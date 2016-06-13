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10 göz kamaştırıcı villa

Homify Homify
PORT DEL COMTE, HOUSE HABITAT HOUSE HABITAT Modern Odalar
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Minimalist ya da country, şehirde ya da kırsalda, betonarme ya da çelik konstrüksiyon olsun, villa tipi konutların yerini hiçbir dairenin tutamayacağını düşünüyorsanız bu yazı tam size göre. Farklı biçimlerde ve farklı stillerde inşa edilmiş, farklı yapı türlerine sahip 10 muhteşem villayı bu yazımızda topladık. Hepsi birbirinden güzel bahçelere sahip, iç mekan tasarımlarıyla göz alan, doğanın bütün güzelliklerini evinizin kapısına getirecek tasarımlar. Bu evleri gördükçe şehirden kaçmak isteyeceksiniz.

Müstakil konutların apartman gibi toplu konutlara göre en büyük avantajı tek ya da iki katlı yapıları sayesinde deprem gibi doğal afetlere karşı daha dayanıklı olmalarıdır. Ayrıca yalnızca ev sahibine ait olacak bir bahçeye sahip olmaları da önemli avantajlarındandır. Eğer deprem bölgesinde yaşıyorsanız ve bahçe sahibi olmak hayalinizse hiç düşünmeden müstakil konut tiplerini değerlendirmelisiniz.

Müstakil bir konuta sahip olmak istemenin yanı sıra bahçe dekorasyonu ile de ilgileniyorsanız ekolojik bir bahçeye sahip olmanın en güzel çözümlerini sunan “Nasıl ekolojik bir bahçe oluşturabilirim?” başlıklı yazımıza da bir göz atmadan geçmeyin.

Geometrik formlarda modern bir yapı

Casa D&E, sanahuja&partners sanahuja&partners Modern Evler
sanahuja&amp;partners

sanahuja&partners
sanahuja&amp;partners
sanahuja&partners

İki katlı ve oldukça geniş bir alana inşa edilmiş olan bu ev ikinci katında bulunan küp formlu segment ile dikkatleri topluyor. Bakımlı ve açık bir bahçeye sahip olan büyük bir ev. İspanya'dan Sanahuja & Partners adlı mimarlık firması tarafından tasarlanmış bu muhteşem ev her yönüyle övgüyü hak ediyor.

Sade ve şık

Casa Natura Blu 195, Casas Natura Casas Natura Modern Evler
Casas Natura

Casas Natura
Casas Natura
Casas Natura

Yemyeşil çimen zeminden üç basamak ile çıkılan geniş bir veranda ve bu veranda ile iki yanı çevrilmiş yalın formlu, tek katlı bir yapı hayal edin. Hem kutu gibi hem görkemli, hem sade hem şık, üstelik hayalleri süsleyecek kadar güzel.

Taş ve beton uyumu

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

İki katlı planlanan bu evin alt katının dış cephesinde beton malzeme kullanılmış. Üst katında ise doğal taş görünümlü levhalar. Kapı, pencere ve korkuluklarda siyah renk tercih edilerek farklı bir renk dengesi oluşturulmuş. Geniş bir verandası ve kullanışlı bir terası olan harika bir ev.

Tarihi bir villa

casa SOTO / CAMACHO, Alejandro Ramos Alvelo / arquitecto Alejandro Ramos Alvelo / arquitecto Kolonyal Evler
Alejandro Ramos Alvelo / arquitecto

Alejandro Ramos Alvelo / arquitecto
Alejandro Ramos Alvelo / arquitecto
Alejandro Ramos Alvelo / arquitecto

Birleşik çatılı bir yapıya sahip olan bu tarihi görünümlü ev diğerlerinden epey faklı bir stilde tasarlanmış. Üç katlı ve kompleks yapısıyla bu betonarme evin iç mekan tasarımı da mimarisi gibi klasik unsurlar barındırıyor.

Sıradışı çatısıyla şık bir villa

Vivienda Estudio en Tudela, Glaria Estudio Arquitectura SL Glaria Estudio Arquitectura SL Modern Evler
Glaria Estudio Arquitectura SL

Glaria Estudio Arquitectura SL
Glaria Estudio Arquitectura SL
Glaria Estudio Arquitectura SL

Sıradan yapılar yerine farklı özellikler taşıyan yapıları tercih ediyorsanız böyle bir villayı değerlendirebilirsiniz. Oldukça farklı ve dairesel bir çatı yapısına sahip olan bu ev masalsı bir mantar evi andırıyor. Dış cephesinde ise masalsı yapısını destekleyecek şekilde ahşap malzeme kullanılmış.

Kara kutu

PORT DEL COMTE, HOUSE HABITAT HOUSE HABITAT Modern Odalar
HOUSE HABITAT

HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

Dağların eteklerinde, rengarenk çiçeklerle süslü ve muhteşem manzaralı bir yamaçta böyle bir eviniz olduğunu hayal edin. Hayatınız bir on yıl daha uzayabilirdi. Siyah ve şık bir görüntüye sahip olan bu ahşap ev verandası ve bahçesiyle tıpkı rüya gibi.

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Yalın bir form

Vivienda en la falda del Naranco, RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS Kırsal Evler Ahşap Ahşap rengi
RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS

RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS
RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS
RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS

İki katlı ve dikdörtgen formlu bu villanın oldukça sade bir yapısı ama dikkat çeken detayları var. Üst katın etrafını saran ahşap zebra cephe sayesinde eve hem farklı bir görüntü hem de gerektiğinde pencerelerin önünü kapatabilecek bir özellik kazandırılmış.

Işıl ışıl bir villa

Casa en Mungia, Hoz Fontan Arquitectos Hoz Fontan Arquitectos Modern Evler
Hoz Fontan Arquitectos

Hoz Fontan Arquitectos
Hoz Fontan Arquitectos
Hoz Fontan Arquitectos

Beyaz yapısı ve altın saçan ışıkları ile göz kamaştıran bu ev oldukça geniş ve güzel bir bahçeye sahip. Evin oturumu da en az bahçesi kadar geniş. Kalabalık aileler için ideal olan bu evi keyifle kullanabilirsiniz.

Ferah bir yaz evi

Villa San Diego Alejandro Giménez Architects Akdeniz Balkon, Veranda & Teras
Alejandro Giménez Architects

Villa San Diego

Alejandro Giménez Architects
Alejandro Giménez Architects
Alejandro Giménez Architects

Beyaz duvarları ve koyu renk çatısı ile güçlü bir kontrast oluşturan bu villa, bahçeden havuza, terastan verandaya kadar bir villanın sahip olması gereken bütün dinlenme alanlarına sahip. Birbirinden güzel çiçek ve bitkilerle süslenmiş bu eve bayılacaksınız.

Ahşap küp

Casa Natura Rosso 165 dúplex, Casas Natura Casas Natura Modern Evler
Casas Natura

Casas Natura
Casas Natura
Casas Natura

Tamamı ahşap malzemeden yapılmış dış cephesiyle irice bir küp şeklinde olan bu villa sade ve şık yapısıyla dikkat çekiyor. Doğal bir görüntüsü ve modern bir mimarisi bu villanın iç mekan tasarımı da en az dış görüntüsü kadar çekici.

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