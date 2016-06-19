İnsanı büyüleyen bir ev

Modern evler akılda kalıcı oldukları gibi insanları gördüklerinde büyüleyen ve kendisine hayran bırakan evlerdir. Modern bir ev dekorasyonu olabildiğince sürdürülebilir olması için günün koşullarına ve dekorasyon akımlarına uyumlu olmalıdır. Sürdürülebilir bir dekorasyon için modern akımlar sürekli takip edilmeli, bir çok ilham verici dekorasyon fikri eve uygulanmalıdır. İlham verici dekorasyon fikirleri için homify ev dekorasyonu yazıları size yardımcı olacaktır. Bu gün sizlere homfiy farkı ile ilham verici bir proje sunuyoruz. Bu proje, sürdürülebilir modernizm ve enerji verimliliği üzerine kurulmuş, estetik kaygı ön planda tutularak ortaya muhteşem güzellikte ve modernlikte bir ev çıkarılmış. Evin insani ihtiyaçlara cevap vermesi ve enerji verimliliği ile ev sakinlerini tasarruf ettirmesi bu evin ne kadar kapsamlı bir ev olduğunu ortaya koyuyor.