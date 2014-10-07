Eviniz için şık bardak, fincan ve kadehler

Bazıları için mutfak, evin salonundan bile önemlidir. Hele yemek yapmaya bayılan, mutfak masasının etrafındaki sohbetlere doyamayan, vaktinin çoğunu salondan çok burada geçirenler için mutfağın her bir parçası, her bir ayrıntısı, her bir alanı büyük önem taşır. homify'da bugüne kadar genel olarak mutfaklarla ilgili size ilham verebilecek birçok yazı yayınladık ama bu kez biraz daha ayrıntıya inip sadece mutfaklarınıza değil oturma odalarınıza ya da balkonlarınıza da renk katacak bardak ve kadehleri inceleyelim istiyoruz.
Eğer tasarım ve şıklık sizin için önemliyse, yaşam alanınıza özen gösteriyor, etrafınıza baktığınızda içiniz açılsın istiyorsanız, bardak gibi bir ayrıntıyı ufak tefek bir unsur olarak görüp geçmemek gerekiyor. Belki bir mekâna damga vurmuyor ama bu örneklerde göreceğiniz türden şık tasarımlı, orijinal bir bardak tamamlayıcı bir unsur olarak başta mutfak olmak üzere evinize değişik ve kendine has bir hava katabilir. İşte size ilham vermesi için derlediğimiz ilginç, cool görünümlü ve orijinal bardak ve kadehler.
Derlememize Akdeniz'in turkuaz sularını andıran bu son derece zarif kadehle başlayalım. Elbette klasik şeffaf bir şarap kadehi değil karşımızdaki ama neden öyle olmak zorunda olsun ki? İtalyan tasarımcılara ait bir mutfak koleksiyonunun parçası olarak düzenlenen kadeh, özellikle renkli bir mutfak ya da yemek odasına kusursuz uyum sağlayacaktır.
Tasarımcı Helene Juricic'in bir eseri olan bu bardak ise hem şıklığı, hem de alışılmadık rengiyle dikkat çekiyor. Özellikle ahşap ağırlıklı bir mutfakta, masaya ya da tezgâha bu bardaklardan birkaç tane koyarak mükemmel harmoniyi tutturmanız mümkün.
Tasarım ödüllü bu kristal bardağın şıklığına, klasik ve zengin görüntüsüne zaten diyecek yoktur herhalde. Ama mutfağınıza asil bir hava katacak olması bir yana, Shtox firması tarafından tasarlanan bu bardakların ilginç bir özelliği daha var, o da bardağın masanın üzerinde dönmesi. Ufacık bir el hareketiyle ilk ivmeyi verdikten sonra bu bardak masanın etrafında dönüp, klasiği eğlenceyle birleştiriyor. (Serinin diğer dönen bardaklarını görmek için tıklayın.)
Tasarımı İtalyan Mauro Cazzaro'ya ait olan bu bardaklar, son derece basit bir fikirle bildiğimiz su bardağına takla attırıp, onu modern bir dekorasyon objesi haline getiriyor. Tabii bunda tasarım kadar son derece ince bir camın kullanılmış olması da bir etken. Ama her durumda o malûm İsveçli mobilya devinden alınan ve artık bıkkınlık veren su bardaklarından çok daha şık oldukları kesin.
Herhalde böyle bir şarap kadehine annelerimiz sahip olsa bir ömür boyu vitrinde ya da dolapta saklar, asla mutfakta kullanılmasına izin vermezlerdi. Zira Lavish Shoestring şirketi tarafından tasarlanan bu parça, hem klasik bir şarap kadehinin asaletini üzerinde taşıyor, hem de üzerindeki ince ince çalışılmış desenle göz alıcı bir zarafet örneği olarak öne çıkıyor. Yalnızca klasik değil, modern bir mutfakta da çok iyi bir tamamlayıcı unsur olabilir.
Bu da klasik bardak ve fincan tasarımlarından, beyaz porselenden, şeffaf camdan ve pürüzsüz dış yüzeylerden sıkılanlar için. Tasarımı Arnolfo di Cambio'ya ait olan parçanın beyaz renkte olan versiyonu da var ama tamamen orijinal bir görünüm istiyorsanız, dışındaki iri su damlaları ve aralarındaki asimetrik çizgilerle çok özenildiği belli olan bu fincan doğru seçim olabilir.
Son olarak çocukları da unutmayalım ve üzerinde tavşanı, iç içe geçen fincanları ile onların çay ya da süt içme zevkini katlama potansiyeli olan Maeva Blois'e ait bu tasarımla yazımızı sona erdirelim.
Siz yukarıdaki bardak, fincan ve kadehlerden hangisini beğendiniz? Fırsatınız olsa mutfağınıza hangisini eklemek isterdiniz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşın.
Orijinal tasarımlarıyla öne çıkan Muka Design Lab'ın bir ürünü olan bu seramik fincanlar, sadece alışılmadık malzemesi ve dış görünüşüyle değil, altındaki eğlenceli çıkıntılarıyla da dikkat çeken oyuncul birer parça. Beyaz bir versiyonu da bulunan ve tamamen ev yapımı olan bu fincanlar özellikle benzer renk paletine sahip bir mutfakta tam yerini bulabilir.
Behçet Necatigil'in o şahane şiirini hatırlatan Christina Karoulla'ya ait bu tasarım, hem bir bardak ve sürahi için alışılmadık rengi, hem sadeliği, hem de şıklığıyla anında dikkat çekiyor. Özellikle mutfağına ya da oturma odasına çok baskın olmayan, hoş bir renk ilavesi yapmak isteyenler için ideal takım.
Bu kadeh ilk bakışta size de uzun boyunlu, zarif bir kuğuyu andırmıyor mu? Müthiş parlak yeşili, uzun tutacağı, akışkan ve pürüzsüz tasarımıyla bu kadeh, klasik kadehlerden sıkılanların imdadına yetişebilecek orijinalliklte bir ürün.