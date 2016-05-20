Mutfak alanı en iyi nasıl kullanılır?

Geniş bir mutfak alanına sahip olmak hepimizin hayali, ancak şartlarımız buna el vermiyorsa, halihazırda sahip olduğumuz mutfağı olabilecek en iyi haline getirmekten başka çaremiz yok. Dekorasyon dergilerinde ve homify sayfalarında birçok mutfak örneği görüyoruz. Bu örneklere bakarak iç geçireceğimize, onlardan ilham alarak, yani onlardan faydalanarak kendi mutfağımızı da olabilecek en iyi şekline sokabiliriz. Bu yazımızda fazla büyül olmayan bir mutfağı en iyi şekilde nasıl değerlendirebileceğimizi inceledik. Doğru bir tasarım ile son derece işlevsel ve bir o kadar da şık bir mutfağa sahip olabiliriz. Bakalım seçtiğimiz örnekler bizlere ne gibi ipuçları verecek…
İşlevsel ve şık bir mutfak tasarımı konusunda öncelikle basit adımlar atmalıyız: İhtiyacınızdan fazla olan eşyalardan kurtulun! Ülkemiz, yemek kültürü oldukça gelişmiş ve son derece misafirperver bir halktan oluştuğumuz için tabak çanak, tencere ve benzeri mutfak alet edevatları sayımız genelde oldukça fazla oluyor. Ancak şunu bir gözden geçirin: Gerçekten onlarca tabağa, onlarca benzer boyutta tencereye, ve hatta aşure zamanı hariç kullanılmayan, bir orduya yemek pişirmeye yetecek büyüklükte tencerelere, tüm apartmana yetecek çay bardağına vs gerçekten ihtiyacınız var mı?
Beyaz renk hem asla modası geçmeyen bir renktir hem de mekanları mümkün olduğunca ferah gösterme konusunda çok başarılıdır. Eğer mutfağınız küçükse veya doğal gün ışığı almıyor ya da az alıyorsa mutfak dolaplarınızı, duvarları ve hatta mutfak tezgahınızı beyaz renkte seçmelisiniz. Zemin konusunda beyaz oldukça zorlayıcı bir renktir ve en ufak bir kırıntıyı bile gösterir, o nedenle zeminde yine açık bir renk olmakla birlikte beyaz tercihinden sakınabilirsiniz. Fotoğrafta As Tasarım – Mimarlık tarafından dekore edilmiş bir konutun bembeyaz mutfağını görmekteyiz.
Mutfak dolaplarının işlevsellikleri ve mekanı en iyi şekilde kullanabilmeleri de son derece önemli. Hele ki ufak bir mutfağa sahipseniz, tüm kenar ve köşeleri kolaylıkla kullanabilmelisiniz. Günümüzde mutfak firmaları her türlü potansiyel ölü alan için işlevsel tasarımla yapabilmekte.
Mutfak tasarımları günümüzde son derece gelişti ve çeşitlendi. Firmalar küçük mutfaklar için birbirinden değişik ve pratik fikirler üretiyor. Bunlardan biri de örnekte görmüş olduğumuz yemek masası. Yalnızca kullanılacağı zaman ortaya çıkan, diğer zamanlarda dolap içinde gizli ve ayak altı olmayan bu masa türü çeşitli enteresan tasarımlar sizin mıtfağınız için de uygun olabilir.
İşte son derece basit ancak işe yarayan bir ipucu. Mutfak tezgahınızın üstünü mümkün olduğunca boş tutmanız bu mekanın daha ferah ve şık olmasını sağlayacaktır. Birçoğumuzun birbirinden şirin, sevimli mutfak eşyaları var ve bunları sergilemekten hoşlanıyoruz ancak unutmayın ki, bu eşyalar aynı zamandan biraz da yayıntı gibi görünüyor. Üzeri boş, temiz bir tezgah mutfağınızın daha zarif görünmesini sağlayacaktır.
Geldik son ancak çok önemli bir maddeye. Eğer çok küçük ve doğal ışık almayan bir mutfağa sahipseniz, mutfakta geçirdiğiniz süreyi ısdıraba çevirmeyin ve mutfak ile oturma odası arasındaki o duvar kırdırın! Araya yerleştireceğiniz bir ada ünite ya da yarımada tezgah ile ayırabileceğiniz açık planlı mutfağınızın ne derece büyük bir fark yarattığını görünce inanın çok memnun kalacaksınız. Konuyla ilgili, ’Açık mutfak nasıl tasarlanır?’ başlıklı yazımıza mutlaka göz atmanızı tavsiye ederiz.