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Derli toplu bir salon için 12 fikir

nihal e. nihal e.
Durlet Newport by Alain Monnens, KwiK Designmöbel GmbH KwiK Designmöbel GmbH Modern Oturma Odası
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Bugün temiz ve derli toplu bir salon dekorasyonu için evinizde uygulayabileceğiniz birtakım basit ama iş gören küçük dekorasyon fikirlerini derledik. Oturma odanızı tasarlarken ilham vermesini umuyoruz. 

​Tamamen beyaz

C.A.ŞEKERCİ ALSANCAK EVİ, As Tasarım - Mimarlık As Tasarım - Mimarlık Modern Yemek Odası
As Tasarım – Mimarlık

C.A.ŞEKERCİ ALSANCAK EVİ

As Tasarım - Mimarlık
As Tasarım – Mimarlık
As Tasarım - Mimarlık

Konuklarınızı evinize davet ettiğinizde düzenli ve temiz bir mekana girdikleri hissine kapılmalarını istiyorsanız yapabileceğiniz en basit şey tüm mobilyaları beyaz satın almak. Temizliği sembolize eden beyaz rengi özellikle titiz ev sahipleri için en ideal renk. Tamamen beyaz eşyaların salonunuzu donuk göstereceği endişesine kapılmayın. Bu örnekte olduğu gibi koyu tonlu halılar kullanarak dengeyi sağlayabilirsiniz.

Fotoğraftaki salon AS Tasarım Mimarlık imzalıdır.

​Bir duvarı boyamak

Un séjour "Exotic-Zen", MJ Intérieurs MJ Intérieurs Minimalist Oturma Odası
MJ Intérieurs

MJ Intérieurs
MJ Intérieurs
MJ Intérieurs

Evi derli toplu gösteren şeylerden biri de çok fazla renk kullanmamakla beraber odağı bir noktada toplamaktır. Böylece dikkatler belli bir objeye toplandığında çok fazla eşya veya aksesuar kullansanız bile kalabalık nesneler göz yormaz. Resimdeki örnekte tv ünitesinin dayandığı duvar fıstık yeşiline boyanarak tüm ilgi orada toplanmış.

​İki renkten oluşan koltuklar

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Tamamen beyaz mobilyaların kullanıldığı salon tasarımını görmüştük. Bu örneğimizde ise oldukça geniş bir salonda yeteri kadar eşya bulunuyor. Zaten gereksiz mobilya kullanılmadığına göre renk kullanmak riskli olmaz. Tavan, zemin ve duvarlar olmak üzere açık tonlar tercih edilmiş. O halde koltuklardan biri baskın renkte olabilir.

Dikkat çekici bir halı

Woning te Nijverdal, Hoogsteder Architecten Hoogsteder Architecten Modern Oturma Odası Cam Beyaz
Hoogsteder Architecten

Hoogsteder Architecten
Hoogsteder Architecten
Hoogsteder Architecten

Kırık beyazla koyu grilerin yoğunlukta olduğu bir başka salon tasarımına geçiyoruz. Her iki renk de göz yoran baskın renkler olmadığı için ikisinin uyumu derli toplu bir salon izlenimi vermek için ideal. Ancak salonun sönük kalmaması için bir şeyler yapmak gerekiyor. Tasarımcısı bu soruna çözüm olarak siyah beyaz desenli ilgi çekici bir halı kullanmayı düşünmüş. Sonuca bakınca başarılı olduğunu söyleyebiliriz.

Kutu gibi bir oda

LK&1048, LK&Projekt GmbH LK&Projekt GmbH Modern Oturma Odası
LK&amp;Projekt GmbH

LK&Projekt GmbH
LK&amp;Projekt GmbH
LK&Projekt GmbH


Genelde büyük ve lüks salon örneklerini görsek de daha küçük ve sade döşenmiş oturma odası dekorasyonu hazırlamak da mümkün. Basitliği kadar her bir eşyanın kutuyu andırması odaya ilginç bir hava katmış. Bu sayede hem mütevazi hem de kendine has bir stil oluşturabiliyor.

​Deri koltuk şıklığı

homify Klasik Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Chesterfield koltuklar bulundukları mekana şıklık getiren her salonda görmek isteyeceğimiz mobilyalar. Bu örnekte olduğu gibi farklı renk ve kumaştaki koltuklarla da kullanılabilirler. Deri koltuk zaten dikkat çekici bir mobilya olduğu için yer zemini ve diğer öğeleri aynı tonda seçerseniz her şeye rağmen düzenli ve sade bir salon elde edebilirsiniz.

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​Yumuşak tonlar

Bodrum K-S Evi homify Minimalist Oturma Odası iç mimari tasarım,iç mimari uygulama,tadilat
homify

Bodrum K-S Evi

homify
homify
homify

Bir başka deri koltuk örneğinde bu defa dümdüz sade gri bir koltuk görüyoruz. Kullanılan diğer mobilyalar ise derinin mat parlaklığına uyum sağlamak için ışıltılı yüzeylere sahip. Ancak yine de tüm bu parlaklık dikkat dağıtıcı değil. Çünkü eşyaların çoğu soft tonlarda olup aksine huzur ve dinginlik sağlıyor.

​Minder kullanımı

Putmans Barn, Hampshire Design Consultancy Ltd. Hampshire Design Consultancy Ltd. Kırsal Oturma Odası Yeşil
Hampshire Design Consultancy Ltd.

Putmans Barn

Hampshire Design Consultancy Ltd.
Hampshire Design Consultancy Ltd.
Hampshire Design Consultancy Ltd.

Bu örnekte görebileceğiniz üzere minderleri işlevsel olarak kullanabilirsiniz. Yeşil puantiyeli koltukla bej rengi tekli koltuğun görünürde hiçbir bağlantısı yok. Ancak puantiyeli bir minderle bu sorun kolayca halloluyor. Böylece salonu süslemek için bir yığın aksesuar kullanmanıza da gerek kalmadı.

​Kutu bir oda

homify Modern Oturma Odası Yeşil
homify

homify
homify
homify

Genelde büyük ve lüks salon örneklerini görsek de daha küçük ve sade döşenmiş oturma odası dekorasyonu hazırlamak da mümkün. Basitliği kadar her bir eşyanın kutuyu andırması odaya ilginç bir hava katmış. Bu sayede hem mütevazi hem de kendine has bir stil oluşturabiliyor.

​Sarı duvarlar

homify Modern Oturma Odası Sarı
homify

homify
homify
homify

Sarı beyaz uyumu gördüğümüz salonda özellikle canlı sarı duvarlar dekorasyona dinamizm katmış. Baskın bir renk kullanmak ancak göz karmaşası yaratmak istemiyorsanız rengi mobilyalar yerine duvarlar için değerlendirebilirsiniz. Böylece beyaz ve sade koltuklarınızla temiz bir ambiyans oluşturabilirsiniz.

​Basit tasarımlar

Durlet Newport by Alain Monnens, KwiK Designmöbel GmbH KwiK Designmöbel GmbH Modern Oturma Odası
KwiK Designmöbel GmbH

KwiK Designmöbel GmbH
KwiK Designmöbel GmbH
KwiK Designmöbel GmbH

Kelimenin gerçek anlamıyla derli toplu bir oda karşımızda. Göze çarpmayan sade mobilyalardan oluşan salonda koltuklar arasındaki geniş alana masa yerleştirilmemiş. Ek olarak duvarlar da bomboş. Eşya o kadar az ki kendiliğinde toplu duran bir oda. Aşırı sadelik sevenler düşünebilir.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Yatak odanızı canlandıracak 10 dekorasyon fikri’ başlığına bakabilirsiniz.

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