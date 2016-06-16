Modernizmin vücut bulduğu küçük ev

Homify da bu gün başka bir küçük ev dekorasyonunu incelemek üzere, sizlerin hayran kalacağı ve mest olacağı bir evi ziyaret ediyoruz. Asgari boyutlara sahip bu evi modern bir şekilde dekore ederek mükemmel bir eve imza atan Mınbai mimarlık ofisi uzmanlarını kutlamamak elde değil. Arjantin'in başkenti Buenos Aires şehrinde yer alan bu evi ziyaret ederek doğru çözümler ile bir evin ne kadar zarif ve şık bir ev haline geldiğini göreceksiniz. 30 metre kare bir evin küçük olduğu halde modern bir dekorasyon ile küçük ve dar handikabını nasıl ortadan kaldırdığını ve küçük olmasına rağmen zarif ve kapsamlı bir ev haline geldiğini göreceksiniz. Geleneksel dekorasyon yöntemini kullanarak modernizm ile minimalist tarzı birleştirerek küçük olan evinizi şık ve işlevsel bir ev haline getirebilirsiniz.