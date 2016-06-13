70 m2 den küçük ferah ve şık ev dekorasyonları

Evinizi dekore ederken ferah ve aydınlık olması için mutlaka açık tonları tercih etmeniz gereklidir. Açık tonlar odanızın evinizin daha ferah ve daha aydınlık olmasını sağlayarak hem tasarruf etmenizi sağlar hem de huzurlu ve mutlu bir eve sahip olmanızı sağlar. Bu nedenle örnek resimde olduğu gibi açık tonları tercih ederek mobilyaları da açık tonlar ile uyumlu renklerden seçerek dar ama doğal ve ferah bir eve sahip olabilirsiniz.