Eklektik tasarımıyla eksiksiz bir villa

Yalın bir biçime sahip yapıların farklı stillerden unsurlarla buluşturulması genelde çok dikkat çekici, eklektik sonuçlar doğuruyor. Arjantin'de bulunan Erb Santiago adlı mimarlık firması tam olarak böyle bir yapıya imza atmış. Modern ve sade bir biçime sahip olan iki katlı bir villa tasarlayan mimarlar ağaç pergolalar ile villaya farklı ve özgün bir duruş kazandırmış. Eklektik mimarinin yaratışı hakkında fikir sahibi olmak için fevkalade bir örnek olan bu villayı bu yazımızda her yönüyle ele alacağız. Gösterişsiz ama çok güzel bir bahçeye sahip olan bu evi gelin birlikte daha yakından inceleyelim.

Geleneksel ve modern ögelerin birleştirildiği bir başka örnek tasarım için “Geleneksel ve modern tasarımlara sahip estetik bir ev” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.