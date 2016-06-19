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İnsanı büyüleyen bir ev

ümit atdağ ümit atdağ
Energieeffizienz und Design, WeberHaus WeberHaus
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Modern evler akılda kalıcı oldukları gibi insanları gördüklerinde büyüleyen ve kendisine hayran bırakan evlerdir. Modern bir ev dekorasyonu olabildiğince sürdürülebilir olması için günün koşullarına ve dekorasyon akımlarına uyumlu olmalıdır. Sürdürülebilir bir  dekorasyon için modern akımlar sürekli takip edilmeli,  bir çok ilham verici dekorasyon fikri eve uygulanmalıdır. İlham verici dekorasyon fikirleri için homify ev dekorasyonu yazıları  size yardımcı olacaktır.  Bu gün sizlere homfiy farkı ile ilham verici bir proje  sunuyoruz. Bu proje, sürdürülebilir modernizm ve enerji verimliliği üzerine kurulmuş, estetik kaygı ön planda tutularak ortaya muhteşem güzellikte ve modernlikte bir ev çıkarılmış. Evin insani ihtiyaçlara cevap vermesi ve enerji verimliliği ile ev sakinlerini tasarruf ettirmesi  bu evin ne kadar kapsamlı bir ev olduğunu ortaya koyuyor.

Klas ve modern

Energieeffizienz und Design, WeberHaus WeberHaus
WeberHaus

WeberHaus
WeberHaus
WeberHaus

Evin dışından baktığınızda modern ve klas görünüm sizi etkiliyor.İlk bakışta  iki katlı beyaz bir dış cephe ve  beyaz dış cephe ile uyumlu gri çatı, pencere ve kapı çerçeveleri   siyah le beyazın muhteşem görüntüsünü ortaya çıkarmış.  Evin klas dış cephesi her cephe de aynı güzelliği oluşturması ev sahiplerinin dış cephe dekorasyonu ile zaman ve çaba harcamalarını engellemiş.

Yarı açık veranda

Energieeffizienz und Design, WeberHaus WeberHaus
WeberHaus

WeberHaus
WeberHaus
WeberHaus

Evin batı cephesine güneş gördüğü için bir veranda tasarlanmış ve uygulanmış. Veranda üzeri yarı açık olacak şekilde dekore edilmiş ve verandanın bahar ve kış aylarında güneş görmesi sağlanarak güneşin tadının çıkarılmasına imkan sağlanmış. Veranda için tercih edilen mobilyalar siyah ve beyaz uyumu i.in siyah renkte seçilmiş. Veranda örtüsü  tasarım şıklığı ile evin klasını kat kat artırmış.

Şık dekorasyonlar

Energieeffizienz und Design, WeberHaus WeberHaus
WeberHaus

WeberHaus
WeberHaus
WeberHaus

Evin iç kısımlarına girdiğinizde karşınıza şık ve zarif dekorasyonlar çıkıyor. Mutfak ile sırt sırta yapılmış olan yemek salonu yarı açık mutfak ile birlikte dekore edilmiş. Beyaz yemek masası ve sandalyeler ile dekore edilen yemek masası beyaz salon içerisinde bir yıldız gibi parlıyor. Yemek masası üzerine yerleştirilen aydınlatma ile özel geceler için şık bir yemek masası tasarımı yapmanıza imkan sağlıyor. Yere serilmiş olan tüylü halı, yemek salonunun zarafetini artırmış.

Salonun zarafeti

Energieeffizienz und Design, WeberHaus WeberHaus
WeberHaus

WeberHaus
WeberHaus
WeberHaus

Evin salonu oldukça şık bir şekilde dekor edilerek evin genel zarafetine uygun hale getirilmiş. Bir oturma grubu , bir tüylü halı ve yeşil canlı bitkiler ile salon zarif bir salon haline getirilmiş. Beyaz iç duvarlar kahverengi perdeler ile birlikte harmanlanmış. 

Yatak odası

Energieeffizienz und Design, WeberHaus WeberHaus
WeberHaus

WeberHaus
WeberHaus
WeberHaus

Yatak odası da diğer bölümler gibi şık bir şekilde dekore edilmiş. Yatak odası bahçe manzarası ile iç içe olması amacıyla duvarın birisi cam duvar şeklinde yapılmış ve tül perdeler ile  yatak odasının kendine özgü güzelliği ortaya çıkarılmış. Siyah renkli yatak örtüleri ve beyaz duvarlar ortaya çok estetik bir yatak odası çıkarılmış.

Zarif banyo

Energieeffizienz und Design, WeberHaus WeberHaus
WeberHaus

WeberHaus
WeberHaus
WeberHaus

Evin banyo bölümü oldukça sade ve oldukça şık bir şekilde dekore edilmiş.  Sade ve saf beyaz renkte küvet ve bir duş kabininden oluşan banyonun sadeliği,  şıklığı geniş penceresi ile ışıl ışıl olması evin en güzel bölümü olması sağlanmış. Banyo içerisine bir kaç adet  canlı yeşil bitki ile bahçenin manzarasının verdiği doğallık pekiştirilmiş ve sade ve doğal bir banyo ile ev sahiplerinin mutlu olması sağlanmış.

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