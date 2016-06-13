10 göz kamaştırıcı villa

Minimalist ya da country, şehirde ya da kırsalda, betonarme ya da çelik konstrüksiyon olsun, villa tipi konutların yerini hiçbir dairenin tutamayacağını düşünüyorsanız bu yazı tam size göre. Farklı biçimlerde ve farklı stillerde inşa edilmiş, farklı yapı türlerine sahip 10 muhteşem villayı bu yazımızda topladık. Hepsi birbirinden güzel bahçelere sahip, iç mekan tasarımlarıyla göz alan, doğanın bütün güzelliklerini evinizin kapısına getirecek tasarımlar. Bu evleri gördükçe şehirden kaçmak isteyeceksiniz.

Müstakil konutların apartman gibi toplu konutlara göre en büyük avantajı tek ya da iki katlı yapıları sayesinde deprem gibi doğal afetlere karşı daha dayanıklı olmalarıdır. Ayrıca yalnızca ev sahibine ait olacak bir bahçeye sahip olmaları da önemli avantajlarındandır. Eğer deprem bölgesinde yaşıyorsanız ve bahçe sahibi olmak hayalinizse hiç düşünmeden müstakil konut tiplerini değerlendirmelisiniz.

Müstakil bir konuta sahip olmak istemenin yanı sıra bahçe dekorasyonu ile de ilgileniyorsanız ekolojik bir bahçeye sahip olmanın en güzel çözümlerini sunan “Nasıl ekolojik bir bahçe oluşturabilirim?” başlıklı yazımıza da bir göz atmadan geçmeyin.