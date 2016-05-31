Türkiye'den en güzel antreler

Son örneğimiz zarif mobilya tercihiyle göz alıcı hale gelen bir tasarım. Kapının hemen yanındaki geniş duvarlar akıllıca değerlendirilerek sofistike bir dekor hazırlanmış. Alışıldık ayna masa ikilisi yerine bu defa tablo masa kullanılmış. Masanın iki yanında da iki adet alçak puf bulunuyor. Böylesi geniş bir antreyi olabilecek en iyi şekilde hazırlamışlar denebilir.

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