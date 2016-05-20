Mutfak alanı en iyi nasıl kullanılır?

Geniş bir mutfak alanına sahip olmak hepimizin hayali, ancak şartlarımız buna el vermiyorsa, halihazırda sahip olduğumuz mutfağı olabilecek en iyi haline getirmekten başka çaremiz yok. Dekorasyon dergilerinde ve homify sayfalarında birçok mutfak örneği görüyoruz. Bu örneklere bakarak iç geçireceğimize, onlardan ilham alarak, yani onlardan faydalanarak kendi mutfağımızı da olabilecek en iyi şekline sokabiliriz. Bu yazımızda fazla büyül olmayan bir mutfağı en iyi şekilde nasıl değerlendirebileceğimizi inceledik. Doğru bir tasarım ile son derece işlevsel ve bir o kadar da şık bir mutfağa sahip olabiliriz. Bakalım seçtiğimiz örnekler bizlere ne gibi ipuçları verecek…