Tarzın hayranlarının mutfaklarında olması gereken parçalardan.
Koyu ve açık renkleriyle birlikte kullanımıyla başarılı bir kontrast uygulamsı oluşturan örneğimizde İskandinav tarzında her zaman görülmeyen bir malzeme de kullanılmış bu kez: Mermer. Ayrı tekli sandalyeler kullanılmak yerine bu kez tekli bir tabure ve uyun ahşaptan bir bak görüyoruz. Köşeler yuvarlatılarak daha yumuşak bir görüntü yakalama cihetine gidilen bu mutfak masa ve sandalye takımı ‘Dome’ isimli bir İngiliz firması tarafından tasarlandı.
İşte yine belik bir İskandinav tarzı tasarım: Açık renk ahşap, kompakt bir yapı ve pratiklik. Bundan önceki örneklerimizin aksine bu kez tam ve gerçek bir İskandinav tasarımıyla karşı karşıyayız, zira örneğimiz İsveç’ten geliyor. Masanın kenarlarının tırtıklı tasarlanmasının tesadüf olmadığının mutlaka farkına varmışsınızdır. Bu tırtıklı yapı masanun katlanmasına izin verdiği gibi sandiği büyütülmüş bir mukavva havası vermesiyle de farklılık arayanlara bir adres olarak kendini gösteriyor.
Halet-i ruhiye ve aura olarak her ne kadar bambaşka bir pozisyonda olsalar da İspanyollar da, dekorasyonda İskandinav tarzının etkisinden kaçamamış ve bu büyüye kendini kaptırmış görünüyor. Kolayca anlayacağınız üzere şimdiki örneğimiz İspanya’dan geliyor. Bu minik, şirin, sevimli ve rengarenk sandalyeler de tipik İskandinav tarzında, ahşap, sade çizgiler, renklilik aranıyorsa, pastel renkler. Evlerinde farklı bir hava yakalamak isteyenlere gözü kapalı önerebileceğimiz tasarımlardan.
Bugünkü yazımızın son üç örneğini ülkemizden seçtik. Elbette ülkemiz tasarımcıları da yükselen İskandinav modasına kayıtsız kalamazlardı, nitekim kalmadılar da, üstelik bu konuda yabana atılmayacak örnekler tasarlıyorlar. Yücel Partners’ın bu mutfak dekorasyonunda olduğu gibi. Yine açık renk ahşaptan masa ve sandalyeler ve yine yuvarlatılmış hatların verdiği sadelik ve estetik harmonisi. Altı kişiyi ağırlama kapasitesi ve konforlu sandalyeleriyle fonksiyonellikten de taviz vermeyen usta işi bir tasarım.
Sönmez Mobilya’nın tasarladığı bu dekorasyon hem rustik ama hem de İskandinav alt başlıkları altında yer alabilecek, enteresan, farklı, eklektik ama çok başarılı bir çalışma. Düz, dikdörtgen, açık renk ahşaptan masa tarzın karakteristiğini ortaya koyarken yine ahşap ayaklı ancak çiçek desenli sandalyelerle farklı bir açılıma gidilmiş. Sağ taraftaki servis arabası gibi detayların gözden kaçmaması gerekir. Büyüklük olarak uygun olan mutfaklara da konumlandırılabilecek ince düşünülmüş bir tasarım.
Daha önce başka bir yazımızda da örnek olarak kullandığımız bu bahçe dekorasyonu da yine ülkemizden geliyor. İskandinav tarzı dekorasyon ve tasarımı bahçe, balkon, teras ve veranda gibi dış mekanlara da taşıyan örneklerden olan modelimizde çok ince metal bacaklar, yuvarlak hatlar ve açık kahverenginin tonları tarzı hemen ilk bakışta ele veren unsurlar. Yine Yücel Partners imzası taşıyan dekorasyonumuz önümüzdeki yazın bahçe dekorasyonu için bir kenara not etmeyi unutmayın.
Son örneğimizide olduğu gibi bahçeyle ilgili dekorasyon fikirleri edinmek ve yeni ilhamlara kapı açmak istiyorsanız ‘Konforu dış mekana taşıyan bahçe dizayn örnekleri’ başlıklı yazımıza bir göz atmanızı tavsiye ederiz.