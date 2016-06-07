Eski banyoların şaşırtıcı değişimleri

Eski banyo dekorasyonunuzdan sıkıldınız mı? Pas ve kireç tutmuş lavabo bataryaları, kirlenmiş duvarlar, solmuş fayanslar, siyahlaşmış köşe ve kenarlar banyoyu kullanırken keyfinizi kaçıran detaylardır öyle değil mi? Bu görüntüden sıkılıp banyonuzu yenilemeye karar verdiyseniz bu yazıda paylaşacağımız yenileme projeleri çok ilginizi çekebilir. Duvarlarından fayanslarına, mobilyalarından aksesuarlarına kadar yenilenen dekorasyonların yarattığı farklılık, banyo yenileme fikrinizi pekiştirecek. Öncesi ve sonrasıyla sunacağımız banyo yenileme projelerine gelin birlikte göz atalım.
Banyo dekorasyonunuzu kendiniz yenilemeyi planlıyorsanız, banyo dekorasyonunun en önemli parçası olan fayans seçimi hakkında fikir ve öneriler bulabileceğiniz “Banyo fayansları nasıl seçilir” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz.
Bu banyo dekorasyonunun ilk uygulandığında şık bir görünüme sahip olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak zamanla eskiyen ekipmanlar, kirlenen duvarlar ve derzleri siyahlaşan fayanslar banyoyu boğucu ve kirli bir görüntüye bürümüş. Temizleyerek içinden çıkılamayacak bir hale gelince çareyi yenilemekte bulan ev sahipleri bakın yenileme sonrası nasıl bir banyoya kavuşmuş.
Küveti yok edip yerine şık bir duşakabin ekleyen tasarımcılar, beyaz renkten ve taş döşeli zeminden faydalanarak muhteşem bir dekorasyon yaratmışlar. Banyo ekipmanlarının konumlarını değiştirerek daha kullanışlı bir yerleşim saplanmış ve duvarı kaplayan geniş ayna sayesinde hem mekan aydınlatılmış hem de kullanışlı bir dekorasyon oluşturulmuş.
Küvet ve lavabosu ile oldukça sıradan görünen bu banyo için kullanılamaz durumda diyemeyiz. Ancak modası geçmiş mozaikler, birbiri ile uyumsuz yer ve duvar döşemeleri bir yenilemeye ihtiyacı olduğunu doğruluyor. Espaces a Rever adlı firma tarafından yenilemeye alınan projenin son haline gelin birlikte bakalım.
Modern bir duşakabin ve geniş aynalar sayesinde ışıl bir ışıl bir banyoya dönüşen mekanda beyaz rengin avantajı da göze çarpıyor. Şık raf ve dolaplar, modern zemin döşemesi ve başarılı ışıklandırmanın mekana neler kazandırdığını rahatlıkla görebilirsiniz.
Çatı katında bulunan bu banyo alanını tamamen yıkan mimarlar kökten bir değişiklik planlıyor olmalılar. Tavandan penceresine kadar her detayı değişecek olan banyonun son haline bayılacaksınız.
Mermer döşeme ve beyaz rengin muhteşem bir buluşması olan bu banyo dekorasyonu gerçekten büyüleyici bir güzelliğe sahip. Oval formda tasarlanan küvet ve lavabonun banyoya kazandırdığı şıklık gözden kaçmıyor.
Bu banyo için de kökten bir değişikliğe gidilmiş. Duvarlardan tesisatına kadar her köşeye el atan mimarlar bu banyoyu bir sanat eserine dönüştürecek. Çatı penceresi sayesinde oldukça iyi aydınlanan bu alanda doğru bir dekorasyon neler mekana neler kazandıracak birlikte bakalım.
Zemin ve lavabo tezgahında ahşap malzeme kullanılarak dekorasyona şıklık kazandırılmış. Beyaz ve gri renklerin birleştirildiği banyo ekipmanları ise bu şıklığı özgün bir şekilde tamamlıyor. Çatı penceresi sayesinde mükemmel aydınlanan banyoda iç açıcı bir ferahlık var.
Zemin döşemesi ve duvar fayanslarının uyumsuzluğu bir yana oldukça eski moda ürünlerle dekore edildiğini görebilirsiniz. Nemlenmiş duvarlar ve açıkta kalan borular ile oldukça can sıkıcı görünen bu banyo bakın nasıl bir değişime uğruyor.
Göze kötü görünen her şeyin değiştirildiği mekanda göze ilk çarpan yenilik fayanslar ve duvarlar oluyor. Zeminin, küvet ve lavabonun da yenilendiği dekorasyonda beyaz ve gri renkler kullanılarak ferah bir ortam oluşturulmuş. Dekoratif ürünler ve şık aksesuarlarla sıcacık bir banyo haline getirilmiş.