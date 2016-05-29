Derli toplu bir salon için 12 fikir

Kırık beyazla koyu grilerin yoğunlukta olduğu bir başka salon tasarımına geçiyoruz. Her iki renk de göz yoran baskın renkler olmadığı için ikisinin uyumu derli toplu bir salon izlenimi vermek için ideal. Ancak salonun sönük kalmaması için bir şeyler yapmak gerekiyor. Tasarımcısı bu soruna çözüm olarak siyah beyaz desenli ilgi çekici bir halı kullanmayı düşünmüş. Sonuca bakınca başarılı olduğunu söyleyebiliriz.