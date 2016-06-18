Rüya gibi bir aile evi

Uzun bir çalışma hayatı sonrasında emekli olup hayal ettiğiniz bir eve sahip olmak herkesin hayalidir. Bu gün emeklilik yıllarınızı geçireceğiniz rüya gibi bir aile eviniz ziyaret ediyoruz. Geniş bir arazi üzerine kurulu bir aile için ideal bir şekilde dekore edilmiş ve ihtiyaçlara cevap veren bu evi homify farkı ile inceleme şansı buluyoruz. Huzur, sessizlik, sakinlik ve mutluluk için aradığınız ve bulamadığınız bu ev, kırsal bir aile evi olarak da fonksiyonel özelliklere sahip. Antonio Martins mimarlık ofisi uzmanlarınca hayata geçirilen bu proje herkesin rüyalarını süsleyen, özellikleri ile insanların mutlu olmasını sağlayan bir ev olarak karşınızda duruyor.Tüm odalarının titiz bir şekilde dekore edilmesi ve tüm ihtiyaçlara cevap vermesi ile arayıp da bulamayacağınız bu evi homify farkı ile ziyaret ediyoruz.