10 hayret verici ekolojik tasarım projesi

Yavaş yavaş Türkiye'de de yaygınlaşan trendin farkındasınızdır. Artık üzerinde eko, ekolojik, organik ya da bio gibi etiketler bulunan ürünler, eşdeğerlerinden daha pahalı olmalarına rağmen daha çok ilgi çekiyor. Bunda hem küresel ısınmayla birlikte artan çevre duyarlılığının, hem de özellikle gıda konusunda organik olmayan ürünlerdeki güvenilirlik sorunlarının payı var. Elbette bu trend kaçınılmaz biçimde moda, mobilya tasarımı ve dekorasyon gibi alanlarda da kendini gösteriyor. Günümüzde artık çevreci prensipleri dikkate alan, geri dönüşümlü ya da doğal malzemeleri kullanan tasarımcıların sayısı bir hayli artmış durumda.

Ekolojik prensipler artık yalnızca mobilya ve dekoratif unsurların tasarımında değil kimi zaman bütün bir evin mimarisinde ve dekorasyonunda uygulanabiliyor. Yukarıda da söylediğimiz gibi bu hem çevre bilincinin artması, hem de bilinçlenen tüketicilerin çevreye daha az zarar verecekleri ve özellikle ısınma anlamında tasarruf da edebilecekleri bu tarz evleri tercih etmesinin bir sonucu.

Bugünkü yazımızda ekolojik prensipleri ön planda tutan tasarımcıların ürünlerine bir göz atacağız. Seçtiğimiz ürünlerin hem trendlere uygun, hem estetik anlamda yetkin, hem işlevsel, hem de çevre dostu ve sürdürülebilirlik ilkesine uygun olmalarına özen gösterdik. İşte dünyanın dört bir yanındaki tasarımcıların elinden çıkma 10 göz alıcı ekolojik tasarım örneği: