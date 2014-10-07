10 hayret verici ekolojik tasarım projesi

Yavaş yavaş Türkiye'de de yaygınlaşan trendin farkındasınızdır. Artık üzerinde eko, ekolojik, organik ya da bio gibi etiketler bulunan ürünler, eşdeğerlerinden daha pahalı olmalarına rağmen daha çok ilgi çekiyor. Bunda hem küresel ısınmayla birlikte artan çevre duyarlılığının, hem de özellikle gıda konusunda organik olmayan ürünlerdeki güvenilirlik sorunlarının payı var. Elbette bu trend kaçınılmaz biçimde moda, mobilya tasarımı ve dekorasyon gibi alanlarda da kendini gösteriyor. Günümüzde artık çevreci prensipleri dikkate alan, geri dönüşümlü ya da doğal malzemeleri kullanan tasarımcıların sayısı bir hayli artmış durumda.
Ekolojik prensipler artık yalnızca mobilya ve dekoratif unsurların tasarımında değil kimi zaman bütün bir evin mimarisinde ve dekorasyonunda uygulanabiliyor. Yukarıda da söylediğimiz gibi bu hem çevre bilincinin artması, hem de bilinçlenen tüketicilerin çevreye daha az zarar verecekleri ve özellikle ısınma anlamında tasarruf da edebilecekleri bu tarz evleri tercih etmesinin bir sonucu.
Bugünkü yazımızda ekolojik prensipleri ön planda tutan tasarımcıların ürünlerine bir göz atacağız. Seçtiğimiz ürünlerin hem trendlere uygun, hem estetik anlamda yetkin, hem işlevsel, hem de çevre dostu ve sürdürülebilirlik ilkesine uygun olmalarına özen gösterdik. İşte dünyanın dört bir yanındaki tasarımcıların elinden çıkma 10 göz alıcı ekolojik tasarım örneği:
İlk bakışta 'bu da nedir böyle' sorusu aklınızdan geçmiş olabilir. Minimalist yaklaşımla ortaya çıkarılan tasarım ürünlerinin bir güzel tarafı da bu; yani birden fazla kullanım ve işleve sahip olmaları. Örneğin bu enteresan dekoratif unsuru, tabure, sehpa, hatta bir komodin olarak kullanabilirsiniz. Hem güvenilir, hem uzun ömürlü, hem işlevli, hem de estetik anlamda çok hoş görünen bu mobilyanın tasarımcıları malzeme olarak, gemi yapımında da kullanılan ve çevre prensiplerine uygun olarak işlemden geçirilmiş tik ağacı kullanmışlar. Bu ağacın özelliği doğal olarak içinde fazla miktarda yağ barındırması ve bunun da kerestesini suya ve havadaki diğer kirletenlere karşı dayanıklı kılması. Bu da evinizde hem çevreye duyarlı, hem de uzun yıllar kullanabileceğiniz bir mobilya olması anlamına geliyor.
Bir mekânın genel görünümünü değiştirmenin en garantili yollarından biri ana duvarlardan birine ya da hepsine yeni bir renk, doku ya da desen eklemektir. Bazen tamamlayıcı bir unsur, bazen de evin tamamını domine eden bir renk olarak duvar üzerinde yapılacak her türlü değişiklik anında etki gösterir. Peki ama, evinizin duvarının ne kadar çevre dostu olduğuna hiç kafa yordunuz mu? Örneğin duvar kâğıdı kullanıyorsanız bunun nasıl bir maddeden yapıldığı ya da kullandığınız boyanın kimyasal özellikleri. Örneğin bu fotoğrafta gördüğünüz ilginç duvarda sisal denilen tropikal bir bitkinin lifleri kullanılmış malzeme olarak. Hızlı büyüyen bu ilginç bitki dayanıklılık ve sürdürülebilirlik anlamında son zamanların en gözde malzemelerinden biri olarak dikkat çekiyor. Sıcak rengiyle odaya karakter veren bu malzeme aynı zamanda, dokusu itibarıyla belli bir derinlik ve zenginlik hissini de beraberinde getiriyor ve ortaya ekolojik tasarımın belki de en şık ve göz alıcı örneklerinden biri çıkıyor.
Piyasadaki organik ya da ekolojik diye adlandırılan mobilyalardan bazılarıyla ilgili en ciddi sıkıntı ekolojik tasarım uğruna işlevden ve kullanım pratikliğinden fedakârlık edilmiş olması. Kimi zaman da kullanılan malzeme yeterince tarz görünmediği için, herhangi bir evin dekorasyonuyla uyumsuzluk sorunları ortaya çıkabiliyor. Oysa fotoğrafta gördüğünüz bu ilginç tasarım, buna benzer sorunların aşılabileceğinin en güzel göstergelerinden biri. Bu ilginç şarap rafı, hem işlevsel, hem tasarım anlamında sıradışı, hem de yapımında çevre dostu malzemeler kullanılmış. Girdiği her ortama modern bir şıklık katacağı garanti olan raf on iki şişe kapasitesinde ve daha önce şarap fıçılarının yapımında kullanılan meşe odununun yeniden işlem geçirilmesi sonrası imal edilmiş. Yani çevre bilincine sahip olan herkesin gönül rahatlığıyla kullanabileceği, hem şık hem de işlevsel bir mobilyayla karşı karşıyayız.
Bu kez de hem iddialı ve maceracı seçimleri olan, hem de çevre bilincini bir kenara bırakmak istemeyen okurlarımız için bir ürün tanıtalım. Fotoğrafta gördüğünüz ilginç koltuk geri dönüşümden geçmiş kartonlarla tamamıyla elde yapılmış bir ürün. Gördüğünüz gibi kartonlar özellikle retro, nostaljik reklam kataloglarından seçilmiş. Ekolojik vurguyu artırmak adına koltuğun yapımında tamamıyla organik yapıştırma ve boya malzemeleri kullanılmış. Sonunda ortaya hem trendleri takip eden, hem iddialı ve stilli, hem de tamamıyla organik bir mobilya çıkmış.
Çoğumuz bu sorunla karşılaşmışızdır. Çocuklukta peynir-ekmek gibi alınan o kitaplar, biraz büyüyünce evde yer kaplayan atsanız atılmaz, satsanız satılmaz birer baş ağrısına dönüşür. Elbette bunları elden çıkarmak mümkündür ama bazılarıyla aramızda duygusal bir bağ olması bu işi zorlaştırır. Öyle ki bir çoğumuzun yetişkinlik yaşamına bile damga vuran, hatta dönüp tekrar okuduğu buna benzer kitaplar vardır. İşte kitaplarını atmaya kıyamayanlar için hem çevreci, hem de şık bir çözüm. Bu fotoğrafta gördüğünüz gibi eski kitabınızı gayet hoş bir elbise askısına dönüştürmeniz mümkün. Böylece hem kitabı geri dönüşüme sokmuş oluyor, hem de evinize melankolik, retro bir dokunuş katmış oluyorsunuz. Bu fikrin en güzel taraflarından biri de evde uygulamanın kolaylığı. Tek yapmanız gereken herhangi bir yerden evinizin genel renk paletine uyacak birkaç askı çengeli satın almak ve sonra duvarla askının arasında sevdiğiniz bir kitabın kapağını koyup monte etmek.
İşte bildiğimiz anlamdaki yastıklara hiç benzemeyen, tamamen orijinal, tamamen yırtık ve sıradışı bir dekoratif unsur daha. Geri dönüşüme tabi tutulan eski kahve çuvallarından dikilen bu ilginç yastıklar kıtalar arasındaki ticaretin doruğa çıktığı, devasa gemilerin dünyanın dört bir yanına mal taşıdığı 19. yüzyılı hatırlatıyor. Her biri diğerinden farklı olan ama hepsi geri dönüşümden geçmiş malzemeyle yapılmış olan bu yastıkların bir zamanlar içlerinde onar kilo kahve çekirdeği taşıdıkları düşünülürse, zamana yenik düşmeyeceklerinden ve dayanıklılıklarından emin olabilirsiniz. Böyle bir yastığa başınızı koyun ve tertemiz bir vicdanla derin bir uykunun tadını çıkarın.
İşte yine geri dönüşümden geçmiş malzemeyle yapılmış, şık bir tasarım örneği. Eski ve geri dönüşüme tabi tutulmuş karton kutulardan yapılmış olan bu ilginç sandalye, ekolojik hassasiyetlerin dikkate alındığı modern tasarımın hem rahat, hem de şık sonuçlarından biri. Deniz dibindeki mercanları andıran görünümüyle de dikkat çeken mobilyanın bir başka özelliği de yapımında harcanan enerjinin tamamen yenilenebilir kaynaklardan elde edilmiş olması.
Ekolojik tasarım sadece insanlar için değil, tüm canlılar için var. Öyle ki artık evinizde beslediğini evcil hayvanları bile çevre dostu trendlere ortak edebiliyor, rahatlıkla sürdürülebilirlik arasında herhangi bir tercih yapmak zorunda kalmıyorsunuz. Köpeğinizi rahat ettirecek olan bu yatak, çam ağacı kerestesinden yapılma, tam bir ustalık örneği. Az sayıda malzeme kullanıp, doğal malzemenin çiğ ve işlenmemiş güzelliğini öne çıkarmayı amaçlayan ekoçlojik tasarım ilkelerine uygun olan parça, doğal şıklığıyla da göz kamaştırıyor.
Organik deyince aklınıza illâ ki işlemden ve geri dönüşümden geçmiş ürünler gelmesin. Yeni, kişiye özel ve lüks, ama aynı zamanda çevreci ürünler de mümkün. Eğer havuzlu bir evde yaşayacak kadar şanslıysanız ve havuzunuzu bütün yıl kullanabilmek istiyorsanız, ekolojik bir çözüm elinizin altında. Fotoğrafta gördüğünüz tamamen şeffaf olan ve bir serayı andıran çatı, soğuk mevsimlerde içerideki ısıyı koruyup rüzgârı değil sadece güneş ışığını içeriye alıyor. Bükülebilir ahşap malzemeden yapılma konstruksiyon her türlü havuz büyüklüğü ve şekline uygun olarak ayarlanabiliyor. Malzemesi de organik olan bu seraya benzer ekstra sayesinde içerideki ısıyı her zaman koruyor ve enerji tasarrufu da sağlamış oluyorsunuz.
Bir mobilya ya da dekorasyon unsuruyla değil, her yönüyle çevre dostlarının ağzını sulandıracak orijinal bir ev konseptiyle bitirelim. Fotoğrafta gördüğünüz ev doğaya minimum müdahele mantığıyla tasarlanıp inşa edilmiş ve neredeyse etrafındaki doğal çevreyle bütünleşmiş bir ekolojik konut. Piyasadaki en iyi termal bariyerlerden biri olarak görebileceğiniz yeşil çatı içerideki ısının bütün yıl boyunca korunmasını sağlayarak müthiş bir enerji tasarrufuna neden oluyor. Ayrıca sağladığı ekstra ses izolasyonu da cabası. Çatısında doğal yeşil bitki örtüsü bulunan evlerin normal standart çatıya sahip evlere göre % 25 oranında daha az enerji kullandığı bilimsel olarak da kanıtlanmış bir olgu. Dolayısıyla kafanızdaki ekolojik eşittir pahalı kavramını da gözden geçirebilirsiniz. Zira bu ev hem çevreci, hem de sağlayacağı enerji tasarrufuyla son derece ekonomik.
Yukarıda da söylediğimiz gibi Türkiye bu trendi biraz geç takip etse de çevre duyarlılığı ve buna bağlı olarak yapılan tüketici tercihleri artık bizde de eskisine göre artmış durumda. En basit meyve ve bitki alışverişinden tutun da yapacağı tatile kadar her şeyi ekolojik prensiplere göre planlayan, bilinçli insanların sayısı günden güne artıyor. Dolayısıyla, her sektörde olduğu gibi mobilya ve konut sektöründe de bu talebe cevap veren ürünler de daha çok çeşitleniyor. Öyle ki bu tarz ürünler sadece vicdanınızı rahatlatmak için, en son örnekte olduğu gibi sağladıkları enerji tasarrufuyla cebinizi de rahatlatabilecek potansiyele sahipler. Ekolojik tasarıma yönelen tasarımcıların çözdükleri en önemli sorunlardan biri de ekolojik prensipler uğruna işlevsellik ve şıklıktan ödün vermeyecekleri ürünleri yapmaya başlamış olmaları. Dolayısıyla artık sıkıcı ya da kullanışsız olmayan, hem içinizi rahatlatacak, hem de evinize belirgin bir şıklık ve hava katacak ürünleri piyasada bulmak mümkün.
Peki bu ekolojik projeler hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Bunlardan birini evinize almak ister miydiniz?