Lüksün doruklarında muhteşem bir konut

Sıradan bir apartman dairesinin en üst katının, muhteşem bir teras dekorasyonu ve göz alıcı bir iç mekan tasarımı ile lüksün tanımı olabilecek bir eve dönüştüğüne inanabilir misiniz? Venezuela'da Arq Renny Molina adlı bir mimarlık firması, bir apartman dairesinin en üst katını, havuzlu, açık hava mutfaklı, teraslı ve görkemli bir dekorasyona sahip bir eve dönüştürmüş. Terasta havuz olmayacağını ya da apartman dairesinin havuzlu olamayacağını düşünüyorsanız yanıldınız. Bu dekorasyon sizi çok şaşırtacak. Keyifli dinlenme alanlarının ön plana çıkarıldığı ve ihtişamlı bir görüntüye sahip bu evi daha yakından tanımaya ne dersiniz? O halde birlikte gezelim.

Daha basit ve sade yapılardan hoşlanıyorsanız Homify 360'da sizin için de tavsiye edebileceğimiz bir proje var. “Şaşırtıcı güzellikte basit bir ev” başlıklı yazımızda görebileceğiniz eve göz atmadan geçmeyin.