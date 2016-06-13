10 göz kamaştırıcı villa

Minimalist ya da country, şehirde ya da kırsalda, betonarme ya da çelik konstrüksiyon olsun, villa tipi konutların yerini hiçbir dairenin tutamayacağını düşünüyorsanız bu yazı tam size göre. Farklı biçimlerde ve farklı stillerde inşa edilmiş, farklı yapı türlerine sahip 10 muhteşem villayı bu yazımızda topladık. Hepsi birbirinden güzel bahçelere sahip, iç mekan tasarımlarıyla göz alan, doğanın bütün güzelliklerini evinizin kapısına getirecek tasarımlar. Bu evleri gördükçe şehirden kaçmak isteyeceksiniz.
Müstakil konutların apartman gibi toplu konutlara göre en büyük avantajı tek ya da iki katlı yapıları sayesinde deprem gibi doğal afetlere karşı daha dayanıklı olmalarıdır. Ayrıca yalnızca ev sahibine ait olacak bir bahçeye sahip olmaları da önemli avantajlarındandır. Eğer deprem bölgesinde yaşıyorsanız ve bahçe sahibi olmak hayalinizse hiç düşünmeden müstakil konut tiplerini değerlendirmelisiniz.
Müstakil bir konuta sahip olmak istemenin yanı sıra bahçe dekorasyonu ile de ilgileniyorsanız ekolojik bir bahçeye sahip olmanın en güzel çözümlerini sunan “Nasıl ekolojik bir bahçe oluşturabilirim?” başlıklı yazımıza da bir göz atmadan geçmeyin.
İki katlı ve oldukça geniş bir alana inşa edilmiş olan bu ev ikinci katında bulunan küp formlu segment ile dikkatleri topluyor. Bakımlı ve açık bir bahçeye sahip olan büyük bir ev. İspanya'dan Sanahuja & Partners adlı mimarlık firması tarafından tasarlanmış bu muhteşem ev her yönüyle övgüyü hak ediyor.
Yemyeşil çimen zeminden üç basamak ile çıkılan geniş bir veranda ve bu veranda ile iki yanı çevrilmiş yalın formlu, tek katlı bir yapı hayal edin. Hem kutu gibi hem görkemli, hem sade hem şık, üstelik hayalleri süsleyecek kadar güzel.
İki katlı planlanan bu evin alt katının dış cephesinde beton malzeme kullanılmış. Üst katında ise doğal taş görünümlü levhalar. Kapı, pencere ve korkuluklarda siyah renk tercih edilerek farklı bir renk dengesi oluşturulmuş. Geniş bir verandası ve kullanışlı bir terası olan harika bir ev.
Birleşik çatılı bir yapıya sahip olan bu tarihi görünümlü ev diğerlerinden epey faklı bir stilde tasarlanmış. Üç katlı ve kompleks yapısıyla bu betonarme evin iç mekan tasarımı da mimarisi gibi klasik unsurlar barındırıyor.
Sıradan yapılar yerine farklı özellikler taşıyan yapıları tercih ediyorsanız böyle bir villayı değerlendirebilirsiniz. Oldukça farklı ve dairesel bir çatı yapısına sahip olan bu ev masalsı bir mantar evi andırıyor. Dış cephesinde ise masalsı yapısını destekleyecek şekilde ahşap malzeme kullanılmış.
Dağların eteklerinde, rengarenk çiçeklerle süslü ve muhteşem manzaralı bir yamaçta böyle bir eviniz olduğunu hayal edin. Hayatınız bir on yıl daha uzayabilirdi. Siyah ve şık bir görüntüye sahip olan bu ahşap ev verandası ve bahçesiyle tıpkı rüya gibi.
İki katlı ve dikdörtgen formlu bu villanın oldukça sade bir yapısı ama dikkat çeken detayları var. Üst katın etrafını saran ahşap zebra cephe sayesinde eve hem farklı bir görüntü hem de gerektiğinde pencerelerin önünü kapatabilecek bir özellik kazandırılmış.
Beyaz yapısı ve altın saçan ışıkları ile göz kamaştıran bu ev oldukça geniş ve güzel bir bahçeye sahip. Evin oturumu da en az bahçesi kadar geniş. Kalabalık aileler için ideal olan bu evi keyifle kullanabilirsiniz.
Beyaz duvarları ve koyu renk çatısı ile güçlü bir kontrast oluşturan bu villa, bahçeden havuza, terastan verandaya kadar bir villanın sahip olması gereken bütün dinlenme alanlarına sahip. Birbirinden güzel çiçek ve bitkilerle süslenmiş bu eve bayılacaksınız.
Tamamı ahşap malzemeden yapılmış dış cephesiyle irice bir küp şeklinde olan bu villa sade ve şık yapısıyla dikkat çekiyor. Doğal bir görüntüsü ve modern bir mimarisi bu villanın iç mekan tasarımı da en az dış görüntüsü kadar çekici.