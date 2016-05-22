Türkiye'den 10 göz kamaştırıcı açık mutfak

Günümüzde mutfaklar evin karanlık bir köşesine tıkılmış, küçük, havasız, doğal gün ışığı almayan ve zorunluluk dışında kullanılmayan mekanları değil, aksine evin en önemli yaşam alanlarından biri. Kimi zaman, yeni bir ev bakarken başlı başına bir ev satın alma nedeni. Geniş, ferah, işlevsel ve şık mutfaklarımız artık içinde ailece toplandığımız, arkadaşlarımızla vakit geçirmekten hoşlandığımız, misafir ağırladığımız mekanlara dömnüştüler. Bundaki en önemli etken ise mutfakların dört duvar arasından kurtulup yemek odası ve hatta oturma odası ile birleşmiş olması, yani günlük yaşam alanının bir parçası haline gelmesi. Bugün sayfamızda ülkemizden mimar, iç mimar ve mutfak firmalarının planlayıp uyguladığı açık planlı mutfak örneklerini derledik. Çağdaş, şık, yemek ve oturma alanı ile uyumlu ve bir bütün oluşturacak şekilde tasarlanmış olan bu mutfaklar evini/mutfağını yenilemeyi düşünen okuyucularımız için de ilham kaynağı olabilir.
Bu seferki örneğimiz Niyazi Özçakar İç Mimarlık'tan. Keskin hatalara sahip beyaz bir mutfak ile beyaz köşe koltuk takımı ve beyaz sahpası adeta bir takım oluştururken ahşap zemin, desenli karo zemin ve televizyonun arkasındaki brüt beton duvar mekana hem renk hem de sıcak bir atmosfer katmış. Mutfak alanı ile oturma alanı arasında yer alan cam separatör de dikkat çeken unsurlar arasında.
İlk örneğimiz iç mimar Ceren Torun Yiğit'ten. Mermer zemin ve harman tuğla duvar ile uyumlu olacak şekilde, antrasit ve beyaz renklerinde mutfak dolapları, ahşap tezgah ve sıra dışı bar tabureleri kullanılmış. Gri, beyaz ve ahşabın muhteşem uyumu bu tasarımda gözler önünde.
Yine endüstriyel ögeler taşıyan ancak ilk örnekten oldukça farklı bir mutfak modeli görüyoruz. Tarkan Oktay Mimarlık tarafından gerçekleştirilen tasarımda endüstriyel mutfaklarda sıklıkla gördüğümüz paslanmaz çelik yüzeyler siyah parlak lake cilalı dolaplar ile komnine edilerek kullanılmış. Betoia'nın ikonik tel sandalyeleri de mutfak barında yerlerini almış.
En şık mutfaklar için 10 ikonik sandalye – tabure tasarımı başlıklı yazımıza da göz atmanızı tavsiye ederiz.
Şölen Coşar İç Mimarlık tasarımı bu mutfak ise geniş pencerelerin ve bol bol aldığı doğal gün ışığının avantajını yaşıyor. Koyu renkli mutfak dolapları beyaz tezgah ile dengelenmiş. Aynı şekilde, yemek masasına dönüşebilen oturma grubunda da koyu renkli kanepe ile beyaz sehpa/masa tercih edilmiş.
Hakan Helvacıoğlu / H2C tasarımı olan ve Palican Hill sitesinde konumlanan bu konutta ise geniş ve kanatsızü yani her zaman açık bir kapı ile birbirine bağlanan mutfak ve oturma odası görüyoruz. Osmanlı kültürünün tema olarak alındığı bu konutta modern, beyaz mutfak dolaplarına siyah ve dore renklerinde, göz alıcı ve şaşalı bir duvar kağıdı eşlik ediyor.
Hebart Mimarlık Dekorasyon tarafından gerçekleştirilen bu açık planlı mutfak tasarımında ise beyaz ve bej rengi tonları tercih edilmiş. Mutfak adasının devamı yemek masası olarak tasarlanmış, devamında ise bir kanepe ve bir koltuktan oluşan şık ve modern bir oturma grubu bulunuyor.
Muhteşem bir deniz manzarasına sahip olan CCV Investments portföyündeki bu dairede ise denizin ve gökün mavisi ile mükemmel bir uyum sağlayan toprak rengi tonları ve beyaz tercih edilmiş. Mutfak alt dolapları kahverengi, üst dolaplar ise beyaz; böylece duvarla bir bütünlük oluşturulmuş ve mutfak alanının küçük görünmeden bol bol dolaba sahip olması sağlanmış.
F12 tarafından fotoğraflanan bu açık planlı mutfakta ise mutfak alanı ile oturma alanı arasında kullanılan ve bünyesinde lavabo da barındıran bir yarımada ünite görüyoruz. Açık planlı mutfakla oturma odasının arasındaki sınırı çizmek için harika bir yöntem.
Arthur & Miller portföyündeki bu konut ise Bodrum'da konumlanmış. Yılın üç yüz günü güneşli bir hava sahip olmasıyla meşhur olan Ege bölgesine de boydan boyda cam kapı sayesinde tamamen dışarıya açılabilen bir mutfak ve oturma odası yakışırdı.
Fotoğrafta Muğla'da konumlanan Eco House saman ve kerpiç evlerin birinin içini görüyoruz. Nefes alabilen ekolojik bir konut tipi olan saman-kerpiç evler aynı zamanda şehirli hayatlarımızda alıştığımız tüm konforu ve sofistike tasarımları da barındırıyor. Rustik bir yapıya sahip olan bu yaşam alanı şık ve modern mobilya ve mutfak eşyaları ile kombine edilmiş.