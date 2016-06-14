Tek kişilik alternatif ev örnekleri

Bu gün homify farkı ile Güney Kore'de tek kişik evleri geziyoruz. Evlerin çok pahalı olması nedeniyle artık tek kişilik evlerin ön plana çıkması ve pahalı evlere bir alternatif olması, talep yoğunluğuna sebep olmuş. Özellikle öğrenci gençlerin rağbet gösterdiği tek kişilik tek odadan ibaret bu evleri dizayn etmek, düzenlemek ve dekorasyonun fonksiyonel olmasını sağlamak çok önemlidir. Bu nedenle gençlere yol göstermesi amacıyla farklı tek kişilik evlerin nasıl dekore edildiğini ve nasıl fonksiyonel hale getirildiğini göreceksiniz. Dar alanları işlevsel hale getirmek ve mutlu yaşam alanları haline getirerek kullanmak hem insanlara huzur verir hem de daha rahat ve daha konforlu bir yaşam sunarak insan ömrüne pozitif katkı sağlar. Homify farkı ile alternatif tek kişilik evleri birlikte inceleyelim.
Bu oda yenileme çalışması yapılmadan, yeni bir oda yaratılmadan önce karamsar ve boğucu bir havaya sahip olduğu için oldukça kasvetli bir alan şeklinde. Küçük penceresi ile karanlık olan ve duvara yapıştırılmış olan koyu renkli fayanslar odayı daha karanlık bir oda haline getirmiş. Basit bir yatak ve konsol ile dekorasyon tamamlanmış. Kullanışsız, işlevsiz bir oda olarak kötü bir görünüme sahip bu oda yenileme çalışmasından sonra farklı bir oda haline gelmiş.
Bu örnek evimizde yine sade bir dekorasyon tercih edilmiş. Sade olmasına rağmen estetik ve modern bir oda dekorasyonu yapılarak yaşam alanı muhteşem bir alan haline getirilmiş. Duvarlar açık tonlarda boyanarak oda daha aydınlık bir oda haline getirilmiş. Duvarda asılı olan tv niş tv alanına yerleştirilmiş ve görsel açıdan daha sade ve daha modern bir oda ortaya çıkarılmış. Konsol yerine yatak ile uyumlu bir çalışma masası ile oda dekorasyonu çok şirin bir şekilde tamamlanmış.
Bu küçük oda yeniden dekore edilerek muhteşem bir oda haline getirilmiş ve depolama ve muhafaza alanları olarak küçük bir dolap tercih edilmiş. Bu sayede odanın hacmi daraltılmadan muhafaza alanı kullanışlı hale getirilmiş. Çalışma masası yanında yer alan bu dolap aynı zamanda çalışma dosyalarını da muhafaza edebileceğiniz bir dolap. Renk seçimleri de oda ile uyumlu bir şekilde yapılmış.
Tek kişilik odalar dar olduğu için fonksiyonel tasarımlar ile bu odaları daha kullanışlı hale getirmek şarttır. Bu nedenle çok amaçlı dolaplar tercih etmek çok akıllıca olacaktır. Örnek resimde yer alan çok amaçlı dolap yenileme çalışması yapılan odanın bir köşesine yerleştirilerek oda hem kullanışlı bir oda haline getirilmiş hem de oda daraltılmadan ihtiyaçlara cevap verilmiş.
Odanın banyosu kapının arkasında kalacak şekilde yerleştirilmiş. Banyo ve tuvalet odanın renkleri ile uyumlu bir şekilde tercih edilerek konsept olarak muhteşem güzellikte bir banyo ve tuvalet çıkarılmış. Sade ve zarif bir banyo odanın görselliğini de artırmış.
Odanın duvarını süslemek isterseniz basit bir kaç aksesuar ile bu durumu kotarabilirsiniz. Resimde olduğu gibi bir askı saksı ile çiçek yerleştirebilir ve odanın doğal olmasına katkıda bulunabilirsiniz. Odanızın duvarını süsleyerek görsel açıdan şık bir duvar ortaya çıkarabilirsiniz. Bu durum dışında yine askı süslemeleri ile odaya çıkarabilirsiniz.
Tek kişilik odalarda yemek yeme alanı oluşturmak isterseniz resimdeki gibi bir çalışma masası ve yemek barı yerleştirebilirsiniz. Bu sayee basit bir yemek salonu yaparak aynı zamanda çalışma masası şeklinde de kullanabilirsiniz. Renkli tabureler ile odanızı renklendirebilirsiniz.