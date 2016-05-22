Türkiye'den 10 göz kamaştırıcı açık mutfak

Yine endüstriyel ögeler taşıyan ancak ilk örnekten oldukça farklı bir mutfak modeli görüyoruz. Tarkan Oktay Mimarlık tarafından gerçekleştirilen tasarımda endüstriyel mutfaklarda sıklıkla gördüğümüz paslanmaz çelik yüzeyler siyah parlak lake cilalı dolaplar ile komnine edilerek kullanılmış. Betoia'nın ikonik tel sandalyeleri de mutfak barında yerlerini almış.

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