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Köhne bir evin beklenmedik değişimi

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Casa del Porche de Piedra, LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos Müstakil ev
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Bir evin yapısını bozmadan onu radikal bir tarzda nasıl değiştirirsiniz? İşte bu sorunun cevabını Valensiya'da yer alan Lliberós isimli mimarlık firmasının göz kamaştırıcı projesinde bulduk. 2012'de yeniden yaratılan bu bina esasen yetmişli yılların sonlarında inşa edilmiş. Ve her ne kadar ev baştan aşağı yepyeni bir görünüm kazanmış olsa da aslında temel yapısına dokunulmamış. Dış görünümüyle büyüleyen bu radikal dönüşümün iç kısmı da hem fonksiyonel hem de modern bir estetik taşıyor. Buyurun hiç vakit kaybetmeden birlikte gezmeye başlayalım.

Önce: Geleneksel bir veranda

homify
homify

homify
homify
homify

Evin içinde yüzme havuzu olan kocaman bir bahçesi var ve giriş kapısı da bu bahçeye açılıyor. Evin dış cephesinin eski görünümü son derece sıradan ve biraz da karaktersiz bir yapıya sahip. Ev sahipleri evin verandasının eski halinden daha geniş ve gündelik kullanım açısından daha konforlu olmasını, bahçeye ve havuza bakan, yaz ve bahar aylarında güneşin ve güzel havanın tadını çıkarabilecekleri bir alan yaratılmasını istemişler.

Sonra: Taş veranda

Casa del Porche de Piedra, LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos Müstakil ev
LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos

LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos
LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos
LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos

Evin verandasının ve dış cephesinin görünümünün değişimi tek kelime ile büyüleyici. Verandayı genişletmek için yenilenen çatı uzatılmış. Böylelikle veranda da yalnızca bahçeden eve geçiş alanı olmaktan çıkmış ve keyifli sosyal bir yaşam alanı haline gelmiş. Buna ek olarak merdiven kısmı da genişletilerek çok daha ferah ve fonksiyonel bir atmosfer yaratılmış.

Ahşap ve taşın doğal büyüsü

Casa del Porche de Piedra, LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos Müstakil ev
LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos

LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos
LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos
LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos

Ancak değişimler bu kadarla sınırlı değil. Evin dış cephesinin temel yapısına dokunulmadan yüzey taş kaplamayla döşenmiş ve çatıya taşıyıcı unsur olarak ahşap sütunlar eklenmiş. Böylece tüm ev, taş ve ahşabın doğal büyüsüyle göz kamaştırıcı bir eve dönüşmüş. 

(Ev yapımlarında kullanılan taş malzemeyi seviyorsanız Tüm dünyadan nefes kesen taş evler'i derlediğimiz yazımıza da mutlaka göz atmanızı tavsiye ederiz.)

Önce: Özensiz bir bahçe

homify
homify

homify
homify
homify

Evin dönüşümünü tam olarak görebilmek için bir kez daha dönüp bahçenin eski haline bakmamız gerekiyor. Söylediğimiz gibi evin dış mekanları oldukça geniş ve içinde bir de yüzme havuzu barındırıyor. Bahçenin eski halinde havuz beton yerden yükseltilmiş ve arka tarafında bir de basketbol alanı eklenmiş. Ev yenilenirken bahçenin daha sofistike, daha modern ve şık bir yaşam alanı haline getirilmesi hedeflenmiş.

Sonra: Çarpıcı bir bahçe

Casa del Porche de Piedra, LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos Müstakil ev
LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos

LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos
LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos
LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos

Bahçede de temel olarak alanların sınırları eski haliyle aynı tutularak bambaşka bir atmosfer yaratan değişiklikler uygulanmış. İlk olarak sıradan ve banal gri beton zemin kaldırım parkeleriyle kaplanarak modern bir estetik yaratılmış. Öte yandan yeşil alanların sınırları da evin dış cephe kaplamasına uyumlu olarak taşla çevrilmiş. Havuz da radikal olarak değişime uğrayan yerlerden biri. Daha dinamik ve ferahlatıcı bir etkiye sahip olacak şekilde yeninden tasarlanan havuz eskisinden çok daha elegan görünüyor.

Önce: Demode bir tasarım

homify
homify

homify
homify
homify

Yine geçmişe gidip dönüşüm öncesi sokaktan evin bahçesine açılan sıradan ve tasarım açısından bir karakteri olmayan giriş yoluna bakıyoruz. Yetmişli yıllardaki eski tip villaların bahçelerine benzeyen bu giriş yolu bir hayli demode görünüyor.

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Sonra: Mükemmel bir simetri

Casa del Porche de Piedra, LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos Rustik Balkon, Veranda & Teras
LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos

LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos
LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos
LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos

Giriş yolunda ve verandada yapılan değişiklikler sayesinde bahçenin görünümü mükemmel bir simetriye kavuşmuş. Demode çitler baştan aşağı yenilenerek evin dış cephesiyle uyumlu olarak doğal taşla örülmüş. Giriş kapılarının tasarımında da ahşap malzeme kullanılarak girişte de rustik ve elegan bir atmosfer yaratılmış.

İç mekanlar

Casa del Porche de Piedra, LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos Ankastre mutfaklar
LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos

LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos
LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos
LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos

Dışarıdan içeri doğru süzülüp iç yaşam alanlarına da bir göz atalım. Evin içindeki odalar da kapsamlı değişiklikler yapılarak dış cepheye uygun modern ve şık bir dizayn yaratılmış. Geniş ve ferah mutfak alanı ahşap pencere ve kapı çerçeveleriyle doğal ışıktan oldukça fazla yararlanıyor. Bu aydınlık havanın etkisi mutfak dolaplarının beyaz tercih edilmesiyle kuvvetlendirilmiş. Mutfak tezgahının mora çalan kırmızı rengi de odaya canlılık ve hareketlilik katıyor.

Aydınlık bir banyo

Casa del Porche de Piedra, LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos Akdeniz Banyo
LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos

LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos
LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos
LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos

Evin bütün pencerelerinde kullanılan ahşap doku banyoda da dikkat çeken tasarım unsurlarından biri. Dikdörtgen şeklindeki farklı tonların harmanlandığı fayanslar banyonun modern dokunuşu niteliği taşırken, mutfaktaki gibi açık renk hakimiyeti alana aydınlık ve ferah bir hava katıyor.

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