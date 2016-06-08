İnce uzun bir mutfak nasıl döşenir

Mutfak dekorasyonu için hazırlık yaparken magazin dergilerinde gördüğünüz birçok model aklınızı çelebilir. Onlarca sıradışı stili, modern aksesuarı görünce dekorasyonlarınıza uygulamak istemenizi anlayabiliyoruz ancak mutfak dekorasyonu yaparken tercihlerinizi mutfağınızın mimari özelliklerine göre yapmak zorunda kalabilirsiniz. Eğer mutfağınızın mimarisi uzun ince bir yapıya sahipse dekorasyonda dikkat etmeniz gereken bazı detaylar olacaktır. Homify ekibi olarak bu yazımızı ince uzun mutfakların dekorasyonlarına ayırıyoruz. Birbirinden güzel örnek dekorasyonlar ile birlikte sunacağımız fikir ve öneriler ince uzun mutfak dekorasyonunuz için yol gösterici olabilir. Uygulayabileceğiniz modüler mobilya modellerinden ışıklandırma özelliklerine kadar birçok önemli detayı bu yazıda bulabilirsiniz.

Mutfağınızın mimari yapısı ile ilgili tek sıkıntı uzun ve ince olması değilse daha küçük mutfaklar için ölçülerine göre dekorasyon önerileri sunan “Mutfak boyutlarına uygun dekorasyonlar” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz.