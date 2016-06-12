Lüksün doruklarında muhteşem bir konut

Sıradan bir apartman dairesinin en üst katının, muhteşem bir teras dekorasyonu ve göz alıcı bir iç mekan tasarımı ile lüksün tanımı olabilecek bir eve dönüştüğüne inanabilir misiniz? Venezuela'da Arq Renny Molina adlı bir mimarlık firması, bir apartman dairesinin en üst katını, havuzlu, açık hava mutfaklı, teraslı ve görkemli bir dekorasyona sahip bir eve dönüştürmüş. Terasta havuz olmayacağını ya da apartman dairesinin havuzlu olamayacağını düşünüyorsanız yanıldınız. Bu dekorasyon sizi çok şaşırtacak. Keyifli dinlenme alanlarının ön plana çıkarıldığı ve ihtişamlı bir görüntüye sahip bu evi daha yakından tanımaya ne dersiniz? O halde birlikte gezelim.
Daha basit ve sade yapılardan hoşlanıyorsanız Homify 360'da sizin için de tavsiye edebileceğimiz bir proje var. “Şaşırtıcı güzellikte basit bir ev” başlıklı yazımızda görebileceğiniz eve göz atmadan geçmeyin.
Açık hava mutfaklarının bahçe ve veranda dekorasyonlarında ne kadar popüler olduğunu duymuşsunuzdur. Son yıllarda barbekü partisi ve kokteyl gibi toplantılar için ideal alan olarak kabul edilen açık hava mutfakları lüksün tanımı haline geldi. Bu dekorasyonun terası için de kullanışlı bir açık hava mutfağı uygulanmış. Endüstriyel barbeküsü ve kullanışlı tezgahı ile en güzel toplantıları ağırlayabilecek mükemmel bir açık hava mutfağı. Böyle bir terasta, havuz başında siz de bu keyfi yaşamak istemez miydiniz?
Bu terasa inşa edilen yüzme havuzunun tek özelliği terasa kurulmuş olması değil elbette. Aynı zamanda muhteşem bir manzaraya sahip olan bu havuz keyifli vakit geçirmek için en ideal alan. Evin güzel özelliği olarak gösterilebilecek havuzda iki adet kokteyl masası da bulunuyor. Anlaşılan ev sahipleri mimarlardan bu detaylara dikkat etmesini özellikle talep etmişler. Mozaiklerle süslenen havuzun konumu da hem teras için hem manzara için çok uygun.
Evin iç mekan tasarımına da en az terasa uğraştıkları kadar emek harcamışlar. Sarı ışıklandırmalar ile altın gibi parlayan iç mekanlar cam yüzeyler sayesinde pırıl pırıl bir görüntüye kavuşmuş. Modern stilde dekore edilmiş olan evde asyatik ya da tropikal bazı özelliklere de rastlayabiliyorsunuz. Özellikle bitkilendirmesinde tropikal özellikleri bulmak mümkün. Geniş yapraklı yeşil büyük bitkiler ile süslenen terasın büyük ve gösterişli bir bahçeden hiçbir eksiği yok.
Evin zemin ve duvarlarında taş ve mermer gibi malzemeler kullanılmış. Bu doğal görüntüye uygun olarak da toprak tonlarında bir dekorasyon oluşturulmuş. Koltuk olarak beyaz ve L tipi bir köşe koltuğu seçen tasarımcılar koyu renkli bol sayıda kırlent ile hem kontrast oluşturmuş hem de oturma odasına konfor kazandırmış. Siyah bir puf ile eklektik bir hava yakalayan tasarımcılar şık ve ağır aksesuarları kullanmayı da ihmal etmemiş.
Oturma odası dekorasyonunda göze çarpan birçok şık detay var. Örneğin bu televizyon ünitesi mermer malzemeden ve zemine entegre olarak planlanmış. Oldukça yaratıcı ve şık bir çözüm. Üstelik alan ve eşya tasarrufu sağlamak için de ideal. Bunun yanı sıra güçlü ve etkili ışıklandırma ögelerinin kullanıldığı dekorasyon birçok güzel aksesuar ile de tamamlanmış.
Bir apartman dairesinin terasına göre çok fazla güzellik taşıyan bu ev daha başka keyif alanlarına da sahip. Akşam üstü çayı için ideal olan bu köşede parlak ve sade bir masa ve çok şık sandalyeler kullanılmış. Etkili bitkilendirmesi ve manzarası ile özgüyü hak eden bir köşe olmuş. Tuğla, ahşap, taş ve mermer malzemelerin gösterişli bir biçimde kullanıldığı bu dekorasyon her yönüyle son derece başarılı.