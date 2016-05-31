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Türkiye'den en güzel antreler

nihal e. nihal e.
Yeşil Vadi Erguvan Evi, İstanbul., BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK Eklektik Koridor, Hol & Merdivenler
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Oturma odası kadar özenilmese de antre dekorasyonu gün geçtikçe daha çok üzerine titizlenilen bir alan. Günümüzde ülkemizden de son derece başarılı antre tasarımları çıkıyor. Bugün birbirinden güzel antre örneklerini derlediğimiz yazıyı inceleyerek antre dekorasyonu hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. 

​Seçkin zevklere hitap eden mekan

homify Modern Koridor, Hol & Merdivenler
homify

homify
homify
homify

İlk örneğimiz Hebart Mimarlık Dekorasyon'un bir antre tasarımı. Üst katlara erişim sağlayan bir merdiven ile favori antre mobilyalarından bir ayna ile iki ayaklı duvara monte bir masa görüyoruz. Yerde bir saksı ile biblo da bulunuyor. Ama ilgi daha çok ışıklı merdivenlerde diyebiliriz.

​İhtişamlı bir ev

Yeşil Vadi Erguvan Evi, İstanbul., BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK Eklektik Koridor, Hol & Merdivenler
BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK

Yeşil Vadi Erguvan Evi, İstanbul.

BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK
BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK
BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK

İkinci örneğimiz oldukça lüks bir daire. Tüm odaların ve merdivenin bağlantı noktası antre evin kendisi gibi görkemli döşenmiş. Özellikle modern avize ve ona eşlik eden süslü masa küçük bir saray izlenimi yaratıyor adeta. Her bir detayı ayrı bir ihtişam barındıran mekan gerçekten göz alıcı.

​Akdeniz esintisi

Villa Sapanca, Villa Sapanca Butik Konukevi Villa Sapanca Butik Konukevi Akdeniz Koridor, Hol & Merdivenler
Villa Sapanca Butik Konukevi

Villa Sapanca

Villa Sapanca Butik Konukevi
Villa Sapanca Butik Konukevi
Villa Sapanca Butik Konukevi

İki yanı camlı büyük kırmızı kapısıyla güzel bir karşılama yapabileceğiniz Villa Sapanca'nın girişi yazlık bir mekana girdiğinizi hissettiriyor. Can alıcı kırmızı rengine damask yer zemini eşlik ederken rol çalmayan avize ve diğer aksesuarlar antreyi daha da davetkar hale getirmiş.

​Işıltılı beyazlık

Gold Towers Konut, Treso İç Mimarlık Treso İç Mimarlık Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Treso İç Mimarlık

Gold Towers Konut

Treso İç Mimarlık
Treso İç Mimarlık
Treso İç Mimarlık

Akdeniz havasından modern bir daireye geçiş yapıyoruz. Bu defa açık tonların hakim olduğu parlak yüzeylerle şıklığın doruğuna ulaşan bir antre tasarımı görmekteyiz. Gri duvarlardan başka her şeyin beyaz olduğu mekanda lüks tavan ışıklandırması ayna ve zeminde kullanılan mermer sayesinde daha da ışıltılı görünüyor.

Fotoğraftaki antre Treso İç Mimarlık tasarımıdır.

​Etnik unsurlar

Ü.Y Evi Çekmeköy, STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. Modern Koridor, Hol & Merdivenler
STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Ü.Y Evi Çekmeköy

STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Bir başka modern antre örneğinde yuvarlak ayna ile ayakları olmayan duvara monte masa, kullanılan diğer objelerle birlikte son derece çağdaş bir tarza sahip. Yalnızca yerdeki kilim hariç. Daha yöresel bir desene sahip kilim ise bu modern antreye ilginç bir tezatlık katmış. Ancak mekan bunu kaldıracak bir dekorasyona sahip olduğu için tuhaf durmuyor.

​Ahşap antre

Eingangsbereich, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH İskandinav Koridor, Hol & Merdivenler Cam Şeffaf
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

İskandinav stil bir antre örneği gördüğümüz tasarımda yoğun bir ahşap kullanımı var. Başta yer zemini olmak üzere kapı ve merdivenlerde de ahşap tercih edilmiş. Böylece beyaz rengi kullanılmasına rağmen donuk bir ortam oluşmamış. Camlı kapıları sayesinde oldukça ferah ve sıcak bir mekan.

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​Çağdaş ve elegan

ON THE BEACH III / BODRUM SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI. Modern Koridor, Hol & Merdivenler
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.

ON THE BEACH III / BODRUM

SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.

Bodrum'da olmasından mütevellit yazlık evlere has camlı dış kapı bulunan antrede bu açıdan bakınca hiçbir mobilya veya aksesuar görünmemesine rağmen yine de sıkıcı ve boş bir dekorasyona sahip değil. Bunun en önemli sebebi hiçbir eşyaya ihtiyaç duymadan mekanın kendiliğinden göz alıcı olması.

​Taş duvarlar

homify Modern Koridor, Hol & Merdivenler
homify

homify
homify
homify

Küçük bir koridordan geçtikten sonra geniş hole ulaşılan mekanda merdivenin bulunduğu taşlı duvar rustik bir esinti yaratmış. Mobilya olarak ise merdiven başına konan geniş kırmızı puf koltuk rengiyle fark yaratıyor. Son olarak tüm antreyi kaplayan kelebek desenli halılar biraz göz yorucu olsa da mekana dinamizm katıyor.

​Klasik zarafet

homify Klasik Koridor, Hol & Merdivenler
homify

homify
homify
homify

Bir ayna üzerinden daire kapısını gördüğümüz fotoğrafta antre son derece şık döşenmiş. Desenli ve gösterişli bir çerçeveye sahip aynaya iki duvar lambası eşlik ediyor. Kalan diğer mobilyalar; masa ve sandalye ise oymalı ayak tasarımlarıyla klasik stilin en nadide örneklerinden birini teşkil ediyor.

​Göz alıcı sadelik

hol J.Design Modern Koridor, Hol & Merdivenler Beyaz
J.Design

hol

J.Design
J.Design
J.Design

Orta kısmında iki adet dore renkli çizgi bulunan geniş daire kapısı kendine has tasarımıyla mekanı ilginç hale getirmiş. Dairenin kapısının iki yanında bulunan cam bölmeler antreye doğal gün ışığı sağlıyor. Kapının hemen yanın küçük bir ayakkabılık var. Ancak kapıdan sonra diğer ilgi çekici unsur kesinlikle halı.

​Antre mobilyaları

Home Design , KC DEKOR VE MOBİLYA DEKORASYON KC DEKOR VE MOBİLYA DEKORASYON Modern Koridor, Hol & Merdivenler
KC DEKOR VE MOBİLYA DEKORASYON

Home Design

KC DEKOR VE MOBİLYA DEKORASYON
KC DEKOR VE MOBİLYA DEKORASYON
KC DEKOR VE MOBİLYA DEKORASYON

Son örneğimiz zarif mobilya tercihiyle göz alıcı hale gelen bir tasarım. Kapının hemen yanındaki geniş duvarlar akıllıca değerlendirilerek sofistike bir dekor hazırlanmış. Alışıldık ayna masa ikilisi yerine bu defa tablo masa kullanılmış. Masanın iki yanında da iki adet alçak puf bulunuyor. Böylesi geniş bir antreyi olabilecek en iyi şekilde hazırlamışlar denebilir.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Mutfakta tuğla duvar kullanımı ile en güzel örnekler’ başlığına göz atabilirsiniz.

Taş duvar kaplamaları: 8 Dekoratif fikir
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