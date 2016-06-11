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Bu mutfaklarda kim bilir ne yemekler yapardınız

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SAHİLEVLERİ PROJE, As Tasarım - Mimarlık As Tasarım - Mimarlık MutfakDolap & Raflar
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Mutfakları yalnızca yemek yapmak ya da yemek için kullansak da günümüzün büyük bir kısmının mutfakta geçtiğini söyleyebiliriz. Bu kadar çok vakit geçirdiğimiz bir alanın dekorasyonuna da elbette biraz daha fazla özen gösterebiliyoruz. Ayrıca çok vakit geçirdiğimiz bir oda olmasının yanı sıra yapacağımız yemeklerin güzelliğinden, yemek pişirmenin ne kadar vaktimizi alacağına kadar birçok şey mutfak dekorasyonumuzla ilgili olabilir. Yemek pişirirken kullanacağımız ekipmanların yerleşimi, mutfak dolaplarının kullanışlı olup olmaması, kapaklarının kolay açılıp kapanması, buzdolabı fırın gibi eşyaların pratik bir kullanıma sahip olup olmaması gibi özellikler yemek pişirme performansımızı dolayısıyla da mutfakta vakit geçirmekten keyif alıp almamamızı etkileyebilir. Bütün bunlar düşünüldüğünde fonksiyonel, kullanışlı, sağlam ve pratik bir mutfağa sahip olmanın önemi daha iyi anlaşılıyor.

Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere birbirinden kullanışlı ve şık mutfak dekorasyon önerileri derledik. Mutfak dekorasyonunuza başlarken bu örnekleri görmeden karar vermeyin. Mutfak dekorasyonuna başlamadan önce daha fazla örnek tasarım görmek isterseniz “10 iç açıcı mutfak” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.

Endüstriyel özellikler

SAHİLEVLERİ PROJE, As Tasarım - Mimarlık As Tasarım - Mimarlık MutfakDolap & Raflar
As Tasarım – Mimarlık

SAHİLEVLERİ PROJE

As Tasarım - Mimarlık
As Tasarım – Mimarlık
As Tasarım - Mimarlık

Son model ankastre ürünleri ve endüstriyel bir görünüm sunan dekorasyonu ile öne çıkan bu mutfak As Tasarım imzası taşıyor. Muhteşem yemekler yapmak için kullanışlı, geniş, fonksiyonel ve şık bir mutfağa ihtiyacınız varsa aradığınız dekorasyon tam böyle bir şey olabilir. Oldukça geniş bir alana sahip olan bu mutfakta neredeyse yok yok. Böyle bir mutfakta usta şeflerinki gibi yemekler yapabilirdiniz.

Geniş ve şık bir aile mutfağı

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Bol sayıda depolama alanı bulunan ve yerleşimi oldukça işlevsel olan bu mutfak dekorasyonu aile evleri için ideal. Geniş ve şık bir dizayna sahip olan mutfağın karakteristik özellikleri de oldukça çekici. Farklı sandalye ve masası, şık dolapları ve sağlam ekipmanları ile rüya gibi bir mutfak.

Sıcacık aile kahvaltıları için ideal

BAĞÇEŞME PROJE 3D GÖRSELLER, PASART DESİGN PASART DESİGN Klasik Mutfak Ahşap Ahşap rengi
PASART DESİGN

BAĞÇEŞME PROJE 3D GÖRSELLER

PASART DESİGN
PASART DESİGN
PASART DESİGN

L şeklinde dizayn edilen tezgahı ve çok sayıda dolabı ile kusursuz bir işlevselliğe sahip olan bu dekorasyon, mutfağın mimari özelliklerini en iyi şekilde değerlendirmiş. Dolaplarda ahşap ve lake kombinasyonu oldukça şık bir görüntü sağlamış. Ekipmanlarından aksesuarlarına, tezgahından 6 kişilik masasına kadar hiçbir eksiği olmayan bir dekorasyon. Böyle bir mutfakta aile kahvaltısı çok keyifli olmaz mıydı?

Stil sahibi bir mutfak

Review of Footballer: Andy Crofts finished kitchen, PTC Kitchens PTC Kitchens Modern Mutfak
PTC Kitchens

Review of Footballer: Andy Crofts finished kitchen

PTC Kitchens
PTC Kitchens
PTC Kitchens

Bir mutfağın kullanışlı ve işlevsel olması kadar şık ve stil sahibi olması da önemlidir. Stil sahibi bir mutfağa sahip olmak istiyorsanız mutlaka bir mimar ya da tasarımcıdan fikir almanız gerekir. Çünkü bir stili diğerlerinden ayıran ufacık bir özellik bile mutfağınıza eşsiz bir hava katabilir.

Mutfak ahşapsa gerisi teferruattır

Luxury Kitchen, mrs stone store mrs stone store Modern Mutfak Kireçtaşı Limestone,natural stone,limestone tiles,natural stone floor
mrs stone store

Luxury Kitchen

mrs stone store
mrs stone store
mrs stone store

Koyu renk ahşap malzeme kullanılarak dekore edilen mutfakların diğerlerine göre hissedilir bir ağırlığı olduğunu söyleyebiliriz. Sağlam, dayanıklı, şık ve stil sahibi olması bir yana ahşap malzemenin diğer bütün materyalleri gölgede bırakan bir havası ve popülerliği var. Eğer siz de ahşap tutkunuysanız böyle bir dekorasyon düşünebilirsiniz.

Konaklara layık bir mutfak

16th Century Manor House - Sheffield Sustainable Kitchens Sheffield Sustainable Kitchens Modern Mutfak
Sheffield Sustainable Kitchens

16th Century Manor House – Sheffield Sustainable Kitchens

Sheffield Sustainable Kitchens
Sheffield Sustainable Kitchens
Sheffield Sustainable Kitchens

Ahşap strüktürleri, taş duvarı ve desenli seramikleri ile rustik stil özellikleri taşıyan bu eklektik mutfakta muhteşem bir stil harmanı görebilirsiniz. Kullanışlı olduğu kadar karakteristik de olan bu dekorasyonda modern, iskandinav ve rustik ögelere rastlamak mümkün. Eğer siz de farklı stilleri harmanlamayı seviyorsanız böyle bir dekorasyonda ilham alabilirsiniz. Üstelik konaklara layık bir görüntü yaratarak.

Sonsuz ferahlık

Kitchen/ Family/ Breakfast Room Studio Hooton Modern Mutfak kitchen,eating area,dining,modern kitchen,fresh
Studio Hooton

Kitchen/ Family/ Breakfast Room

Studio Hooton
Studio Hooton
Studio Hooton

Mutfak dekorasyonunda aradığınız en büyük özellik ferahlıksa bu bembeyaz mutfağı mutlaka dikkate alın. Geniş ve aydınlık yapısının yanı sıra fonksiyonel özellikler de barındıran bu mutfak konuk ağırlamak için ideal. Şık yemek masası ve bahçeye açılan tarz sahibi kapısı ile herkesin sahip olmak isteyeceği güzellikte bir mutfak.

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