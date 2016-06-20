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60 m2 lik ahşaptan bir saray

ümit atdağ ümit atdağ
昭和モダンの木造住宅, モリモトアトリエ / morimoto atelier モリモトアトリエ / morimoto atelier Modern Evler Ahşap Siyah
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Doğanın içinde 60 m2 lik bir evin saray haline getirilmesi projesine konuk oluyoruz bu gün.  küçük bir arazi üzerine 60 metre kareden oluşan ahşaptan yapılmış bir saray yavrusu  şık bir dekorasyon ve geniş pencereleri ile estetik bir çizgide inşa edilmiş. Koyu renkli ahşaplar daha koyu bir renge sahip olması için selüloz verniği ile boyanmış ve sonuçta koyu renkli bir dış cephe elde edilmiş.Doğal bir ormanın içinde inşa edildiği için ahşap kullanılmış ve doğallık bozulmadan şık ve zarif bir orman evi  yapılarak küçük bir aile için bir yazlık, bir tatil evi  olarak kullanılması sağlanmış. Morimoto Atölye tarafından hayata geçirilen bu projeyi homify kırsal ev örneği olarak referans alabilir ve evinizi bu proje kapsamında inşa edebilirsiniz.

Tasarım ve inşaat

昭和モダンの木造住宅, モリモトアトリエ / morimoto atelier モリモトアトリエ / morimoto atelier Modern Evler Ahşap Siyah
モリモトアトリエ / morimoto atelier

モリモトアトリエ / morimoto atelier
モリモトアトリエ / morimoto atelier
モリモトアトリエ / morimoto atelier

Bu orman evi nemden korunması amacıyla  basit bir formda inşa edilmiş ve  ahşap kullanılarak nemin önüne geçilmiş.  Tasarım olarak beşik çatı şeklinde tasarlanmış ve geniş pencereleri ile ışıl ışıl olması sağlanmış. Pencerelerin olduğu alanlarda pencere üzerine bir gölgelik yapılmış ve hem güneşin etkisi kırılmış hem de  yağmurun içeri girmesi engellenmiş.  Evin sol tarafına bir depolama alanı inşa edilmiş ve zarif bir tasarım ile inşa işlemi tamamlanmış.

İç düzen

昭和モダンの木造住宅, モリモトアトリエ / morimoto atelier モリモトアトリエ / morimoto atelier Modern Yatak Odası Masif Ahşap
モリモトアトリエ / morimoto atelier

モリモトアトリエ / morimoto atelier
モリモトアトリエ / morimoto atelier
モリモトアトリエ / morimoto atelier

evin iç düzeni de dış cephesi gibi estetik kaygı gözetilerek inşa edilmiş. İç kısım iki ana bölüme ayrılmış ve  bir bölüm mutfak ve yemek odası diğer bölüm ise salon ve yatak odası olacak şekilde planlanmış. Salon olarak kullanılacak bölüm zeminine selüloz ve sazdan yapılma zemin malzemeleri serilerek bu alanın doğal bir zemine sahip olması sağlanmış. İç mekanlar dış cepheye nazaran daha açık renklerde dekore edilerek aydınlık bir iç ortam oluşturulmuş.

Minik yatak odası

昭和モダンの木造住宅, モリモトアトリエ / morimoto atelier モリモトアトリエ / morimoto atelier Modern Multimedya Odası Kahverengi
モリモトアトリエ / morimoto atelier

モリモトアトリエ / morimoto atelier
モリモトアトリエ / morimoto atelier
モリモトアトリエ / morimoto atelier

Evin yatak odası oldukça küçük yapılarak salonun ve yaşam alanı olarak kullanılacak alanın daha geniş olması sağlanmış. Küçük yatak odası zemini koyu renklerde ahşap ile kaplanıp üst kısımlar açık renklerde boyanarak renk çeşitliliği ile iç mekan ferahlığı sağlanmış. Küçük bir pencere ile doğal havalandırma yapılarak yatak odasının zarif olması sağlanmış.

Dış cepheler

昭和モダンの木造住宅, モリモトアトリエ / morimoto atelier モリモトアトリエ / morimoto atelier Modern Evler Ahşap Kahverengi
モリモトアトリエ / morimoto atelier

モリモトアトリエ / morimoto atelier
モリモトアトリエ / morimoto atelier
モリモトアトリエ / morimoto atelier

Ahşap evin dış cephesine bu açıdan baktığınızda ne kadar estetik bir ev ortaya çıkarıldığını görebiliyorsunuz. sarı ve siyah renklerin birleşiminin estetik olarak ne kadar göz alıcı ve ne kadar zarif olduğunu bu köşeden bakarak anlıyorsunuz.

Doğal mutfak

昭和モダンの木造住宅, モリモトアトリエ / morimoto atelier モリモトアトリエ / morimoto atelier Modern Oturma Odası Masif Ahşap Kahverengi
モリモトアトリエ / morimoto atelier

モリモトアトリエ / morimoto atelier
モリモトアトリエ / morimoto atelier
モリモトアトリエ / morimoto atelier

Evin doğal mutfağı ince uzun alanın sonuna yapılmış. Mutfağın hemen arkasına ahşap bir uzun masa yerleştirilmiş ve bu alanda bir yemek salonu düşüncesinde dekore edilmiş. Tamamen ahşap kullanıldığı için  ev çok doğal bir iç mekana sahip olmuş. Geniş pencereler ile orman manzarası ve doğal ortam evin içinde olacak şekilde yaşatılmış

Estetik ve zarafet

昭和モダンの木造住宅, モリモトアトリエ / morimoto atelier モリモトアトリエ / morimoto atelier Oturma OdasıŞömine & Aksesuarları Demir/Çelik Siyah
モリモトアトリエ / morimoto atelier

モリモトアトリエ / morimoto atelier
モリモトアトリエ / morimoto atelier
モリモトアトリエ / morimoto atelier

Evin iç mekanlarından birinde çok modern bir şömine soba karışımı tasarıma sahip hem işlevsel hem de süs aksesuarı olarak kullanabileceğiniz bir soba konulmuş. Bu soba ile soğuk kış aylarında ısınma ihtiyacı karşılanırken bahar ve yaz aylarında estetik görünümü ile  süs aksesuarı olarak kullanılıyor. Özel bir köşe yapılarak yerleştirilmiş olan bu soba aynı zamanda siyah rengi ile sarı kahve rengi duvarlar içinde çok şık duruyor.

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