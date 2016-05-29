Derli toplu bir salon için 12 fikir

Bugün temiz ve derli toplu bir salon dekorasyonu için evinizde uygulayabileceğiniz birtakım basit ama iş gören küçük dekorasyon fikirlerini derledik. Oturma odanızı tasarlarken ilham vermesini umuyoruz.
Konuklarınızı evinize davet ettiğinizde düzenli ve temiz bir mekana girdikleri hissine kapılmalarını istiyorsanız yapabileceğiniz en basit şey tüm mobilyaları beyaz satın almak. Temizliği sembolize eden beyaz rengi özellikle titiz ev sahipleri için en ideal renk. Tamamen beyaz eşyaların salonunuzu donuk göstereceği endişesine kapılmayın. Bu örnekte olduğu gibi koyu tonlu halılar kullanarak dengeyi sağlayabilirsiniz.
Fotoğraftaki salon AS Tasarım Mimarlık imzalıdır.
Evi derli toplu gösteren şeylerden biri de çok fazla renk kullanmamakla beraber odağı bir noktada toplamaktır. Böylece dikkatler belli bir objeye toplandığında çok fazla eşya veya aksesuar kullansanız bile kalabalık nesneler göz yormaz. Resimdeki örnekte tv ünitesinin dayandığı duvar fıstık yeşiline boyanarak tüm ilgi orada toplanmış.
Tamamen beyaz mobilyaların kullanıldığı salon tasarımını görmüştük. Bu örneğimizde ise oldukça geniş bir salonda yeteri kadar eşya bulunuyor. Zaten gereksiz mobilya kullanılmadığına göre renk kullanmak riskli olmaz. Tavan, zemin ve duvarlar olmak üzere açık tonlar tercih edilmiş. O halde koltuklardan biri baskın renkte olabilir.
Kırık beyazla koyu grilerin yoğunlukta olduğu bir başka salon tasarımına geçiyoruz. Her iki renk de göz yoran baskın renkler olmadığı için ikisinin uyumu derli toplu bir salon izlenimi vermek için ideal. Ancak salonun sönük kalmaması için bir şeyler yapmak gerekiyor. Tasarımcısı bu soruna çözüm olarak siyah beyaz desenli ilgi çekici bir halı kullanmayı düşünmüş. Sonuca bakınca başarılı olduğunu söyleyebiliriz.
Genelde büyük ve lüks salon örneklerini görsek de daha küçük ve sade döşenmiş oturma odası dekorasyonu hazırlamak da mümkün. Basitliği kadar her bir eşyanın kutuyu andırması odaya ilginç bir hava katmış. Bu sayede hem mütevazi hem de kendine has bir stil oluşturabiliyor.
Chesterfield koltuklar bulundukları mekana şıklık getiren her salonda görmek isteyeceğimiz mobilyalar. Bu örnekte olduğu gibi farklı renk ve kumaştaki koltuklarla da kullanılabilirler. Deri koltuk zaten dikkat çekici bir mobilya olduğu için yer zemini ve diğer öğeleri aynı tonda seçerseniz her şeye rağmen düzenli ve sade bir salon elde edebilirsiniz.
Bir başka deri koltuk örneğinde bu defa dümdüz sade gri bir koltuk görüyoruz. Kullanılan diğer mobilyalar ise derinin mat parlaklığına uyum sağlamak için ışıltılı yüzeylere sahip. Ancak yine de tüm bu parlaklık dikkat dağıtıcı değil. Çünkü eşyaların çoğu soft tonlarda olup aksine huzur ve dinginlik sağlıyor.
Bu örnekte görebileceğiniz üzere minderleri işlevsel olarak kullanabilirsiniz. Yeşil puantiyeli koltukla bej rengi tekli koltuğun görünürde hiçbir bağlantısı yok. Ancak puantiyeli bir minderle bu sorun kolayca halloluyor. Böylece salonu süslemek için bir yığın aksesuar kullanmanıza da gerek kalmadı.
Genelde büyük ve lüks salon örneklerini görsek de daha küçük ve sade döşenmiş oturma odası dekorasyonu hazırlamak da mümkün. Basitliği kadar her bir eşyanın kutuyu andırması odaya ilginç bir hava katmış. Bu sayede hem mütevazi hem de kendine has bir stil oluşturabiliyor.
Sarı beyaz uyumu gördüğümüz salonda özellikle canlı sarı duvarlar dekorasyona dinamizm katmış. Baskın bir renk kullanmak ancak göz karmaşası yaratmak istemiyorsanız rengi mobilyalar yerine duvarlar için değerlendirebilirsiniz. Böylece beyaz ve sade koltuklarınızla temiz bir ambiyans oluşturabilirsiniz.
Kelimenin gerçek anlamıyla derli toplu bir oda karşımızda. Göze çarpmayan sade mobilyalardan oluşan salonda koltuklar arasındaki geniş alana masa yerleştirilmemiş. Ek olarak duvarlar da bomboş. Eşya o kadar az ki kendiliğinde toplu duran bir oda. Aşırı sadelik sevenler düşünebilir.
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