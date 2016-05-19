Avcılar'da kentsel dönüşümün başarılı bir örneği

Sahil denince İstanbulluların aklına genellikle Caddebostan Sahili ya da Sarıyer gibi belli başlı yerler gelir. Oysa İstanbul'dan bunlardan başka daha pek çok sahil var. Üstelik bunların bir kısmı gerçekten görülmeye değer yerlerdir. Avcılar sahili bu görülmeye değer yerlerden biridir. Sadece deniz kıyısı olmasıyla değil, özellikle yaz akşamları cıvıl cıvıl havası, çay bahçeleri, dükkanları ve tüm bunlardan oluşan atmosferiyle gerçek anlamda özel bir yerdir burası. Bu bina da işte bu güzel sahili ön sıradan görüyor ve dış cephesiyle de ona komşuluk ediyor. Bu yüzden dış cephede tercih edilen ahşap ve yeşil ağırlıklı stil bölgeye son derece yakışmış ve güzel bir yaz havası estiriyor.