Güzel bir bahçe için 9 tasarım fikri

Bahçeler özellikle havaların ısındığı bahar ve yaz aylarında açık konumu itibariyle evin favori mekanlarından biri haline gelir. Bilhassa yazlıkların bahçeleri şehrin gürültüsünden kaçıp derin bir nefes almak ve tüm senenin yorgunluğunu atmak için idealdir. Tabii arzu edilen çiçeklerle dolu yeşil bir alan ve rahat konforlu bir bahçe ortamı. Peki bunun dışında bahçenizi daha dekoratif hale getirmek için neler yapabilirsiniz? Bugünkü yazımızda bahçelerinize daha güzel ve estetik bir görünüm kazandırmak için uygulayabileceğiniz bir takım tasarım fikirlerini derledik. Bunlardan bazıları basit şeyler olmakla birlikte bazıları da epey masraflı. Siz de listelediğimiz tasarım fikirlerine göz atarak hem bahçeniz hem de bütçenize uygun dekoratif önerilerden ilham alabilirsiniz. Turumuz başlasın.
Bir bahçeyi iç açıcı gösteren hiç şüphesiz yemyeşil bitkiler ve renkli çiçeklerdir. Sizin için seçtiğimiz örnek tasarımda kır evi tarzında dekore edilmiş bir yapının bahçe kesitini görüyorsunuz. Bahçeyi böylesine çekici ve hoş gösteren başta da belirttiğimiz birbirinden göz alıcı renklere sahip çiçekler. Ek olarak bir de bina duvarında aslı duran yeşillikler görüyoruz. Bu da yapının kır evi stilini kuvvetlendirirken doğa ile de uyumlu olmasını da sağlıyor.
Gün boyunca, özellikle sıcak yaz gecelerinde bahçe serinlemek için en ideal alandır. Ancak güneş kaybolup hava kararınca bahçe de karanlık ve kuytu görünebilir. Dolayısıyla bu alanın aydınlık ve davetkar olabilmesi için ışıklandırılması gerekir. İster elektrikle ister mumla aydınlatılmış olsun ışıklı bir bahçe bir anda romantik ve nostaljik bir atmosfere bürünür, böylece açık havada vakit geçirmekten daha çok hoşlanırsınız.
Bitkilerin yanı sıra su, bahçe için önemli bir bileşendir. Elbette herkesin bütçesi yeterli olmasa da fotoğraftaki gibi bir dekoratif çeşme yemyeşil ve hayat dolu bir bahçeye çok yakışır. Eğer imkanınız varsa ve bahçeniz de genişse çeşme önerisini aklınızın bir köşesinde bulundurun.
Bir ağaç evden daha nostaljik ne olabilir? Özellikle çocuklarınızın bayılacağı ağaç evler gün boyu oyun oynayıp en çok vakit geçirdikleri yer haline dönüşür kısa zamanda. Çocuklar dışında yetişkinler için de ev ahalisinden uzaklaşıp kitap okumak için oldukça elverişli. Üstelik eliniz bu işlere yatkınsa ağaç evinizi çocuğunuzla beraber inşa edebilir, böylece eğlenceli olduğu kadar eğitici de bir deneyime dönüştürebilirsiniz.
Fotoğraftaki ağaç ev Kabaz tasarımıdır.
Ağaç evden daha lüks bir oturma birimine geçelim. Özellikle fotoğraftaki gibi modern bir çardak hem ailenizle hem de arkadaşlarınızla keyifli vakit geçirmek için son derece konforlu görünüyor.
Bahçeye küçük bir köprü yaptırmak kulağa ilk anda çılgınca gibi gelse de eğer bütçeniz varsa ve bahçenizden küçük bir dere yatağı geçiyorsa gayet işlevsel olabilir. Resimdeki gibi bir köprü hem ulaşımı sağladığı gibi hem de gayet şık görünüyor.
Sıcak aylarda bahçede vakit geçirmekten bahsedip durduk. Peki bahçenizde çardak veya ağaç ev bulunmuyorsa oturma sorununu nasıl halledeceksiniz? Elbette bir masa sandalye takımıyla. İster büyük ister küçük tüm bahçelere uygun bir masa takımı mutlaka vardır. Özellikle akşam yemeklerinizi bahçedeki takımda yiyebilir, gündüzleri de resimde gördüğünüz gibi tatlı çiçeklerle süsleyebilirsiniz.
Eğer konuk ağırlamaktan ve davetler vermekten hoşlanıyorsanız bahçenin içi kadar girişini de süslemek zorundasınız. Çünkü misafirlerinizin bahçenizle ilgili ilk izlenimi kapıda oluşur. Bahçe kapınız eğer sönük ve sıradan bir modelse dert etmeyin, ahşap veya metal dekoratif bir bahçe kemeriyle estetik bir giriş hazırlayabilirsiniz.
Bahçenizin güzel ve bakımlı olmasını istiyorsanız elbette bitkilerle uğraşmanız gerekir. Ancak bazen kendi haline bırakılan yabani bitkiler özenle hazırlanmış bir bahçeden çok daha iç açıcı durabilir. Bu gibi yabani otlarınız varsa mutlaka müdahale etmeyi düşünmeyin, eğer estetik duruyorsa kendi haline bırakabilirsiniz.
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