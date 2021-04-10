Üst düzey bir butik villa projesi

Modern bir villada yaşamak hepimizin hayalidir. Yaşamınızı butik villa konseptinde bir evde devam ettirmek her açıdan sizi mutlu edecektir. Günümüzde inşa edilen modern evler; butik yaşam tarzına uygun olarak tasarlandıkları için villa projeleri de butik konsepte uygun olarak tasarlanmaktadır. apartman daireleri yerine bir villa tercih edecekseniz çok katlı villa projelerini tercih edebilirsiniz.
Butik villa projesi olarak iki katlı villa projelerini düşünebilir, dubleks konseptinde bir villa sahibi olabilirsiniz. İki katlı villa tasarımı için profesyonel mimarlar ile çalışarak ihtiyaçlarınıza tam anlamı ile cevap veren modern evler tasalattırabilirsiniz. Tecrübeli mimarlar; butik villa konseptini, modern ev tasarımları ile birleştirerek sizlere sunacaklardır. Bu sayede iki katlı villa tasarımı sizin için modern ve ihtiyaçlarınıza cevap veren bir ev haline gelecektir.
Kaloriferli ve sürekli sıcak suyu olan apartman dairelerinin büyük bir lüks olduğu ve bu çok katlı binalarda yaşamak için insanların müstakil evlerini terk edip para biriktirmeye başladığı günler çok gerilerde kaldı. Ülkedeki toplam kent nüfusunun ezici bir çoğunluğu birkaç on yıldır apartmanlarda yaşıyor. Hatta çarpık kentleşme ürünü gecekondular bile yıllar evvel kat üstüne kat ekleyerek bir tür apartman halini aldılar. Ve bugün artık apartmanın aslında çok da lüks bir şey olmadığının, hatta müstakil evlerle konfor açısından kıyaslanmasının dahi mümkün olmadığının anlaşıldığı bir noktaya geldik nihayet. Bu nokta dünyanın önde gelen pek çok ülkesinde uzun yıllar önce vardığı bir yer aslında. Avrupa'nın pek çok yerinde, ABD'de, Kanada'da, Avustralya'da ve dünyanın daha pek çok bölgesinde insanlar müstakil konutlarda yaşamayı tercih ediyorlar ve maddi imkanları doğrultusunda buna yöneliyorlar. Son yıllarda yatay mimari örnekleri ülkemizde de çoğalmaya başladı ve yalnızca belli başlı büyük şehirlerde değil, hemen her şehirde yeni nesil villa tipi konut projeleri görebiliyoruz. Bu yazımızın konusu da bu yeni nesil projeler arasında ölçeğiyle olmasa bile kalitesiyle dikkat çeken bir proje. Muğla merkezli F&F Mimarlık'ın tasarladığı Panaroma Villaları, her biri iki katlı dokuz villadan oluşan ve sosyal olanaklarıyla da bir hayli öne çıkan bir proje.
Butik villa konseptinde detaylar hayati öneme sahiptir. Bu villa projemize bahçe ile kapı girişinin kesiştiği alana ahşap çiçeklikler eklenmiştir. Küçük bir detay olmasına karşın ana kapı girişi oldukça doğal ve estetik bir şekilde dizayn edilmiş. Bahçeli evler için uygulanabilir olan bu fikir dışında alternatif fikirler edinmek isterseniz '' Nefesinizi kesecek 44 bahçeli ev modeli '' yazımıza göz atabilirsiniz.
Her biri iki katlı olarak tasarlanmış toplam dokuz villadan oluşan proje, sakinlerine gerçek anlamda sakin bir yaşam vaat ediyor. Çağdaş mimari tasarımıyla dikkat çeken villalar, bahçeleriyle kesintisiz ve akıcı bir şekilde birleşiyor olmalarıyla da doğayla bütünleşen bir hayat sunuyor.
Müstakil konutların en önemli avantajları hiç şüphesiz doğaya daha yakın, sahiplerine toprağa basma imkânı sağlayan bir yaşam sunmaları. Bu yüzden bahçe alanları bu tip villa projelerinde hayati önemde. Zaman zaman çok küçük bahçeli, hatta bir masa atılacak küçük bir beton alan dışında bahçesi olmayan sözde villalara rastlıyor olsak da, bahçe ve yeşil alan kültürü ülkemizde de hızla gelişiyor son dönemde. Gerek müstakil bahçeler, gerekse de ortak yeşil alanlar Panaroma Villaları'nda da oldukça büyük bir alanı kaplıyor.
İç mekânları çok sayıda küçük parçaya bölen duvarlardan kaçınılmış. Genel anlamda bütün odalar geniş ve ferah. Burada görülen antrede üst kata çıkan merdivenlerin bile mümkün mertebe alanı kapatmayan bir şekilde tasarlandığını söylemek mümkün.
Banyo tasarımında son trendlerin takip ediliğini söylemek mümkün. Minimal bir tarz tercih edilmiş ve koyu renk duvarlar gri zemin ve beyaz tavanla uyumlu bir şekilde kullanılmış. Banyoya ayrılan alanın da ortalama ölçülerin bir hayli üstünde olduğunu söylemekte yarar var.
Tam merkezinde geniş bir yemek masasının da bulunduğu son derece geniş açık mutfak, geniş cam kapılar sayesinde doğrudan bahçeye açılıyor. Yaz aylarında kapılar açıldığında bahçeyle kesintisiz bir şekilde birleşebilecek konumda olan bu mutfak, ister içeride, ister dışarıda, ister yazın, ister kışın misafirlerinizi ağırlamak için dört dörtlük bir ortam sunuyor.
Yatak odası da yine hacmen oldukça geniş bir alanı kaplıyor ve bu yönüyle son derece ferah ve aydınlık bir ortam sağlıyor. Tavana gizlenmiş spot aydınlatmalar sayesinde geceleri de sağlıklı ve gözü yormayan tonda bir ışık elde edilmesi mümkün hale gelmiş. Yatak odasının hemen yanında ise yine geniş bir giyinme odası bulunuyor.