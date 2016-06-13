70 m2 den küçük ferah ve şık ev dekorasyonları

Homify küçük ev fikirlerini inceleyerek 70 metre kare evleri yaşanabilir, mutlu ve huzurlu evler haline getirebilirsiniz. Stüdyo daire şeklinde daireler oluşturmak için Dall'openspce mimarlık ofisinin uzmanları tarafından hayata geçirilen küçük daire örneklerini incelemelisiniz. Bağımsız odalardan oluşan ve farklı dekorasyonlar ile birbirinden bağımsız evler şeklinde düşünebileceğiniz 70 ayları analiz ederek m2 den küçük ev örneklerini birlikte inceleyelim. Tüm detayları ile küçük odaların nasıl birer ev şeklinde dekore edildiğini görmek istiyorsanız homify farkı ile birlikte inceleyelim.
Eviniz küçük ise yapacağınız öncelikli işlem yaşam alanını daha fazla daraltmadan açık alanlar bırakmak olmalıdır. Açık alan ne kadar fazla olursa dar evlerin daha ferah ve daha huzurlu olmasını sağlarsınız. Örnek resimde yer alan oda dekorasyonunda imkanlar dahilinde geniş alanlar bırakılmış ve dekorasyon ferah, aydınlık ve şık bir şekilde yapılmıştır. Geniş pencereler ile doğal bir aydınlık oluşturulmuş ve keyifli bir oda ortaya çıkarılmış.
Evinizi dekore ederken ferah ve aydınlık olması için mutlaka açık tonları tercih etmeniz gereklidir. Açık tonlar odanızın evinizin daha ferah ve daha aydınlık olmasını sağlayarak hem tasarruf etmenizi sağlar hem de huzurlu ve mutlu bir eve sahip olmanızı sağlar. Bu nedenle örnek resimde olduğu gibi açık tonları tercih ederek mobilyaları da açık tonlar ile uyumlu renklerden seçerek dar ama doğal ve ferah bir eve sahip olabilirsiniz.
Eviniz dar veya küçük boyutlu ise stüdyo tasarımları tercih ederek yaşanabilir ve huzurlu bir eve sahip olabilirsiniz. Örnek resimde küçük bir evin stüdyo daire şeklinde dekore edilerek muhteşem güzellikte ve fonksiyonel bir ev haline getirilmiş halini görüyorsunuz. Beyaz renk ağırlıklı olarak dekore edilen bu ev ferah, şık ve zarif bir ev haline getirilmiş. Çalışma masası üzerine yapılan şık bir aydınlatma ile evin dekorasyonu tamamlanmış.
Küçük boyutlu evlerin şık ve zarif görünmesi için minimalsit düşüncelere sahip ev dekorasyonları yapmanız gereklidir. Sade bir şekilde yapacağınız dekorasyonları daha canlı hale getirmek için renkli desenler tercih ederek farklı bir dünya yaratabilirsiniz. Örnek resimde bir yatak odası şeklinde dekore edilmiş odanın renkli b ve zarif bir stilde dekore edilmiş halini görüyorsunuz. Evinize benzer bir dekorasyon yaparak zarif bir eve sahip olabilirsiniz.
Evinizi daha işlevsel hale getirebilmek adına fonksiyonel tasarımlara imza atmalısınız. Örnek resimde yer alan dekorasyonun benzerini evinize uyarlayarak şık bir eve sahip olabilirsiniz. Oda çerisine bir asma kat yapılmış ve asma kat bir yatak odası olarak dekore edilerek oda içinde fazla yer kaplaması önlenmiş. Benzer bir dekorasyon ile renkli ve daha işlevsel bir ev ortaya çıkarabilirsiniz.
Bir önceki örneğimizde yer alan asma katın üstten görünüşü bu şekildedir. Asma kat yatak odası olarak dekore edilmiş ve buraya ulaşım bir ahşap merdiven ile sağlanmış. Bu sayede evin küçük alanı içinde yatak odasının yer işgal etmesi önlenmiş. Ahşap tavan ve ahşap merdiven ile doğallık pekiştirilmiş ve doğal bir yatakta uyku keyfi yaşanması sağlanmış.