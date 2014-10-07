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En cool ve marifetli küçük ev aletleri

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Küçük ev aleti deyince aklınıza ilk başta mutfak aletleri geliyor olabilir, ama bu yazıda sadece mutfakta değil evin farklı köşelerinde de kullanabileceğiniz, hem işlevli, hem şık, hem de tam anlamıyla cool birkaç ev aletini tanıtacağız. Seçtiğimiz bu alet ya da cihazların en önemli özelliği ve ortak yönü tamamıyla kendine özgü ve yenilikçi birer tasarıma sahip olmaları. İşte homify'daki uzman profillerinden sizin için seçtiğimiz, hayal gücünüzü gıdıklayacak ve belki de sahip olmak isteyeceğiniz birkaç küçük ev aleti.

10 hayret verici ekolojik tasarım projesi
Hem orijinal, hem de marifetli küçük ev aletlerinden yaptığımız bir derleme.

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