Güzel bir bahçe için 9 tasarım fikri



Bahçeler özellikle havaların ısındığı bahar ve yaz aylarında açık konumu itibariyle evin favori mekanlarından biri haline gelir. Bilhassa yazlıkların bahçeleri şehrin gürültüsünden kaçıp derin bir nefes almak ve tüm senenin yorgunluğunu atmak için idealdir. Tabii arzu edilen çiçeklerle dolu yeşil bir alan ve rahat konforlu bir bahçe ortamı. Peki bunun dışında bahçenizi daha dekoratif hale getirmek için neler yapabilirsiniz? Bugünkü yazımızda bahçelerinize daha güzel ve estetik bir görünüm kazandırmak için uygulayabileceğiniz bir takım tasarım fikirlerini derledik. Bunlardan bazıları basit şeyler olmakla birlikte bazıları da epey masraflı. Siz de listelediğimiz tasarım fikirlerine göz atarak hem bahçeniz hem de bütçenize uygun dekoratif önerilerden ilham alabilirsiniz. Turumuz başlasın.