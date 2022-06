Üst düzey bir butik villa projesi

Modern bir villada yaşamak hepimizin hayalidir. Yaşamınızı butik villa konseptinde bir evde devam ettirmek her açıdan sizi mutlu edecektir. Günümüzde inşa edilen modern evler; butik yaşam tarzına uygun olarak tasarlandıkları için villa projeleri de butik konsepte uygun olarak tasarlanmaktadır. apartman daireleri yerine bir villa tercih edecekseniz çok katlı villa projelerini tercih edebilirsiniz.

Butik villa projesi olarak iki katlı villa projelerini düşünebilir, dubleks konseptinde bir villa sahibi olabilirsiniz. İki katlı villa tasarımı için profesyonel mimarlar ile çalışarak ihtiyaçlarınıza tam anlamı ile cevap veren modern evler tasalattırabilirsiniz. Tecrübeli mimarlar; butik villa konseptini, modern ev tasarımları ile birleştirerek sizlere sunacaklardır. Bu sayede iki katlı villa tasarımı sizin için modern ve ihtiyaçlarınıza cevap veren bir ev haline gelecektir.

Kaloriferli ve sürekli sıcak suyu olan apartman dairelerinin büyük bir lüks olduğu ve bu çok katlı binalarda yaşamak için insanların müstakil evlerini terk edip para biriktirmeye başladığı günler çok gerilerde kaldı. Ülkedeki toplam kent nüfusunun ezici bir çoğunluğu birkaç on yıldır apartmanlarda yaşıyor. Hatta çarpık kentleşme ürünü gecekondular bile yıllar evvel kat üstüne kat ekleyerek bir tür apartman halini aldılar. Ve bugün artık apartmanın aslında çok da lüks bir şey olmadığının, hatta müstakil evlerle konfor açısından kıyaslanmasının dahi mümkün olmadığının anlaşıldığı bir noktaya geldik nihayet. Bu nokta dünyanın önde gelen pek çok ülkesinde uzun yıllar önce vardığı bir yer aslında. Avrupa'nın pek çok yerinde, ABD'de, Kanada'da, Avustralya'da ve dünyanın daha pek çok bölgesinde insanlar müstakil konutlarda yaşamayı tercih ediyorlar ve maddi imkanları doğrultusunda buna yöneliyorlar. Son yıllarda yatay mimari örnekleri ülkemizde de çoğalmaya başladı ve yalnızca belli başlı büyük şehirlerde değil, hemen her şehirde yeni nesil villa tipi konut projeleri görebiliyoruz. Bu yazımızın konusu da bu yeni nesil projeler arasında ölçeğiyle olmasa bile kalitesiyle dikkat çeken bir proje. Muğla merkezli F&F Mimarlık'ın tasarladığı Panaroma Villaları, her biri iki katlı dokuz villadan oluşan ve sosyal olanaklarıyla da bir hayli öne çıkan bir proje.