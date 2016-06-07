Eski banyoların şaşırtıcı değişimleri

Eski banyo dekorasyonunuzdan sıkıldınız mı? Pas ve kireç tutmuş lavabo bataryaları, kirlenmiş duvarlar, solmuş fayanslar, siyahlaşmış köşe ve kenarlar banyoyu kullanırken keyfinizi kaçıran detaylardır öyle değil mi? Bu görüntüden sıkılıp banyonuzu yenilemeye karar verdiyseniz bu yazıda paylaşacağımız yenileme projeleri çok ilginizi çekebilir. Duvarlarından fayanslarına, mobilyalarından aksesuarlarına kadar yenilenen dekorasyonların yarattığı farklılık, banyo yenileme fikrinizi pekiştirecek. Öncesi ve sonrasıyla sunacağımız banyo yenileme projelerine gelin birlikte göz atalım.

Banyo dekorasyonunuzu kendiniz yenilemeyi planlıyorsanız, banyo dekorasyonunun en önemli parçası olan fayans seçimi hakkında fikir ve öneriler bulabileceğiniz “Banyo fayansları nasıl seçilir” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz.