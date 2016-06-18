Rüya gibi bir aile evi

Uzun bir çalışma hayatı sonrasında emekli olup hayal ettiğiniz bir eve sahip olmak herkesin hayalidir. Bu gün emeklilik yıllarınızı geçireceğiniz rüya gibi bir aile eviniz ziyaret ediyoruz. Geniş bir arazi üzerine kurulu bir aile için ideal bir şekilde dekore edilmiş ve ihtiyaçlara cevap veren bu evi homify farkı ile inceleme şansı buluyoruz. Huzur, sessizlik, sakinlik ve mutluluk için aradığınız ve bulamadığınız bu ev, kırsal bir aile evi olarak da fonksiyonel özelliklere sahip. Antonio Martins mimarlık ofisi uzmanlarınca hayata geçirilen bu proje herkesin rüyalarını süsleyen, özellikleri ile insanların mutlu olmasını sağlayan bir ev olarak karşınızda duruyor.Tüm odalarının titiz bir şekilde dekore edilmesi ve tüm ihtiyaçlara cevap vermesi ile arayıp da bulamayacağınız bu evi homify farkı ile ziyaret ediyoruz.
Bir emeklilik hayaliniz var ise bu ev tam hayallerinize göre bir ev. Bahçesinde yer alan havuz ve şezlonglar ile yaz sıcaklarından bunaldığınızda serinleyebilir veya güneşlenmek istediğinizde şezlongları kullanarak bronzlaşabilirsiniz. Çok şık bir bahçe peyzajı ile havuzun tamamlanması bahçe ve havuz keyfini bir arada yaşamanızı sağlıyor. Şezlonglar üzerindeki şemsiyeler güneşin sizi etkilemesini engelliyor. Havuzun estetiği ve bahçenin görselliği eve de farklı bir hava kazandırmış.
Evin dışarıdan görünüşü insanı büyülüyor. Muhteşem bir görselliğe sahip olan ve mimarisi ile insanı kendisine hayran bırakan bu ev geniş bir arazi üzerine kurulmuş, modern ve geleneksel mimarinin birleştirilmesi ile ortaya çok şık bir ev çıkarılmış. Ön tarafında bir veranda ve veranda üzerinde yeşil sarmaşıklar ile evin mimarisi desteklenmiş. Geniş pencereler ile doğal güneş ışığının evin içine girmesi sağlanmış.
Evin içine girdiğinizde eski ve yeni dekorasyonun birleştirilmesi sonucunda zarif ve insanı mutlu eden bir oda ortaya çıkarılmış. Eski bir ahşap masa ile modern oturma grubu bir arada dekore edilmiş ve orta masa üzerinde süs aksesuarları yerleştirilip odanın dekorasyonu çok şık hale getirilmiş. Beyaz duvarlar ile doğal gün ışığı sayesinde ışıl ışıl bir oda oluşturulmuş.
Evin diğer bölümlerini incelediğiniz her detayda eski ile yeninin birleştirilmesinden ortaya çıkarılan muhteşem görsellik ön plana çıkıyor. Eski bir şöminenin modern bir şekilde dekore edilmesi ile ortaya resimdeki gibi antika ancak modern bir şömine çıkmış. Bu sayede odanın zarafeti artırılmış ve zevkli bir dekorasyon oluşturulmuş.
Mutfak bölümüne geldiğinizde çok işlevsel ve çok fonksiyonel bir mutfak çıkıyor. Beyaz mutfak dolapları ve beyaz duvarların bir arada olduğu uyumlu ve şık bir mutfak dekore edilmiş. Bir mutfak adası ile mutfak tezgahı ve mutfak yemek masası bir arada kullanılmış. Ayrıca bir yemek masası ve sandalye takımı yerleştirilip fonksiyonellik artırılmış. Duvar rafları ile mutfağın kullanışlı olması sağlanmış.
Yatak odası bahçeye bakan bir oda da dekore edilmiş. İki duvar geniş cam pencereler ile manzaralı bir yatak odası haline getirilmiş. Beyaz duvarlar ve beyaz yatak takımı ile açık tonlarda bir yatak odası yapılarak doğal gün ışığı sayesinde ışıl ışıl olması sağlanmış. Sade bir dekorasyon ile muhteşem güzellikte bir yatak takımı yatak odasının evin en güzel bölümü olmasını sağlamış.