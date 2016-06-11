Bu mutfaklarda kim bilir ne yemekler yapardınız

Mutfakları yalnızca yemek yapmak ya da yemek için kullansak da günümüzün büyük bir kısmının mutfakta geçtiğini söyleyebiliriz. Bu kadar çok vakit geçirdiğimiz bir alanın dekorasyonuna da elbette biraz daha fazla özen gösterebiliyoruz. Ayrıca çok vakit geçirdiğimiz bir oda olmasının yanı sıra yapacağımız yemeklerin güzelliğinden, yemek pişirmenin ne kadar vaktimizi alacağına kadar birçok şey mutfak dekorasyonumuzla ilgili olabilir. Yemek pişirirken kullanacağımız ekipmanların yerleşimi, mutfak dolaplarının kullanışlı olup olmaması, kapaklarının kolay açılıp kapanması, buzdolabı fırın gibi eşyaların pratik bir kullanıma sahip olup olmaması gibi özellikler yemek pişirme performansımızı dolayısıyla da mutfakta vakit geçirmekten keyif alıp almamamızı etkileyebilir. Bütün bunlar düşünüldüğünde fonksiyonel, kullanışlı, sağlam ve pratik bir mutfağa sahip olmanın önemi daha iyi anlaşılıyor.
Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere birbirinden kullanışlı ve şık mutfak dekorasyon önerileri derledik. Mutfak dekorasyonunuza başlarken bu örnekleri görmeden karar vermeyin. Mutfak dekorasyonuna başlamadan önce daha fazla örnek tasarım görmek isterseniz “10 iç açıcı mutfak” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.
Son model ankastre ürünleri ve endüstriyel bir görünüm sunan dekorasyonu ile öne çıkan bu mutfak As Tasarım imzası taşıyor. Muhteşem yemekler yapmak için kullanışlı, geniş, fonksiyonel ve şık bir mutfağa ihtiyacınız varsa aradığınız dekorasyon tam böyle bir şey olabilir. Oldukça geniş bir alana sahip olan bu mutfakta neredeyse yok yok. Böyle bir mutfakta usta şeflerinki gibi yemekler yapabilirdiniz.
Bol sayıda depolama alanı bulunan ve yerleşimi oldukça işlevsel olan bu mutfak dekorasyonu aile evleri için ideal. Geniş ve şık bir dizayna sahip olan mutfağın karakteristik özellikleri de oldukça çekici. Farklı sandalye ve masası, şık dolapları ve sağlam ekipmanları ile rüya gibi bir mutfak.
L şeklinde dizayn edilen tezgahı ve çok sayıda dolabı ile kusursuz bir işlevselliğe sahip olan bu dekorasyon, mutfağın mimari özelliklerini en iyi şekilde değerlendirmiş. Dolaplarda ahşap ve lake kombinasyonu oldukça şık bir görüntü sağlamış. Ekipmanlarından aksesuarlarına, tezgahından 6 kişilik masasına kadar hiçbir eksiği olmayan bir dekorasyon. Böyle bir mutfakta aile kahvaltısı çok keyifli olmaz mıydı?
Bir mutfağın kullanışlı ve işlevsel olması kadar şık ve stil sahibi olması da önemlidir. Stil sahibi bir mutfağa sahip olmak istiyorsanız mutlaka bir mimar ya da tasarımcıdan fikir almanız gerekir. Çünkü bir stili diğerlerinden ayıran ufacık bir özellik bile mutfağınıza eşsiz bir hava katabilir.
Koyu renk ahşap malzeme kullanılarak dekore edilen mutfakların diğerlerine göre hissedilir bir ağırlığı olduğunu söyleyebiliriz. Sağlam, dayanıklı, şık ve stil sahibi olması bir yana ahşap malzemenin diğer bütün materyalleri gölgede bırakan bir havası ve popülerliği var. Eğer siz de ahşap tutkunuysanız böyle bir dekorasyon düşünebilirsiniz.
Ahşap strüktürleri, taş duvarı ve desenli seramikleri ile rustik stil özellikleri taşıyan bu eklektik mutfakta muhteşem bir stil harmanı görebilirsiniz. Kullanışlı olduğu kadar karakteristik de olan bu dekorasyonda modern, iskandinav ve rustik ögelere rastlamak mümkün. Eğer siz de farklı stilleri harmanlamayı seviyorsanız böyle bir dekorasyonda ilham alabilirsiniz. Üstelik konaklara layık bir görüntü yaratarak.
Mutfak dekorasyonunda aradığınız en büyük özellik ferahlıksa bu bembeyaz mutfağı mutlaka dikkate alın. Geniş ve aydınlık yapısının yanı sıra fonksiyonel özellikler de barındıran bu mutfak konuk ağırlamak için ideal. Şık yemek masası ve bahçeye açılan tarz sahibi kapısı ile herkesin sahip olmak isteyeceği güzellikte bir mutfak.