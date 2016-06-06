Havuzu ve açık hava mutfağıyla sıradışı bir veranda

Yılın her dönemi kullanabileceğiniz açık hava alanlarını seviyorsanız siz de bir veranda tutkunu olabilirsiniz. Özellikle ilkbahar yaz aylarında misafirleriniz ya da ailenizle birlikte keyifli vakit geçirebileceğiniz, açık veya yarı açık alanlara sahip olmayı istemez miydiniz? O halde size güzel bir haberimiz var. Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere modüler özelliğe sahip sıradışı bir veranda projesi tanıtacağız. Veranda denince gözünde tam olarak canlanan şey ne ise unutun! Bu verandanın çok farklı bir yapısı var. Öncelikle genel veranda tanımına bir bakalım. Verandalar; yapıların zemin katında ya da zemin kat ile aynı hizada olacak şekilde planlanmış, üzeri, farklı materyallerden üretilebilen pergola ya da çatılarla kapatılmış, açık, yarı açık veya kapalı balkon ya da sundurmalardır. Western filmlerinde rastlayabileceğiniz, sallanan sandalyesinde uyuklayan kovboy şapkalı ihtiyarın oturduğu tahta korkuluklu alan da veranda olarak sayılabilir, modern villaların bahçesinde bulunan, açık hava mutfağı ve havuzu olan yapılar da. Bu yönden bakıldığında verandaları birçok farklı yapıda bulmanın mümkün olduğunu görebilirsiniz. Bu tanıtacağımız projede ise size modüler bir verandadan bahsedeceğiz. Set halinde ister bahçenize, ister terasınıza, isterseniz bir sitenin toplu kullanım alanına inşa ettirebileceğiniz bu proje hem bireysel hem toplu kullanım için uygulanabiliyor. Site içerisinde bulunan bir apartman dairesinde yaşıyorsunuz ve sitenizde veranda inşa edilebilecek bir alan var, o halde hiç düşünmeden bu projeyi uygulayabilir ve komşularınızla birlikte havuz başı barbekü partisi verebileceğiniz bir alana kavuşmuş olabilirsiniz. Ya da evinizin bahçesine veya terasınıza uygulayarak yalnızca size özel bir havuz, açık hava mutfağı ve yemek alanından oluşan verandaya kavuşabilirsiniz. Bu muhteşem modüler veranda projesinin sahibi Brezilya'dan Villa Arquitetura adlı mimarlık firması. Bu yaratıcı fikri daha yakından tanımak için gelin bütün detaylarına birlikte göz atalım.

Hali hazırda bir verandanız varsa ve dekorasyonu için fikirler arıyorsanız sizin için de önerilerimiz olabilir. “Veranda dekorasyonu: Mobilyalar ve aksesuarlar” başlıklı yazımızda veranda dekorasyonu hakkında işe yarar fikirler bulabilirsiniz.