60 m2 lik ahşaptan bir saray

Doğanın içinde 60 m2 lik bir evin saray haline getirilmesi projesine konuk oluyoruz bu gün. küçük bir arazi üzerine 60 metre kareden oluşan ahşaptan yapılmış bir saray yavrusu şık bir dekorasyon ve geniş pencereleri ile estetik bir çizgide inşa edilmiş. Koyu renkli ahşaplar daha koyu bir renge sahip olması için selüloz verniği ile boyanmış ve sonuçta koyu renkli bir dış cephe elde edilmiş.Doğal bir ormanın içinde inşa edildiği için ahşap kullanılmış ve doğallık bozulmadan şık ve zarif bir orman evi yapılarak küçük bir aile için bir yazlık, bir tatil evi olarak kullanılması sağlanmış. Morimoto Atölye tarafından hayata geçirilen bu projeyi homify kırsal ev örneği olarak referans alabilir ve evinizi bu proje kapsamında inşa edebilirsiniz.