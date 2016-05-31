Türkiye'den en güzel antreler

Oturma odası kadar özenilmese de antre dekorasyonu gün geçtikçe daha çok üzerine titizlenilen bir alan. Günümüzde ülkemizden de son derece başarılı antre tasarımları çıkıyor. Bugün birbirinden güzel antre örneklerini derlediğimiz yazıyı inceleyerek antre dekorasyonu hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.
İlk örneğimiz Hebart Mimarlık Dekorasyon'un bir antre tasarımı. Üst katlara erişim sağlayan bir merdiven ile favori antre mobilyalarından bir ayna ile iki ayaklı duvara monte bir masa görüyoruz. Yerde bir saksı ile biblo da bulunuyor. Ama ilgi daha çok ışıklı merdivenlerde diyebiliriz.
İkinci örneğimiz oldukça lüks bir daire. Tüm odaların ve merdivenin bağlantı noktası antre evin kendisi gibi görkemli döşenmiş. Özellikle modern avize ve ona eşlik eden süslü masa küçük bir saray izlenimi yaratıyor adeta. Her bir detayı ayrı bir ihtişam barındıran mekan gerçekten göz alıcı.
İki yanı camlı büyük kırmızı kapısıyla güzel bir karşılama yapabileceğiniz Villa Sapanca'nın girişi yazlık bir mekana girdiğinizi hissettiriyor. Can alıcı kırmızı rengine damask yer zemini eşlik ederken rol çalmayan avize ve diğer aksesuarlar antreyi daha da davetkar hale getirmiş.
Akdeniz havasından modern bir daireye geçiş yapıyoruz. Bu defa açık tonların hakim olduğu parlak yüzeylerle şıklığın doruğuna ulaşan bir antre tasarımı görmekteyiz. Gri duvarlardan başka her şeyin beyaz olduğu mekanda lüks tavan ışıklandırması ayna ve zeminde kullanılan mermer sayesinde daha da ışıltılı görünüyor.
Fotoğraftaki antre Treso İç Mimarlık tasarımıdır.
Bir başka modern antre örneğinde yuvarlak ayna ile ayakları olmayan duvara monte masa, kullanılan diğer objelerle birlikte son derece çağdaş bir tarza sahip. Yalnızca yerdeki kilim hariç. Daha yöresel bir desene sahip kilim ise bu modern antreye ilginç bir tezatlık katmış. Ancak mekan bunu kaldıracak bir dekorasyona sahip olduğu için tuhaf durmuyor.
İskandinav stil bir antre örneği gördüğümüz tasarımda yoğun bir ahşap kullanımı var. Başta yer zemini olmak üzere kapı ve merdivenlerde de ahşap tercih edilmiş. Böylece beyaz rengi kullanılmasına rağmen donuk bir ortam oluşmamış. Camlı kapıları sayesinde oldukça ferah ve sıcak bir mekan.
Bodrum'da olmasından mütevellit yazlık evlere has camlı dış kapı bulunan antrede bu açıdan bakınca hiçbir mobilya veya aksesuar görünmemesine rağmen yine de sıkıcı ve boş bir dekorasyona sahip değil. Bunun en önemli sebebi hiçbir eşyaya ihtiyaç duymadan mekanın kendiliğinden göz alıcı olması.
Küçük bir koridordan geçtikten sonra geniş hole ulaşılan mekanda merdivenin bulunduğu taşlı duvar rustik bir esinti yaratmış. Mobilya olarak ise merdiven başına konan geniş kırmızı puf koltuk rengiyle fark yaratıyor. Son olarak tüm antreyi kaplayan kelebek desenli halılar biraz göz yorucu olsa da mekana dinamizm katıyor.
Bir ayna üzerinden daire kapısını gördüğümüz fotoğrafta antre son derece şık döşenmiş. Desenli ve gösterişli bir çerçeveye sahip aynaya iki duvar lambası eşlik ediyor. Kalan diğer mobilyalar; masa ve sandalye ise oymalı ayak tasarımlarıyla klasik stilin en nadide örneklerinden birini teşkil ediyor.
Orta kısmında iki adet dore renkli çizgi bulunan geniş daire kapısı kendine has tasarımıyla mekanı ilginç hale getirmiş. Dairenin kapısının iki yanında bulunan cam bölmeler antreye doğal gün ışığı sağlıyor. Kapının hemen yanın küçük bir ayakkabılık var. Ancak kapıdan sonra diğer ilgi çekici unsur kesinlikle halı.
Son örneğimiz zarif mobilya tercihiyle göz alıcı hale gelen bir tasarım. Kapının hemen yanındaki geniş duvarlar akıllıca değerlendirilerek sofistike bir dekor hazırlanmış. Alışıldık ayna masa ikilisi yerine bu defa tablo masa kullanılmış. Masanın iki yanında da iki adet alçak puf bulunuyor. Böylesi geniş bir antreyi olabilecek en iyi şekilde hazırlamışlar denebilir.
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