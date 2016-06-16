Modernizmin vücut bulduğu küçük ev

Homify da bu gün başka bir küçük ev dekorasyonunu incelemek üzere, sizlerin hayran kalacağı ve mest olacağı bir evi ziyaret ediyoruz. Asgari boyutlara sahip bu evi modern bir şekilde dekore ederek mükemmel bir eve imza atan Mınbai mimarlık ofisi uzmanlarını kutlamamak elde değil. Arjantin'in başkenti Buenos Aires şehrinde yer alan bu evi ziyaret ederek doğru çözümler ile bir evin ne kadar zarif ve şık bir ev haline geldiğini göreceksiniz. 30 metre kare bir evin küçük olduğu halde modern bir dekorasyon ile küçük ve dar handikabını nasıl ortadan kaldırdığını ve küçük olmasına rağmen zarif ve kapsamlı bir ev haline geldiğini göreceksiniz. Geleneksel dekorasyon yöntemini kullanarak modernizm ile minimalist tarzı birleştirerek küçük olan evinizi şık ve işlevsel bir ev haline getirebilirsiniz.
Ev oldukça küçük boyutlara sahip olsa da renkleri yoğun olarak kullanarak bir renk cümbüşü oluşturabilirsiniz. Bu sayede evinizin dar olması handikabını ortadan kaldırarak renklerin ortaya çıkardığı gök kuşağı ile evinizin görsel yönlerini ön plana çıkarabilirsiniz. Örnek resimde çalışma masası üzerine yerleştirilmiş estetik aksesuarlar ve renkli tablolar ile çok renkli bir çalışma masası alanı yaratabilirsiniz.
Mutfak bölümü çok küçük bir alana yerleştirilmiş bir mutfak tezgahı ile sağlanmış. Mutfak tezgahı arkasına bir çalışma masası yerleştirilmiş ve bu masanın aynı zamanda yemek masası olarak kullanılması sağlanmış. İşlevsel bir alan yaratılmış ve mavi plastik tabureler ve renkli tablolar ile renkli ve sade bir yemek yeme alanı oluşturulmuş.
Ev küçük boyutlara sahip olduğundan olabildiğince işlevsel alanlar ortaya çıkarmalısınız. Bu nedenle resimdeki gibi katlanabilir bir yatak yerleştirerek yatak önüne koltuk veya oturma grubu yerleştirdiğinizde çok şık ve çok sade bir oturma grubu yapmış olacak ve fonksiyonel bir yatak odasına sahip olabileceksiniz.
Katlanabilir yatak odasının açılmış hali resimdeki gibidir. Mobil yatak odası olarak kullandığınız bu yatak odası kolay toplanabilmesi ve istenildiğinde katlanarak ortadan kaldırılabilmesi nedeniyle çok estetik ve çok işlevsel bir yatak odası olarak evinize fonksiyonellik kazandıracaktır. Baş ucunda yer alan raf ve kitaplık hem oda aksesuarlarıını muhafaza eden hem de yatağa bir baş ucu komodini görevi gören işlevsel bir mobilya olarak yatağın tamamlayıcısı unsuru olmuştur.
Evin banyosu evin boyutlarından dolayı banyo da oldukça küçük bir şekilde dekore edilmiş. Bir lavabo ve bir klozet ile küçük bir duş alanından ibaret olan banyo oldukça sade ve şık bir şekilde dekore edilerek ortaya resimdeki gibi muhteşem bir banyo çıkarılmış.
Ev oldukça küçük olmasına karşın evin çatısında yer alan teras çok zevkli bir şekilde dekore edilmiş ve hem keyifli vakit geçireceğiniz bir teras hem de serinlemeniz ve havuz başında yemek keyfi yapabileceğiniz bir havuz yapılarak küçük olan evin keyifli ve zevkli bir ev haline gelmesi sağlanmış. Resimde gördüğünüz gibi fonksiyonel ve keyifli bir bir teras sayesinde aileniz dostlarınız ve akrabalarınız ile muhteşem zamanlar geçirebilirsiniz.