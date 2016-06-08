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İnce uzun bir mutfak nasıl döşenir

Homify Homify
homify Modern Mutfak
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Mutfak dekorasyonu için hazırlık yaparken magazin dergilerinde gördüğünüz birçok model aklınızı çelebilir. Onlarca sıradışı stili, modern aksesuarı görünce dekorasyonlarınıza uygulamak istemenizi anlayabiliyoruz ancak mutfak dekorasyonu yaparken tercihlerinizi mutfağınızın mimari özelliklerine göre yapmak zorunda kalabilirsiniz. Eğer mutfağınızın mimarisi uzun ince bir yapıya sahipse dekorasyonda dikkat etmeniz gereken bazı detaylar olacaktır. Homify ekibi olarak bu yazımızı ince uzun mutfakların dekorasyonlarına ayırıyoruz. Birbirinden güzel örnek dekorasyonlar ile birlikte sunacağımız fikir ve öneriler ince uzun mutfak dekorasyonunuz için yol gösterici olabilir. Uygulayabileceğiniz modüler mobilya modellerinden ışıklandırma özelliklerine kadar birçok önemli detayı bu yazıda bulabilirsiniz.

Mutfağınızın mimari yapısı ile ilgili tek sıkıntı uzun ve ince olması değilse daha küçük mutfaklar için ölçülerine göre dekorasyon önerileri sunan “Mutfak boyutlarına uygun dekorasyonlar” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz.

Doğru mobilya seçimi

Feng Shui Uygulama, Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Modern Mutfak
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

Feng Shui Uygulama

Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

Mutfağını yalnızca mutfak olarak değil yemek odası olarak da kullanmayı planlıyorsanız ya da küçük de olsa bir kahvaltı masası bulundurmaktan yanaysanız mobilya seçiminize çok dikkat etmeniz gerekir. Uzun ince mutfaklar için en ideal masa seçimi açılır kapanır modeller ya da duvara monte edilen modeller olacaktır. Hem alan tasarrufu sağlayan hem de istediğiniz zaman kapanabilen modüler masalar uzun ince mutfağınız için en uygun seçim olacaktır. Feng Shui Akademisi tarafından tasarlanan bu mutfak uzun ince yapısına rağmen son derece kullanışlı ve şık görünüyor.

Depolama alanları

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Bir mutfağın en önemli ihtiyacı olan depolama alanlarını uzun ince mutfağınıza nasıl yerleştireceğinizi düşünüyorsanız bu dekorasyonu dikkate alın. Bir duvarın tamamını gömme dolap olarak değerlendiren bu dekorasyon uzun ince mutfakların depolama alanı sorununu kökten çözmüş gibi görünüyor. Üstelik son derece modern ve şık bir yöntemle.

Parlak zemin

SANABEL KONAKLARI, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Mutfak
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

SANABEL KONAKLARI

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Uzun ince mutfakların en büyük dezavantajı karanlık bir çehreye sahip olmaları olabilir. Doğru şekilde dekore edilmezlerle uzun ince mutfaklar çok boğucu ve karanlık görünebilir çünkü ışığın yeterince yansıma yüzeyi olmayacaktır. Bu nedenle uzun ince bir mutfak dekore ederken yansıtıcı yüzeyleri bol tutmakta fayda var. Bunun en iyi yolu da parlak bir zeminden geçiyor. Ne renk olursa olsun, parlak ve cilalı bir zemin döşemesi mutfağınızı aydınlatmanıza yardımcı olacaktır.

Çok işlevli mutfak adası

Modern and Bold Kitchen Diner homify Modern Mutfak Siyah kitchen,black,white,marble,work surfaces,modern,large
homify

Modern and Bold Kitchen Diner

homify
homify
homify

Uzun ince mutfak denince aklınıza yalnızca kapalı mutfaklar gelmesin. Açık mutfaklarda da uzun ince bir mimarinin dezavantajları olabilir. Bunun için en iyi çözüm ise mutfak adalarıdır. Çok işlevli mutfak adaları kullanarak uzun ince mutfağınıza fonksiyonellik kazandırabilirsiniz. Hem kahvaltı masası, hem tezgah hem de depolama alanı görevi gören mutfak adaları açık mutfaklarda kurtarıcı olabilir.

Beyaz fon

The Bath Shaker Kitchen by deVOL deVOL Kitchens Endüstriyel Mutfak
deVOL Kitchens

The Bath Shaker Kitchen by deVOL

deVOL Kitchens
deVOL Kitchens
deVOL Kitchens

Uzun ince mutfakların aydınlık sorununu çözmek için atılabilecek adımlardan birisi de beyaz bir fon kullanmaktır. Tavan, zemin, duvar hatta dolaplarda beyaz rengi seçerek mutfağınızı aydınlatabilir ve daha geniş bir görüntü sağlayabilirsiniz.

Karşılıklı tezgah

Abney News N16 - Appartment ESB Flooring Klasik Mutfak
ESB Flooring

Abney News N16 – Appartment

ESB Flooring
ESB Flooring
ESB Flooring

Uzun ince mutfaklarda tezgah ve kullanım alanlarınızı artırmak için uygulayacağınız en etkili çözümlerden biri de karşılıklı tezgah olabilir. Uzun ince mutfakta karşılıklı iki duvarı tezgah olarak planlarsanız kullanım alanınızı artırmış olabilirsiniz. Üstelik çok daha pratik bir şekilde. Bu dekorasyonda karşılıklı tezgahların kullanım şeklini örnek alabilirsiniz.

Parlak ışıklandırmalar

Kitchen homify Modern Mutfak
homify

Kitchen

homify
homify
homify

Dar ve uzun ince mutfaklarda son derece etkili olacak çözümlerden biri de parlak ışıklandırmalardır. Özellikle tezgah üzerine uygulanan spot ışıklandırmalar mutfağınızın daha geniş görünmesini ve daha aydınlık olmasını sağlayacaktır. Bu sayede mutfağınızın mimari özelliği ne olursa olsun fonksiyonellik ve şıklık kazanabilirsiniz.

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