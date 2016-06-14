Eklektik tasarımıyla eksiksiz bir villa

Yalın bir biçime sahip yapıların farklı stillerden unsurlarla buluşturulması genelde çok dikkat çekici, eklektik sonuçlar doğuruyor. Arjantin'de bulunan Erb Santiago adlı mimarlık firması tam olarak böyle bir yapıya imza atmış. Modern ve sade bir biçime sahip olan iki katlı bir villa tasarlayan mimarlar ağaç pergolalar ile villaya farklı ve özgün bir duruş kazandırmış. Eklektik mimarinin yaratışı hakkında fikir sahibi olmak için fevkalade bir örnek olan bu villayı bu yazımızda her yönüyle ele alacağız. Gösterişsiz ama çok güzel bir bahçeye sahip olan bu evi gelin birlikte daha yakından inceleyelim.
Geleneksel ve modern ögelerin birleştirildiği bir başka örnek tasarım için “Geleneksel ve modern tasarımlara sahip estetik bir ev” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.
Ağaçlardan kesilen uzun ince dalların herhangi bir şekillendirme işlemine sokulmadan ham olarak kullanılmasına genelde rustik, country gibi stillerde rastlayabilirsiniz. Modern çehreye sahip yapıda bu tarz unsurlar kullanmak stile eklektik bir özellik kazandırabileceği gibi natürel ve hatta brütal detaylar da ekler. Bu sayede mimari zenginleşir ve yeni trendler ortaya çıkar. Bu villa tasarımında da öncü bir yaklaşım izlenmiş. Evin veranda ve garaj alanlarının üzerine inşa edilen veranda ile bu özgün çizgi yakalanmış.
İki katlı bu yalın yapı tamamen betonarme özellikte inşa edilmiş. Dış cephesinde gri ve krem tonları kullanılan binanın kapı ve pencerelerinde ahşap rengi ve beyaz renk pervazlar dikkat çekiyor. Çatısı bulunmayan evin damının teras olarak kullanılabilme şansı da var. Ev sahipleri isterse çatıya inşa edecekleri ahşap bir pergola veya kameriye ile muhteşem bir terasa sahip olabilirler. Teras dekorasyonu da en az ev dekorasyonu kadar heyecan verici bir iştir.
Etrafı tel çitlerle çevrili geniş bir bahçeye sahip olan evin verandası da oldukça sıcak ve sevimli. Bahçenin doğal ve iç açıcı görüntüsüne uyacak şekilde veranda da sade ve doğal bir şekilde dekore edilmiş. Verandaya açılan sürgülü cam kapılar sayesinde evin iç dekorasyonuna ferahlık kaynağı sağlanmış. Ayrıca verandada açık hava mutfağı gibi kullanılabilecek duvar nişleri göze çarpıyor. Bir kısmı barbekü alanı olarak ayrılan bu nişlerin bir diğer kısmı da dolap ya da tezgah olarak bile kullanılabilir.
Evin üst katında bulunan yatak odalarının pencereleri birbirleri ile bir desen oluşturacak şekilde planlanmış. Dışarıdan bakıldığında sevimli bir görüntü oluşturan bu detay bile eve sıcaklı katmaya yetiyor.
Evin iç mekan tasarımında geniş cam kapıların sağladığı ferahlığın etkisi hemen hissediliyor. Mobilyalarda ahşap malzeme ve koyu renkler tercih edilirken beyaz bir fon ile aydınlık sağlanmış. Zeminde yine koyu rengi tercih eden tasarımcılar parlak ve yekpare bir görüntü oluşturmuşlar. Evin dekorasyonunda öne çıkan toprak tonlarına uygun olacak şekilde perde seçilmiş. Aksesuarlarda da yine aynı stil ve renk dengesinin özelliklerini görebiliyorsunuz. Klasik görünümlü masif ağaç dolap odanın dekorasyonuna ve stiline güçlü bir vurgu yapmış. Koltuklarda ise konforlu ve modüler özellikler ön planda tutulmuş. Aydınlatma için ise geniş camların yanı sıra spot tavan ışıkları ve lambaderler tercih edilmiş. Oldukça başarılı bir aydınlatma tercihi.
Ufak ve sevimli pencereler ile aydınlanan yatak odası gösterişten uzak ve rahat bir dekorasyona sahip. Kahverengi ve kırmızı renklerinin göze çarptığı dekorasyonda sadelik ve konfor ön planda tutulmuş. Tavan lambası ve abajur ile aydınlatılan şık bir yatak odası dekorasyonu.