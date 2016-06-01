Türkiye'den pırıl pırıl mutfaklar

Evin her odası gibi ev hanımlarının bolca vakit geçirdiği, kahve keyfi yaptığı yemek pişirdiği ve yemeği servise hazırladığı bölüm olan mutfaklar araç ve gereç bakımından oldukça kalabalık olan alanlardır. Bu nedenle mutfakların temiz tutulması, pırıl pırıl mutfaklar olarak kullanılabilmesi için tasarımlarının ve dekorasyonlarının çok titiz bir şekilde yapılması gereklidir. Tasarımı ve dekorasyonu özenle yapmadığınız zaman ne kadar çaba harcarsanız harcayın mutfağınız dekoratif bir mutfak olmayacak ve sürekli temizlemek zorunda olacağınız bir mutfağa sahip olursunuz. Bu olumsuz durumlarla karşı karşıya kalmamanız adına homify farkı ile sizlere sunduğumuz Türkiye'de yer alan pırıl pırıl mutfaklardan bir araya derlediğimiz mutfak örneklerini sizlere sunuyoruz.
Bir mutfağın şık bir dekorasyona sahip olması bu mutfağın aynı zamanda dekoratif bir mutfak olmasını da sağlıyor. Resimde yer alan mutfak; beyaz rengin yoğunluğunda dekore edilmiş ve ahşap kirişler ile beyaz tavan mutfağın oldukça zarif bir mutfak olmasını sağlamış. Mutfak tezgahının fazla olması muhafaza alanlarının fazla olmasını sağlayarak mutfağın daha sade ve daha estetik olması sağlanmış. Bu sayede pırıl pırıl bir mutfak ortaya çıkarılmış.
Bu mutfak örneğinde doğal ahşaplar kullanılmış ve görsel açıdan kusursuz bir mutfak oluşturulmuş. Mutfak içerisinde bir yemek masası ve ahşap sandalye takımı tercih edilerek mutfağın tezgahı ile uyumlu olmasını sağlayarak güzel bir görüntü oluşturulmuş. Depolama ve muhafaza alanlarının daha fazla olması mutfak ara. ve gereçlerinin saklanmasına imkan sağlamış. Bu sayede ortaya çıkan pırıl pırıl görüntü mutfağın kusursuz bir güzelliğe sahip olmasını sağlamış.
Mutfağın iç duvarları tamamen ahşaptan yapılarak ahşap mutfak dolapları ile şık, estetik ve zarif bir mutfak ortaya çıkarılmış. Mutfak içerisinde bir adet kuzineli soba yerleştirilerek ahşap dolapların ve mutfağın estetiğine katkı da bulunulmuş. Doğallığı ve zarafeti ile pırıl pırıl bir mutfak sahibi olmak istiyorsanız resimdeki gibi bir mutfak dekorasyonunu tercih edebilirsiniz.
Bu mutfağımız tamamen beyaz renkle yoğrulmuş ve aydınlatması ile çok şık ve çok estetik bir mutfak oluşturulmuş. Zemin kaplamaları ile aynı renkte yemek masası tercih edilerek uyumlu bir mutfak oluşturulmuş. Beyaz mutfak dolapları mutfak boyunca modüler olarak birleştirilmiş ve mutfak araç gereçlerinin muhafaza edilmesi sağlanmış. Aydınlatma sistemi de mutfağa özel bir şekilde yapılmış ve led aydınlatmalar ile mutfak daha zarif bir hale getirilmiş.
Bu resimde yer alan mutfağımız geniş bir kapı ve ince uzun bir pencere ile doğal bir aydınlığa sahip olmuş. Beyaz renkli dolaplar ve mutfak tezgahları mutfağın şıklığını ve aydınlığını artırmış. Zemin ve duvarlar açık gri renk tercih ederek şık bir mutfak ve yaşam alanı oluşturulmuş. Mutfak dolapları ile ahşap yemek masası ve sandalye takımı beyaz mutfak dolapları doğal bir mutfağın oluşmasına katkı sunmuş. Yemek masası pencere kenarına yerleştirilmiş ve mutfağın örnek bir mutfak olması sağlanmış.
Bir mutfağın fonksiyonel bir mutfak olması her zaman çok önemlidir. Bu nedenle mutfak dekorasyonları imkanlar dahilinde işlevsel yapılmaya çalışılır. Resimde yer alan mutfak dekorasyonunda bir mutfak adası mutfağın ortasına yerleştirilmiş ve mutfağın yemek masası , mutfak tezgahı olarak görev yapmasının yanında muhafaza alanı olarak da kullanılması sağlanmış. Beyaz renkli mutfak dolapları ve mutfak tezgahı son derece şık ve zarif bir mutfak oluşmasına katkı sağlamış.
Evinizin mutfağını oldukça basit bir şekilde tasarlayarak şık ve pırıl pırıl bir mutfak sahibi olabilirsiniz. Resimde yer alan mutfakta olduğu gibi mutfak tezgahları ve mutfak dolaplarının yanında sade ve fonksiyonel bir mutfak masası yerleştirilmiş işlevsel ve zarif bir mutfak ortaya çıkarılmış. Mutfak masası mutfak adası gibi de kullanılabilir olduğundan fonksiyonellik mutfağa hakim olmuş. Beyaz ve aydınlık tavan mutfağın ışıl ışıl olmasını sağlamış.