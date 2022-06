Eviniz için şık bardak, fincan ve kadehler

Bazıları için mutfak, evin salonundan bile önemlidir. Hele yemek yapmaya bayılan, mutfak masasının etrafındaki sohbetlere doyamayan, vaktinin çoğunu salondan çok burada geçirenler için mutfağın her bir parçası, her bir ayrıntısı, her bir alanı büyük önem taşır. homify'da bugüne kadar genel olarak mutfaklarla ilgili size ilham verebilecek birçok yazı yayınladık ama bu kez biraz daha ayrıntıya inip sadece mutfaklarınıza değil oturma odalarınıza ya da balkonlarınıza da renk katacak bardak ve kadehleri inceleyelim istiyoruz.

Eğer tasarım ve şıklık sizin için önemliyse, yaşam alanınıza özen gösteriyor, etrafınıza baktığınızda içiniz açılsın istiyorsanız, bardak gibi bir ayrıntıyı ufak tefek bir unsur olarak görüp geçmemek gerekiyor. Belki bir mekâna damga vurmuyor ama bu örneklerde göreceğiniz türden şık tasarımlı, orijinal bir bardak tamamlayıcı bir unsur olarak başta mutfak olmak üzere evinize değişik ve kendine has bir hava katabilir. İşte size ilham vermesi için derlediğimiz ilginç, cool görünümlü ve orijinal bardak ve kadehler.