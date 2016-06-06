Havuzu ve açık hava mutfağıyla sıradışı bir veranda

Yılın her dönemi kullanabileceğiniz açık hava alanlarını seviyorsanız siz de bir veranda tutkunu olabilirsiniz. Özellikle ilkbahar yaz aylarında misafirleriniz ya da ailenizle birlikte keyifli vakit geçirebileceğiniz, açık veya yarı açık alanlara sahip olmayı istemez miydiniz? O halde size güzel bir haberimiz var. Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere modüler özelliğe sahip sıradışı bir veranda projesi tanıtacağız. Veranda denince gözünde tam olarak canlanan şey ne ise unutun! Bu verandanın çok farklı bir yapısı var. Öncelikle genel veranda tanımına bir bakalım. Verandalar; yapıların zemin katında ya da zemin kat ile aynı hizada olacak şekilde planlanmış, üzeri, farklı materyallerden üretilebilen pergola ya da çatılarla kapatılmış, açık, yarı açık veya kapalı balkon ya da sundurmalardır. Western filmlerinde rastlayabileceğiniz, sallanan sandalyesinde uyuklayan kovboy şapkalı ihtiyarın oturduğu tahta korkuluklu alan da veranda olarak sayılabilir, modern villaların bahçesinde bulunan, açık hava mutfağı ve havuzu olan yapılar da. Bu yönden bakıldığında verandaları birçok farklı yapıda bulmanın mümkün olduğunu görebilirsiniz. Bu tanıtacağımız projede ise size modüler bir verandadan bahsedeceğiz. Set halinde ister bahçenize, ister terasınıza, isterseniz bir sitenin toplu kullanım alanına inşa ettirebileceğiniz bu proje hem bireysel hem toplu kullanım için uygulanabiliyor. Site içerisinde bulunan bir apartman dairesinde yaşıyorsunuz ve sitenizde veranda inşa edilebilecek bir alan var, o halde hiç düşünmeden bu projeyi uygulayabilir ve komşularınızla birlikte havuz başı barbekü partisi verebileceğiniz bir alana kavuşmuş olabilirsiniz. Ya da evinizin bahçesine veya terasınıza uygulayarak yalnızca size özel bir havuz, açık hava mutfağı ve yemek alanından oluşan verandaya kavuşabilirsiniz. Bu muhteşem modüler veranda projesinin sahibi Brezilya'dan Villa Arquitetura adlı mimarlık firması. Bu yaratıcı fikri daha yakından tanımak için gelin bütün detaylarına birlikte göz atalım.
Hali hazırda bir verandanız varsa ve dekorasyonu için fikirler arıyorsanız sizin için de önerilerimiz olabilir. “Veranda dekorasyonu: Mobilyalar ve aksesuarlar” başlıklı yazımızda veranda dekorasyonu hakkında işe yarar fikirler bulabilirsiniz.
Bu veranda projesinde apartmanlar ya da evlerde olduğu gibi detaylı bir temel inşaatına gerek yok. Yeterli genişlikte bir alana rahatça inşa edilebilir. Yalnızca lavabo olarak kullanılabilecek iki küçük kapalı alanı olan verandada L şeklindeki yan duvarlar dışında bir betonarme yapıya ihtiyaç duyulmuyor. Havuzu da oldukça küçük ve mütevazi. Kısacası uygulaması son derece kolay bir proje.
İki lavabo kabini, mutfak alanı, yemek alanı, hamak ve dinlenme alanı ve havuzdan oluşan bu verandada neredeyse yok yok. Mutfak ve dinlenme alanının üzeri kapalıyken, yemek alanının üzeri açılır kapanır özellikte pergola ile kapatılmış. Bu sayede geceleri gökyüzünü izleyerek yemek yeme şansınız da olacak. Açık hava yemek odasının bütün avantajlarını taşıyan bu veranda hem bireysel hem de toplu kullanım için ideal bir yapıya sahip.
Lavabosu, buzdolabı, entegre fırını ve kullanışlı rafları olan bu açık hava mutfağı, havuz başı partileriniz için bulunmaz bir fırsat. İhtiyacınız olan her şeyi bulabileceğiniz son derece kullanışlı ve şık bir mutfak.
Verandalar ve açık hava mutfakları hava şartlarına sürekli maruz kalacaklarından bakımı sıradan mutfaklara göre daha zor olabilir. Bu nedenle mobilyalar ve mutfak eşyaları seçilirken sağlamlık ön planda tutulmuş. Entegre fırın ve retro buzdolabı seçen tasarımcı bütün detayları düşünmüş.
Dinlenme alanında bulunan belki de bütün tasarımın en çekici özelliği. Yemek öncesi, tam da havada tatlı bir akşamüstü esintisi varken bu hamakta dinlenmek büyük bir keyif olsa gerek. Sonrasında havuzun tadını çıkarıp hemen ardından yemeğe koyulabilirsiniz. Keyifli vakit geçirmek için muhteşem bir fikir.