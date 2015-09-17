Köhne bir evin beklenmedik değişimi

Bir evin yapısını bozmadan onu radikal bir tarzda nasıl değiştirirsiniz? İşte bu sorunun cevabını Valensiya'da yer alan Lliberós isimli mimarlık firmasının göz kamaştırıcı projesinde bulduk. 2012'de yeniden yaratılan bu bina esasen yetmişli yılların sonlarında inşa edilmiş. Ve her ne kadar ev baştan aşağı yepyeni bir görünüm kazanmış olsa da aslında temel yapısına dokunulmamış. Dış görünümüyle büyüleyen bu radikal dönüşümün iç kısmı da hem fonksiyonel hem de modern bir estetik taşıyor. Buyurun hiç vakit kaybetmeden birlikte gezmeye başlayalım.