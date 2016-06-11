Bu mutfaklarda kim bilir ne yemekler yapardınız

Mutfakları yalnızca yemek yapmak ya da yemek için kullansak da günümüzün büyük bir kısmının mutfakta geçtiğini söyleyebiliriz. Bu kadar çok vakit geçirdiğimiz bir alanın dekorasyonuna da elbette biraz daha fazla özen gösterebiliyoruz. Ayrıca çok vakit geçirdiğimiz bir oda olmasının yanı sıra yapacağımız yemeklerin güzelliğinden, yemek pişirmenin ne kadar vaktimizi alacağına kadar birçok şey mutfak dekorasyonumuzla ilgili olabilir. Yemek pişirirken kullanacağımız ekipmanların yerleşimi, mutfak dolaplarının kullanışlı olup olmaması, kapaklarının kolay açılıp kapanması, buzdolabı fırın gibi eşyaların pratik bir kullanıma sahip olup olmaması gibi özellikler yemek pişirme performansımızı dolayısıyla da mutfakta vakit geçirmekten keyif alıp almamamızı etkileyebilir. Bütün bunlar düşünüldüğünde fonksiyonel, kullanışlı, sağlam ve pratik bir mutfağa sahip olmanın önemi daha iyi anlaşılıyor.

Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere birbirinden kullanışlı ve şık mutfak dekorasyon önerileri derledik. Mutfak dekorasyonunuza başlarken bu örnekleri görmeden karar vermeyin. Mutfak dekorasyonuna başlamadan önce daha fazla örnek tasarım görmek isterseniz “10 iç açıcı mutfak” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.